Ini adalah jenis laporan yang menyisakan sangat sedikit pertanyaan bagi pasar.

Arista Networks tidak hanya melampaui ekspektasi analis secara signifikan, tetapi juga memberikan guidance untuk kuartal berikutnya yang kembali jauh di atas konsensus pasar.

Dalam perdagangan pra-pasar, saham perusahaan naik lebih dari 12%.

Data keuangan utama dari laporan kuartal II 2026 menunjukkan besarnya pertumbuhan bisnis Arista saat ini:

Pendapatan: US$3,04 miliar, mencerminkan pertumbuhan 37,7% secara tahunan dan 12,1% secara kuartalan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pendapatan kuartalan perusahaan menembus US$3 miliar.

Adjusted EPS: US$1,02, dibandingkan ekspektasi analis sekitar US$0,89. Hasil tersebut mencerminkan pertumbuhan sekitar 40% secara tahunan dan beat yang signifikan terhadap konsensus.

Adjusted operating margin: 49,9%, dibandingkan 48,8% setahun sebelumnya. Meskipun pendapatan tumbuh cepat, Arista tetap mempertahankan profitabilitas yang sangat tinggi.

Gross margin: Sekitar 65%, menegaskan kekuatan model bisnis dan kemampuan perusahaan menjaga efisiensi keuangan.

Proyeksi pendapatan kuartal III 2026: Sekitar US$3,3 miliar, jauh di atas ekspektasi pasar sebelumnya.

Proyeksi adjusted EPS kuartal III: US$1,06–US$1,08, juga melampaui konsensus analis.

Proyeksi operating margin: 48%–49%, menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan lanjutan tidak diperkirakan mengorbankan profitabilitas secara berarti.

Outlook setahun penuh: Manajemen memperkirakan pendapatan sekitar US$12,6 miliar pada 2026, atau tumbuh sekitar 40% secara tahunan.

Rangkaian angka tersebut menyoroti bagian terpenting dari cerita Arista saat ini.

Perusahaan tidak hanya tumbuh cepat berkat investasi infrastruktur AI, tetapi juga tetap menjadi salah satu bisnis paling menguntungkan di sektor infrastruktur teknologi yang lebih luas.

Pasar menerima tepat apa yang diharapkan dari salah satu perusahaan terpenting dalam pengembangan infrastruktur AI.

Pertumbuhan pendapatan kuat, earnings beat yang jelas, profitabilitas sangat tinggi, dan prospek percepatan lebih lanjut dalam beberapa kuartal mendatang.

Hal yang sama pentingnya, laporan tersebut menegaskan bahwa permintaan terkait AI tetap sangat kuat dan tidak hanya terbatas pada produsen semikonduktor.

Arista menutup kuartal II dengan pendapatan US$3,04 miliar dan menembus pencapaian penjualan kuartalan US$3 miliar untuk pertama kalinya.

Hasil tersebut mencerminkan pertumbuhan 37,7% secara tahunan dan kenaikan 12,1% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pendapatan juga melampaui ekspektasi pasar sekitar US$210 juta.

Adjusted EPS tercatat sebesar US$1,02, dibandingkan estimasi analis sekitar US$0,89.

Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan hampir 40% secara tahunan dan menjadi salah satu kejutan positif terkuat dalam laporan.

Namun, cerita Arista bukan hanya mengenai kemampuan melampaui proyeksi.

Kualitas pertumbuhannya sama pentingnya.

Perusahaan meningkatkan pendapatan dengan laju mendekati 40% sambil mempertahankan adjusted operating margin hampir 50%.

Kombinasi antara ekspansi cepat dan profitabilitas luar biasa tersebut tetap menjadi salah satu kekuatan terbesar model bisnis Arista.

Adjusted operating margin mencapai 49,9%, naik dari 48,8% setahun sebelumnya.

Arista tidak hanya memperbesar skala operasinya, tetapi juga mempertahankan efisiensi keuangan yang tinggi.

Seiring pendapatan meningkat dan cakupan bisnis meluas, perusahaan terus menghasilkan laba yang besar.

Karakteristik tersebut membedakan Arista dari banyak perusahaan lain yang tumbuh dengan kecepatan seperti sektor AI, tetapi memiliki tingkat profitabilitas jauh lebih rendah.

Bagian terpenting dari cerita ini terletak pada meningkatnya permintaan terhadap infrastruktur jaringan yang menggerakkan data center.

Seiring model kecerdasan buatan terus berkembang, permintaan tidak hanya meningkat terhadap prosesor dan chip AI.

Kebutuhan juga bertambah terhadap sistem yang menghubungkan ribuan komponen tersebut dan memungkinkan pertukaran data secara efisien.

Di sinilah posisi Arista dalam ledakan AI saat ini.

Perusahaan menyediakan switch jaringan dan solusi yang mengatur komunikasi di dalam data center berskala besar.

Seiring klaster AI menjadi semakin kompleks, jaringan tidak lagi hanya menjadi elemen pendukung.

Networking telah berkembang menjadi salah satu komponen paling penting dalam seluruh infrastruktur.

Kinerja sistem tidak hanya bergantung pada kemampuan komputasi masing-masing chip, tetapi juga pada kecepatan dan efisiensi perpindahan data antarperangkat.

Semakin besar klaster AI, semakin penting kapasitas jaringan, latensi rendah, dan kemampuan menangani jumlah koneksi yang terus meningkat.

Arista memperoleh manfaat dari tren yang sama yang mendorong kinerja perusahaan semikonduktor, tetapi menangkap nilai dari bagian berbeda dalam rantai pasok teknologi.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa permintaan terhadap solusi networking tetap sangat kuat.

Arista memperoleh manfaat dari peningkatan investasi perusahaan teknologi terbesar sekaligus kenaikan permintaan dari pelanggan enterprise.

Pertumbuhan tidak lagi hanya bergantung pada segelintir penyedia cloud terbesar.

Kondisi tersebut semakin memperkuat kualitas ekspansi perusahaan.

Guidance Mengonfirmasi Momentum Masih Berlanjut

Elemen lain yang sangat penting dari laporan adalah outlook kuartal III.

Arista memperkirakan pendapatan sekitar US$3,3 miliar.

Angka tersebut jauh di atas ekspektasi pasar sebelumnya dan menunjukkan bahwa perusahaan masih melihat permintaan sangat kuat terhadap berbagai solusinya.

Pada saat yang sama, guidance adjusted EPS sebesar US$1,06–US$1,08 juga melampaui ekspektasi pasar.

Manajemen memperkirakan adjusted operating margin tetap berada di kisaran 48%–49%.

Outlook tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan lebih lanjut diperkirakan tidak akan disertai penurunan margin yang signifikan.

Dalam praktiknya, investor tidak hanya menerima hasil kuartal II yang sangat kuat.

Pasar juga memperoleh konfirmasi bahwa momentum saat ini dapat terus bertahan dalam beberapa bulan mendatang.

Hal tersebut sangat penting dalam narasi investasi kecerdasan buatan yang lebih luas.

Dalam beberapa kuartal terakhir, investor semakin mempertanyakan apakah belanja modal besar perusahaan teknologi utama untuk data center akan terus berlanjut.

Pasar juga mempertanyakan apakah permintaan infrastruktur AI akan tetap cukup kuat untuk membenarkan besarnya investasi tersebut.

Hasil Arista memberikan argumen tambahan bahwa siklus investasi AI saat ini masih berlangsung.

Permintaan AI tidak berhenti pada pembelian chip.

Pembangunan data center berskala besar membutuhkan ekspansi seluruh ekosistem infrastruktur pendukung.

Networking telah menjadi salah satu elemen terpenting yang memungkinkan penggunaan klaster komputasi semakin kuat secara efisien.

Kenaikan pendapatan Arista menunjukkan bahwa investasi di area tersebut tetap sangat aktif.

Tentu saja, bukan berarti seluruh risiko telah hilang.

Saham Arista diperdagangkan dengan ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan berkelanjutan.

Perusahaan juga masih bergantung pada tingkat belanja pelanggan cloud utama.

Pada valuasi saat ini, pasar akan terus menuntut pertumbuhan kuat dan profitabilitas yang bertahan tinggi.

Namun, laporan hari ini menunjukkan bahwa Arista masih mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Sumber: xStation5