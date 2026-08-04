Hasil AMD Sangat Kuat, tetapi Ekspektasi Pasar Lebih Tinggi

Ini bukan angka yang ingin dilihat pasar.

AMD kembali mencatatkan pertumbuhan yang sangat kuat, melampaui ekspektasi konsensus untuk pendapatan dan laba per saham, sekaligus memberikan outlook kuartal berikutnya yang lebih tinggi daripada perkiraan.

Meskipun demikian, reaksi awal investor terlihat jelas negatif.

Saat artikel ini ditulis, hanya beberapa menit sebelum pukul 23.00, saham AMD turun sekitar 7% dalam perdagangan setelah jam pasar.

Masalahnya bukan karena laporan tersebut lemah, karena hasilnya memang tidak lemah.

AMD mencatatkan rekor pendapatan, segmen Data Center kembali tumbuh dengan laju tiga digit, dan outlook untuk beberapa bulan mendatang tetap kuat.

Namun, pasar mencari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar satu kuartal solid lainnya.

Setelah laporan sebelumnya yang sangat kuat, reli tajam harga saham, dan meningkatnya ekspektasi terhadap kecerdasan buatan, investor mengharapkan kejutan positif yang jauh lebih besar.

Ekspektasi tersebut terutama tertuju pada Data Center, yang telah menjadi mesin pertumbuhan utama perusahaan.

Sebaliknya, pendapatan dan EPS hanya sedikit melampaui konsensus.

Momentum kuat di pusat data juga belum menghasilkan angka yang cukup besar untuk memaksa pasar kembali menaikkan ekspektasi.

AMD menutup kuartal II dengan rekor pendapatan sebesar US$11,54 miliar.

Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan 50% secara tahunan dan kenaikan 13% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Adjusted EPS tercatat sebesar US$1,66.

Kedua angka tersebut melampaui estimasi konsensus, tetapi besarnya kejutan masih terbatas.

Pendapatan melampaui ekspektasi sekitar US$230 juta.

Sementara itu, EPS hanya lebih tinggi US$0,04 dari konsensus.

Angka-angka tersebut tetap sangat kuat.

Namun, dengan posisi AMD saat ini, pasar mengharapkan beat yang jauh lebih besar.

Investor menginginkan laporan yang dapat secara signifikan menaikkan ekspektasi pertumbuhan masa depan dan menunjukkan bahwa AMD merebut porsi lebih besar dari ledakan kecerdasan buatan.

Seperti biasanya, bagian terpenting dalam laporan tersebut adalah Data Center.

Pendapatan segmen itu mencapai sekitar US$6,7 miliar dan tumbuh 107% secara tahunan.

Data Center kini menyumbang hampir 60% dari total pendapatan AMD, menunjukkan betapa cepatnya komposisi bisnis perusahaan berubah.

Pertumbuhan didorong oleh permintaan kuat terhadap prosesor server EPYC dan chip AI Instinct.

AMD semakin efektif dalam memanfaatkan kenaikan permintaan terhadap daya komputasi.

Pada saat yang sama, pusat data berkembang menjadi fondasi utama cerita pertumbuhan perusahaan.

Segmen inilah yang menjadi pusat perhatian investor untuk menilai apakah AMD mampu memperluas posisinya di infrastruktur AI dan secara bertahap memperkecil jarak dengan Nvidia.

Kinerja Data Center tidak diragukan lagi sangat mengesankan.

Segmen tersebut juga melampaui ekspektasi pasar.

Namun, besarnya kejutan positif belum cukup.

Investor mencari sinyal yang lebih kuat bahwa pendapatan chip AI mengalami percepatan lebih cepat dan AMD merebut pangsa pasar secara lebih agresif.

Itulah bagian yang hilang dari laporan tersebut.

Segmen lainnya tidak mengubah gambaran keseluruhan secara signifikan.

Pendapatan Client mencapai sekitar US$3,1 miliar, naik 23% secara tahunan, didukung permintaan terhadap prosesor Ryzen.

Gaming menghasilkan pendapatan sekitar US$779 juta, turun 31% secara tahunan.

Sementara itu, Embedded membukukan pendapatan sekitar US$977 juta, tumbuh 19%.

Kinerja segmen-segmen tersebut secara umum sesuai ekspektasi atau hanya sedikit lebih tinggi.

Tidak ada kejutan positif tambahan yang mampu mengimbangi beat terbatas pada tingkat perusahaan secara keseluruhan.

Profitabilitas juga tetap menjadi faktor penting.

Adjusted gross margin tercatat sebesar 56%, dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 56,1%.

Perbedaannya sangat kecil.

Namun, ketika ekspektasi sudah sangat tinggi, bahkan kekecewaan kecil dapat menjadi penting.

Investor berharap pertumbuhan cepat dalam penjualan Data Center akan menghasilkan ekspansi margin yang lebih jelas.

Adjusted operating income mencapai sekitar US$3,09 miliar, sedikit di atas konsensus.

Hasil tersebut tidak menunjukkan adanya masalah profitabilitas.

Kesimpulan yang lebih tepat adalah laporan tersebut belum memberikan sinyal tegas mengenai percepatan margin seperti yang diharapkan sebagian investor ketika bisnis AI terus berkembang.

Sorotan positif datang dari guidance kuartal III.

AMD memperkirakan pendapatan sekitar US$13 miliar, dengan kemungkinan variasi sebesar US$300 juta.

Titik tengah proyeksi tersebut mencerminkan pertumbuhan sekitar 41% secara tahunan dan berada jelas di atas konsensus sebelumnya sekitar US$12,5 miliar.

Perusahaan juga memperkirakan adjusted gross margin tetap berada di sekitar 56%.

Kenaikan outlook mengonfirmasi bahwa momentum bisnis tetap kuat.

Manajemen masih melihat permintaan tinggi terhadap prosesor EPYC dan chip AI.

Data Center juga diperkirakan tetap menjadi mesin pertumbuhan utama pada semester kedua tahun ini.

Karena itu, reaksi negatif pasar tidak didorong oleh kekhawatiran bahwa fundamental perusahaan mulai melemah.

Masalahnya lebih kompleks.

AMD kini tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus tumbuh lebih cepat daripada yang sudah diperkirakan pasar.

Laporan hari ini tidak merusak tesis investasi jangka panjang.

Pendapatan Data Center meningkat lebih dari dua kali lipat.

Total pendapatan perusahaan mencapai rekor tertinggi.

Guidance kuartal berikutnya juga berada di atas perkiraan analis.

Fundamental perusahaan tetap kuat, sementara posisi AMD di pusat data dan kecerdasan buatan terus membaik.

Pada saat yang sama, hasil tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap perusahaan sudah berada di level yang sangat tinggi.

Pasar tidak bereaksi hanya terhadap pertumbuhan pendapatan AMD sebesar 50% secara tahunan.

Investor mencari beat yang sangat besar, percepatan jelas di Data Center, dan ekspansi margin yang berkelanjutan.

AMD mencatatkan kuartal yang baik.

Perusahaan hanya belum memberikan jenis laporan yang dapat memaksa pasar kembali menaikkan ekspektasi.

Itulah alasan mengapa, meskipun pendapatan mencapai rekor, Data Center tumbuh tiga digit, dan guidance dinaikkan, reaksi awal investor tetap jelas negatif.