Amerika Serikat
- Indeks saham AS menutup perdagangan dengan penguatan moderat, seluruhnya masih di bawah 1%.
- Kenaikan terbesar terlihat pada futures US2000 yang naik sekitar 0,9%.
- Negosiasi antara AS dan Iran mengalami percepatan pada jam-jam terakhir sesi perdagangan.
- Media Iran mengklaim bahwa kesepakatan damai hampir selesai difinalisasi berkat keterlibatan Pakistan.
- Perjanjian baru tersebut diperkirakan mencakup penghentian konflik di seluruh front, larangan serangan terhadap infrastruktur, serta pembukaan kembali Selat Hormuz di bawah pengawasan bersama antara Iran dan AS.
- SpaceX telah merilis outline prospektus IPO yang telah lama dinantikan pasar.
- Investor dan analis masih mengevaluasi implikasi serta kualitas data yang dipublikasikan.
- Nvidia kembali mencatat hasil keuangan rekor, namun reaksi valuasi pasar tetap terbatas, dengan saham turun lebih dari 1%.
- Walmart anjlok hingga 7% meskipun hasil earnings cukup solid, di tengah kekhawatiran terhadap tekanan biaya pada kuartal-kuartal mendatang.
- Departemen Perdagangan AS mengumumkan subsidi senilai USD 2 miliar bagi perusahaan dan startup di sektor quantum computing.
- IBM naik hampir 8%, sementara saham-saham quantum computing lainnya melonjak dua digit.
- Data Makroekonomi
- Building permits dirilis di atas ekspektasi pasar, mencapai 1,44 juta.
- Jobless claims relatif sesuai perkiraan, yakni 209 ribu dibanding ekspektasi 210 ribu.
- PMI manufaktur dan jasa menunjukkan divergensi yang jelas.
- PMI manufaktur naik ke 55,3, menandakan kekuatan sektor industri.
- Sebaliknya, PMI jasa turun ke 50,9.
Eropa
Indeks saham Eropa menutup sesi perdagangan mendekati level flat. Namun futures menunjukkan perbaikan sentimen setelah muncul kabar potensi kesepakatan damai. Futures NED25 dan SUI20 menjadi pemimpin penguatan dengan kenaikan mendekati 1%.Data Makroekonomi
- Data PMI Zona Euro dirilis di bawah ekspektasi baik untuk manufaktur maupun jasa, masing-masing turun ke 51,4 dan 46,4.
- PMI Inggris sedikit lebih baik pada sektor manufaktur, naik ke 53,7.
- Namun PMI jasa Inggris mengecewakan dengan penurunan tajam dari 52,7 ke 47,9.
Komoditas
- Di sektor komoditas pertanian, harga kapas dan kopi melemah masing-masing sekitar 4% dan lebih dari 2%.
- Penurunan ini dipicu ekspor kapas AS yang sangat kuat serta ekspektasi panen besar kopi di Brasil.
- Komoditas energi menghapus seluruh kenaikan hari ini dan menutup sesi sekitar 2% lebih rendah.
- Minyak Brent kembali turun di bawah USD 100 per barel.
Crypto
- Prospek perdamaian mendukung pasar cryptocurrency.
- Penguatan terlihat di hampir seluruh pasar.
- Bitcoin naik 0,5%, Ethereum naik sekitar 0,7%, sementara Solana menguat hampir 2%.
