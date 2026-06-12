Saham SpaceX resmi memulai debutnya di Wall Street hari ini. Perdagangan dimulai sekitar dua jam setelah pembukaan pasar saham Amerika Serikat. Perdagangan resmi dimulai sekitar pukul 11:45 waktu New York (ET) dengan harga sekitar US$149 per saham.

Antusiasme investor langsung terlihat sejak perdagangan dimulai. Dalam sepuluh menit pertama, harga saham SpaceX melonjak hingga mendekati US$165 per saham. Kenaikan tersebut mendorong kapitalisasi pasar perusahaan melampaui US$2 triliun. Lonjakan ini menegaskan tingginya minat investor terhadap salah satu perusahaan teknologi dan antariksa paling berpengaruh di dunia.

Penawaran saham perdana SpaceX kini tercatat sebagai IPO terbesar dalam sejarah Wall Street. Besarnya permintaan investor telah menjadi sorotan pasar sejak proses penawaran umum dimulai. Pada level harga saat ini, saham SpaceX diperdagangkan lebih dari 21% di atas harga IPO yang ditetapkan sebesar US$135 per saham. Premi yang signifikan tersebut mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Kinerja awal perdagangan menunjukkan bahwa minat investor terhadap sektor teknologi, antariksa, dan inovasi masih sangat tinggi. Debut yang kuat ini juga menjadi indikator bahwa pasar masih bersedia memberikan valuasi premium kepada perusahaan dengan posisi dominan dalam industri strategis. Pergerakan harga pada hari-hari pertama perdagangan akan menjadi fokus utama investor untuk menilai keberlanjutan momentum pasca-IPO. Namun untuk saat ini, debut SpaceX dapat dianggap sebagai salah satu peluncuran saham paling sukses dalam sejarah pasar modal modern.