Apple Inc. memasuki laporan earnings Q2 2026 pada titik di mana pasar tidak lagi menilai perusahaan semata sebagai bisnis hardware dan layanan yang stabil, tetapi semakin melihatnya sebagai peserta yang tertinggal dalam siklus global kecerdasan buatan. Hal ini secara fundamental mengubah cara hasil keuangan diinterpretasikan, dengan fokus bergeser dari pertanyaan “apakah Apple masih solid” menjadi “apakah Apple kembali ke fase pertumbuhan berbasis inovasi.”

Pada saat yang sama, kuartal ini juga menjadi fase transisi dari perspektif siklus produk dan strategi. Apple berada di antara model tradisional yang berpusat pada iPhone dan layanan, serta arsitektur pertumbuhan baru yang secara bertahap dibangun di sekitar AI, pembaruan hardware, dan potensi kategori perangkat baru.

Ekspektasi pasar utama untuk Q2 2026

Pendapatan sekitar $109,7 miliar

EPS sekitar $1,96

iPhone sekitar $57 miliar

Mac sekitar $8,1 miliar, didukung siklus produk baru

Services sekitar $30,4 miliar, sebagai segmen margin tinggi yang stabil

China sekitar $18,9 miliar, sebagai wilayah yang sensitif terhadap permintaan

Margin didukung oleh product mix, namun tertekan biaya memori

CapEx moderat, namun meningkat seiring investasi AI dan hardware

Ekspektasi pasar dan positioning

Pasar memperkirakan kuartal yang solid dengan pertumbuhan yang didorong oleh siklus produk baru, di mana kontributor utama adalah iPhone 17e, lini Mac yang diperbarui, dan iPad baru. MacBook Neo menjadi sangat penting karena mendorong Apple ke segmen harga yang lebih mass market dan berpotensi meningkatkan volume di luar basis premium tradisional.

Namun, investor juga memperkirakan perusahaan tetap terpapar tekanan biaya memori, yang dapat membatasi ekspansi margin meskipun product mix menguntungkan.

Dalam konteks ini, pasar tidak lagi mengevaluasi Apple hanya berdasarkan apakah hasilnya melampaui ekspektasi atau tidak, tetapi semakin pada kualitas dan keberlanjutan siklus produknya.

AI sebagai elemen yang masih kurang dalam narasi pertumbuhan

Kecerdasan buatan tetap menjadi elemen sentral namun belum lengkap dalam cerita Apple. Perusahaan secara bertahap mengintegrasikan fitur AI ke dalam iOS dan ekosistemnya, namun pasar masih melihatnya sebagai peningkatan bertahap, bukan perubahan fundamental.

Dalam praktiknya, AI saat ini dipandang sebagai pendorong peningkatan upgrade perangkat, memperkuat keterikatan ekosistem, serta menjadi fondasi untuk kategori produk baru seperti wearable, smart home, dan perangkat berbasis AI penuh. Namun, belum ada bukti jelas bahwa AI secara langsung menghasilkan lapisan monetisasi baru.

Tekanan biaya memori dan margin

Faktor jangka pendek utama adalah tekanan pada rantai pasok, khususnya komponen memori. Tidak seperti siklus sebelumnya, ini bukan lagi isu sekunder karena mulai memengaruhi harga produk dan kapasitas produksi.

Hal ini berarti bahwa meskipun permintaan stabil, Apple mungkin menghadapi keterbatasan dalam memperluas margin kotor, sehingga meningkatkan pentingnya product mix dan segmen Services sebagai penopang profit.

Services sebagai penopang, bukan pendorong valuasi utama

Segmen Services tetap menjadi salah satu komponen paling penting dalam model bisnis Apple, menghasilkan arus kas berulang dengan margin tinggi. Namun, dalam siklus saat ini, perannya lebih sebagai penstabil daripada pendorong pertumbuhan.

Tidak seperti sebelumnya, Services bukan lagi faktor utama dalam re-rating valuasi. Fokus kini beralih ke siklus hardware, AI, dan potensi ekspansi ke kategori produk baru.

Transformasi manajemen dan perubahan strategi

Elemen penting lainnya adalah perubahan struktur kepemimpinan, dengan John Ternus mengambil alih sebagai CEO sementara Tim Cook beralih menjadi chairman.

Ternus dipandang sebagai pemimpin yang lebih fokus pada produk dan engineering, yang dapat mendorong keputusan lebih cepat dan meningkatkan keberanian dalam mengambil risiko teknologi. Sementara itu, Tim Cook tetap menjadi faktor stabilisasi dalam aspek operasional dan geopolitik.

Ekspektasi tinggi dan ruang kesalahan yang terbatas

Apple saat ini merupakan salah satu perusahaan dengan valuasi tinggi di antara saham teknologi besar, yang berarti pasar tidak lagi hanya menghargai stabilitas, tetapi juga mengharapkan akselerasi pertumbuhan.

Akibatnya, bahkan hasil yang solid pun dapat gagal menghasilkan reaksi positif jika tidak disertai perubahan narasi ke depan. Area sensitivitas utama mencakup keberlanjutan siklus iPhone dan Mac, dampak biaya memori terhadap margin, serta kecepatan integrasi dan monetisasi AI.

Key takeaways

Apple berada dalam fase di mana mempertahankan pertumbuhan saja tidak lagi cukup, dan diperlukan akselerasi baru

Siklus produk mendukung kinerja, tetapi belum mengubah struktur pertumbuhan jangka panjang

AI tetap menjadi elemen paling penting yang masih kurang dalam narasi investasi

Tekanan biaya memori membatasi ekspansi margin

Pasar mengharapkan Apple kembali menunjukkan pertumbuhan berkualitas tinggi, bukan hanya stabilitas

Sumber: xStation5