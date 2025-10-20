Amazon Web Services (AWS)

sedang mengalami

gangguan global besar

yang menyebabkan gangguan pada banyak platform online populer sejak pagi hari

20 Oktober 2025

.

Masalah ini mempengaruhi sejumlah layanan utama seperti

Amazon.com

,

Prime Video

,

Alexa

,

Ring

, dan bahkan

aplikasi McDonald’s

, yang sebagian bergantung pada infrastruktur AWS.

AWS telah mengkonfirmasi bahwa gangguan terutama terjadi di region US-EAST-1, namun efeknya terasa secara global. Perusahaan sedang menyelidiki penyebab meningkatnya kesalahan dan keterlambatan di berbagai layanan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab utama maupun estimasi waktu pemulihan. AWS berjanji untuk memberikan pembaruan setiap 45 menit, atau lebih cepat jika ada informasi baru yang tersedia.



Gangguan ini menyebabkan pengguna di seluruh dunia mengalami kesulitan mengakses layanan-layanan tersebut — beberapa bahkan tidak dapat digunakan sama sekali atau mengalami ketidakstabilan sistem. Sebagai contoh, Perplexity telah mengkonfirmasi bahwa layanannya tidak dapat beroperasi karena masalah infrastruktur AWS, dan pengguna perangkat Alexa melaporkan bahwa asisten suara mereka tidak merespons. Meskipun gangguan ini secara signifikan mempengaruhi aktivitas bisnis dan pengguna individu di seluruh dunia, dampaknya terhadap harga saham Amazon sejauh ini masih minim.

Namun, perlu dicatat bahwa sejak awal tahun, saham Amazon tertinggal dibanding indeks utama seperti Nasdaq 100 dan S&P 500. Sementara kedua indeks tersebut naik sekitar 15%–20%, saham Amazon justru turun beberapa persen. Kendati demikian, investor tetap optimistis secara hati-hati, menantikan laporan keuangan kuartalan Amazon yang dijadwalkan dirilis pada Kamis mendatang — laporan yang diperkirakan akan menjadi penentu arah saham ke depan.