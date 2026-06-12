IPO SpaceX Masih Menunggu Lampu Hijau Perdagangan
SpaceX masih berada dalam status pre-launch dan belum memulai perdagangan sahamnya di Nasdaq. Saat ini, saham diperkirakan akan dibuka di sekitar US$175 per saham, jauh di atas harga IPO yang ditetapkan sebesar US$135 per saham. Penundaan dimulainya perdagangan untuk IPO berukuran besar merupakan prosedur yang umum dilakukan di pasar modal. Tujuannya adalah memastikan proses debut berlangsung secara teratur dan stabil.
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Bagian penting dari proses IPO adalah menentukan harga pembukaan yang mampu menyeimbangkan jumlah pembeli dan penjual semaksimal mungkin. Bank-bank investasi yang menangani penawaran umum saat ini sedang mengevaluasi permintaan terhadap saham SpaceX pada berbagai tingkat harga sebelum perdagangan resmi dimulai. Tujuannya adalah untuk menghindari tekanan jual besar sesaat setelah saham mulai diperdagangkan dan memastikan awal perdagangan yang relatif stabil.
- Untuk IPO sebesar SpaceX, proses ini dapat memakan waktu beberapa jam sebelum transaksi pertama benar-benar terjadi.
Bukan Hal yang Tidak Biasa
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IPO berukuran besar sebelumnya juga mengalami penundaan serupa. Sebagai contoh, Alibaba baru mulai diperdagangkan sekitar tiga jam setelah pembukaan pasar saham Amerika Serikat. Beberapa IPO besar lainnya dalam beberapa tahun terakhir bahkan baru mulai diperdagangkan pada awal sesi siang hari. Karena itu, keterlambatan SpaceX tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa oleh pelaku pasar.
Fokus Utama Nasdaq dan Underwriter
- Nasdaq bersama bank-bank investasi yang mengelola IPO ini ingin memastikan bahwa harga pembukaan telah ditetapkan secara optimal. Mereka juga berupaya meminimalkan risiko terjadinya penurunan tajam segera setelah saham mulai diperdagangkan. Dengan tingginya minat investor terhadap SpaceX, proses penemuan harga (price discovery) menjadi sangat penting untuk memastikan debut pasar yang sehat. Apabila saham benar-benar dibuka di sekitar US$175, maka harga tersebut akan mencerminkan premi hampir 30% dibandingkan harga IPO sebesar US$135 per saham. Hal ini sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme investor terhadap salah satu perusahaan teknologi dan antariksa paling bernilai di dunia.
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