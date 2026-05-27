Sesi Wall Street dibuka dengan sentimen positif, meskipun futures kini menghapus hampir seluruh kenaikan sebelumnya. Hari ini, US500 mencetak rekor tertinggi baru di level 7.570 poin, sementara US100 mencapai hampir 30.400 poin. Saat ini, futures masih bergerak sedikit di zona hijau beberapa menit setelah pembukaan sesi, meskipun sebelumnya kenaikan sempat berada di kisaran 0,3-0,6%.

Investor terus didorong tidak hanya oleh euforia tanpa henti terhadap kecerdasan buatan (AI), tetapi juga oleh penurunan tajam di pasar komoditas energi. Namun hari ini, faktor kedua menjadi pendorong utama sentimen pasar, karena sektor teknologi justru mengalami koreksi ringan.

Harga minyak mentah mengalami penurunan tajam di tengah harapan berkelanjutan terhadap perdamaian di Timur Tengah. Minyak Brent turun 3,4% ke sekitar USD 93 per barel, sementara WTI AS turun lebih dari 4% hingga di bawah USD 90 per barel. Penurunan ini merupakan reaksi langsung terhadap laporan mengenai kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk memulihkan lalu lintas pengiriman normal melalui Selat Hormuz yang strategis. Menurut televisi pemerintah Iran, arus kapal melalui selat tersebut akan kembali normal dalam waktu satu bulan setelah pembukaan kembali. Saat ini, hanya beberapa kapal per hari yang melintas, meskipun jumlah supertanker yang melewati jalur tersebut terus meningkat sejak pertengahan Mei.

Perlu dicatat bahwa meredanya kekhawatiran terhadap lonjakan inflasi lebih lanjut telah mendorong yield obligasi turun. Yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun menuju sedikit di atas level 4,47%.

Analisa teknikal US100 (Nasdaq 100)

Sejak menit-menit awal perdagangan, indeks Nasdaq 100 kembali memperbarui rekor tertinggi sepanjang masa, meskipun kemudian terjadi pullback ringan. Sebelumnya, kontrak US100 sempat mencapai level 30.377 poin dan kini stabil sedikit di atas 30.000 poin. Dari perspektif teknikal, pasar masih berada dalam tren naik yang sangat kuat, sepenuhnya mengabaikan sinyal potensi overbought.

Perlu dicatat bahwa meskipun level nominal saat ini sangat tinggi atau rasio P/E berada di sekitar 40, rasio Forward P/E berada di kisaran 26-27, jauh lebih rendah dibanding periode pergantian 2025 dan 2026.

US100 berhasil menembus retracement 200,0% dari gelombang penurunan terakhir beberapa hari lalu dan kini telah naik lebih dari 30% dari titik terendah lokal pada akhir Maret. Hari ini berpotensi menjadi sesi kenaikan keenam berturut-turut bagi Nasdaq.

US100 membatasi kenaikannya setelah pembukaan sesi. Jika hari ini ditutup dengan wick sebesar itu, hal tersebut dapat menjadi sinyal berbahaya untuk sisa pekan ini. Sumber: xStation5

Tinjauan sektor

Dari sisi sektor, produsen semikonduktor tetap menjadi motor utama kenaikan pasar. Kapitalisasi pasar Nvidia kini stabil di level luar biasa sebesar USD 5,20 triliun, sementara Alphabet dan Apple masing-masing menguasai valuasi USD 4,69 triliun dan USD 4,53 triliun.

Yang paling penting, hari ini tercatat dalam sejarah ketika dua raksasa chip memori — SK Hynix dari Korea Selatan (USD 1,06–1,08 triliun) dan Micron Technology dari AS (USD 1,01 triliun) — resmi masuk ke klub elit perusahaan dengan valuasi di atas USD 1 triliun.

Area perdagangan terpanas kedua hari ini adalah sektor antariksa dan satelit. Investor memborong saham perusahaan terkait teknologi ini menyusul laporan mengenai rencana IPO SpaceX milik Elon Musk, yang diperkirakan akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar modal.

Perusahaan semikonduktor mulai memangkas sebagian kenaikan sebelumnya. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

​​​​​​ Di antara saham dengan performa terbaik hari ini, tidak banyak nama besar selain Micron dan Tesla, yang juga memangkas kenaikannya setelah menit-menit awal perdagangan. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

