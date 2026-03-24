AMD tantang Nvidia

Advanced Micro Devices, Inc. sedang dalam pembicaraan dengan startup kecerdasan buatan asal Korea Selatan, Upstage, terkait potensi penjualan sepuluh ribu akselerator Instinct MI355. Meskipun kontrak tersebut belum difinalisasi, skala dan signifikansi strategisnya menjadikannya sinyal penting bagi pasar infrastruktur AI di Asia.

Pesanan potensial ini bertujuan untuk membangun kapasitas komputasi bagi model bahasa besar milik Upstage serta mendukung pengembangan proyek sovereign AI di Korea Selatan. Upstage merupakan salah satu peserta dalam program AI pemerintah di mana empat tim bersaing untuk mendapatkan status sebagai model nasional terbaik. Hingga saat ini, GPU NVIDIA telah mendominasi proyek-proyek tersebut, dan potensi peran AMD dalam klaster sebesar sepuluh ribu unit mencerminkan upaya signifikan untuk meningkatkan persaingan dan memperkuat kehadiran perusahaan di kawasan tersebut.

Bagi AMD, transaksi ini dapat memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, klaster dengan sepuluh ribu chip merupakan skala yang signifikan untuk startup lokal dan program pemerintah, serta dapat menjadi referensi bagi klien lain di kawasan. Kedua, kesepakatan ini menunjukkan bahwa AMD mampu menembus program AI nasional, di mana pertimbangan politik dan patriotisme teknologi sering kali memiliki bobot lebih besar dibandingkan spesifikasi produk semata. Ketiga, setiap kontrak besar AMD mengingatkan investor bahwa pasar GPU dan AI tidak lagi didominasi oleh satu pemasok saja, sementara portofolio Instinct semakin mendapatkan pengakuan di kalangan perusahaan yang membutuhkan infrastruktur komputasi berperforma tinggi.

Saat ini, pembicaraan masih berlangsung, sehingga dampak pasar akan bergantung pada finalisasi kontrak dan ketentuan pengiriman. Secara historis, pengumuman kontrak AI besar memberikan pengaruh positif terhadap harga saham AMD, namun hingga transaksi difinalisasi, hal ini sebaiknya dipandang sebagai sinyal potensi pendapatan di masa depan, bukan jaminan keuntungan finansial langsung.

Diskusi dengan Upstage juga menyoroti meningkatnya persaingan dan permintaan terhadap infrastruktur AI di Asia. Perusahaan semakin mencari alternatif pemasok chip untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan memanfaatkan teknologi akselerator terbaru. Bagi AMD, ini merupakan peluang untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat posisinya di segmen strategis yang berpotensi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pendapatan dan margin dalam beberapa tahun ke depan.

