Perusahaan e-commerce tersebut menyampaikan earnings call yang sangat kuat, dan hasilnya langsung tercermin dalam valuasi.

Perdagangan pra-pasar menunjukkan harga saham naik hampir 20%.

Ekspektasi sebelumnya sudah tinggi karena profil pertumbuhan perusahaan.

Namun, melalui hasil yang disebut CEO sebagai “kuartal monster”, Shopify berhasil melampaui seluruh metrik utama pertumbuhan dan profitabilitas secara meyakinkan.

Pendapatan: US$3,58 miliar, dibandingkan ekspektasi sekitar US$3,45 miliar, atau naik 32% secara tahunan.

Adjusted EPS: US$0,42, dibandingkan ekspektasi sekitar US$0,40, atau meningkat 48% secara tahunan.

GAAP EPS jauh lebih tinggi di US$1,16.

Namun, angka tersebut mencakup komponen besar yang berkaitan dengan investasi modal perusahaan dan tidak secara akurat mencerminkan laju pertumbuhan bisnis inti.

Free cash flow meningkat menjadi US$654 juta, naik 55% secara tahunan.

Hasil tersebut mengimplikasikan margin free cash flow sebesar 18%.

Namun, metrik industri dan metrik khusus perusahaan menunjukkan skala serta kualitas pertumbuhan yang sebenarnya.

GMV atau gross merchandise value yang diperdagangkan melalui platform mencapai US$115,6 miliar.

Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan 32% secara tahunan dan berada di atas konsensus sekitar US$111 miliar.

MRR atau monthly recurring revenue mencapai US$221 juta, naik 19% secara tahunan.

Penetrasi Shopify Payments, salah satu mesin monetisasi utama perusahaan, meningkat dari 64% menjadi 68%.

Secara keseluruhan, perusahaan tidak hanya mencatatkan pertumbuhan cepat dan disiplin biaya.

Shopify juga memberikan sinyal bahwa model bisnisnya berkembang dan menguat lebih cepat daripada perkiraan pemegang saham.

Apakah Hasilnya Sempurna?

Tidak.

Sentimen dapat sedikit tertekan oleh penurunan gross margin sekitar satu poin persentase dan turunnya margin segmen subscription dari 81,6% menjadi 79,7%.

Penurunan pertama berasal dari pertumbuhan Merchant Solutions yang lebih cepat.

Segmen tersebut memiliki margin lebih rendah sehingga memperburuk bauran margin, meskipun laba secara keseluruhan tetap meningkat.

Sementara itu, margin segmen subscription berada di bawah tekanan akibat biaya solusi AI yang disebut telah meningkat menjadi US$37 juta.

Guidance

Bagi perusahaan dengan operating leverage dan pertumbuhan setinggi Shopify, guidance menjadi faktor yang sangat penting.

Manajemen menunjukkan keyakinannya dengan menaikkan outlook kuartal III.

Pertumbuhan pendapatan secara tahunan diperkirakan tetap berada di kisaran rendah 30%.

Margin free cash flow diperkirakan meningkat menjadi di atas 20%.

Outlook tersebut mencerminkan peningkatan yang berarti.

Sebelum earnings call, pasar hanya memperkirakan pertumbuhan pendapatan sekitar 24%–26%.

Analisis Teknikal Shopify, Interval D1

Valuasi perusahaan mengalami koreksi tajam tahun ini dan sempat turun hampir 50%. Meskipun sebagian kerugian telah dipulihkan, sinyal bearish kuat dari EMA100 dan EMA200 masih dapat membatasi valuasi. Sumber: xStation5