📈Apakah minyak akan mencapai $150? Enverus memperingatkan

Futures minyak Brent sedikit melemah setelah lonjakan pada hari Senin, ketika investor bereaksi panik terhadap eskalasi baru antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dijadwalkan menggelar konferensi pers hari ini, yang akan dipantau pasar untuk sinyal eskalasi lebih lanjut - futures kemungkinan tetap volatil. Minyak Brent turun ke sekitar $113 per barel setelah naik hampir 6% pada hari Senin. Ratusan kapal berkumpul di dekat Dubai, sementara beberapa kapal menghindari Selat Hormuz sebagai respons terhadap upaya Iran memperluas zona kontrolnya.
Mohammad Bagher Qalibaf, ketua parlemen Iran sekaligus negosiator utama dalam pembicaraan dengan AS, memperingatkan bahwa Iran “bahkan belum memulai” dalam kebuntuan terkait Selat Hormuz. Ia menyatakan bahwa kelanjutan status quo tidak dapat diterima bagi AS. Korea Selatan mempertimbangkan untuk bergabung dalam koalisi guna mengamankan kebebasan navigasi, sementara Iran belum secara resmi mengonfirmasi atau membantah serangan terhadap pusat minyak di Fujairah.
Fakta utama
Harga minyak mempertahankan sebagian besar kenaikan tajam setelah eskalasi di Timur Tengah, di mana AS dan Iran saling menyerang di dekat Selat Hormuz, dengan WTI bertahan di sekitar $105 per barel setelah naik lebih dari 4%.
Pada Senin, 4 Mei, militer AS menangkis serangan Iran saat mengawal dua kapal berbendera AS melalui jalur strategis tersebut, menurut United States Central Command, sementara terminal minyak di Fujairah (Uni Emirat Arab) terkena serangan, meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur energi di kawasan.
AS mencoba membuka jalur di Hormuz bagi kapal yang terjebak konflik, namun langkah ini melemahkan gencatan senjata empat minggu antara Washington dan Teheran. Menurut Eurasia Group, tanpa kesepakatan AS–Iran, selat kemungkinan tetap tertutup, yang berarti tekanan naik berkelanjutan pada harga minyak.
CEO Chevron, Mike Wirth, menyatakan kepada pemerintahan Donald Trump bahwa pasokan minyak global semakin ketat akibat penutupan Selat Hormuz. Harga minyak AS telah naik lebih dari 80% tahun ini karena konflik menghilangkan jutaan barel dari pasar.
Selat Hormuz secara efektif tetap tertutup bagi sebagian besar kapal, dengan beberapa sumur regional dihentikan operasinya. Jalur ini menghadapi blokade ganda: Iran mencoba menghentikan transit, sementara AS memblokir kapal yang menuju atau berasal dari Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan dengan Washington “mengalami kemajuan,” namun memperingatkan AS dan Uni Emirat Arab agar tidak terseret kembali ke konflik. Ia menambahkan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis politik ini.
Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa perang yang dimulai pada akhir Februari bisa berlangsung dua hingga tiga minggu lagi, dan waktu bukan faktor utama dalam mencapai kesepakatan.
Carl Larry dari Enverus menyatakan bahwa harga minyak kemungkinan akan terus naik karena eskalasi tetap menjadi skenario dasar dan prospek perdamaian semakin memudar. Ia menambahkan bahwa konsekuensi eskalasi lebih lanjut sulit diprediksi, namun tidak akan positif.
Kenaikan biaya energi meningkatkan kekhawatiran inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Investor semakin melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan Federal Reserve harus mengubah kebijakan dan menaikkan suku bunga untuk menahan tekanan harga.
Sektor Energi 'Menghijau'
Lonjakan tajam harga minyak telah mendorong penguatan signifikan pada sektor saham energi dalam sesi perdagangan kemarin. Jika harga minyak tetap bertahan di level tinggi, hal ini akan menjadi sinyal yang memperkuat momentum kenaikan saham energi saat ini.
