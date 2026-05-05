📈Apakah minyak akan mencapai $150? Enverus memperingatkan

Futures minyak Brent sedikit melemah setelah lonjakan pada hari Senin, ketika investor bereaksi panik terhadap eskalasi baru antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dijadwalkan menggelar konferensi pers hari ini, yang akan dipantau pasar untuk sinyal eskalasi lebih lanjut - futures kemungkinan tetap volatil. Minyak Brent turun ke sekitar $113 per barel setelah naik hampir 6% pada hari Senin. Ratusan kapal berkumpul di dekat Dubai, sementara beberapa kapal menghindari Selat Hormuz sebagai respons terhadap upaya Iran memperluas zona kontrolnya.

Mohammad Bagher Qalibaf, ketua parlemen Iran sekaligus negosiator utama dalam pembicaraan dengan AS, memperingatkan bahwa Iran “bahkan belum memulai” dalam kebuntuan terkait Selat Hormuz. Ia menyatakan bahwa kelanjutan status quo tidak dapat diterima bagi AS. Korea Selatan mempertimbangkan untuk bergabung dalam koalisi guna mengamankan kebebasan navigasi, sementara Iran belum secara resmi mengonfirmasi atau membantah serangan terhadap pusat minyak di Fujairah.