Pasar baru mulai menganalisis laporan keuangan terbaru Amazon, tetapi reaksi awal investor sudah menunjukkan betapa positifnya hasil tersebut diterima.

Amazon tidak hanya memenuhi ekspektasi pasar yang sudah tinggi, tetapi juga melampauinya secara signifikan pada area yang paling diperhatikan investor.

Sebelum laporan dirilis, pertanyaan utamanya bukan lagi sekadar mengenai pertumbuhan pendapatan atau tingkat laba.

Pasar ingin melihat apakah investasi besar Amazon dalam pusat data, infrastruktur AI, dan chip komputasi internal mulai menghasilkan dampak yang nyata.

Laporan hari ini menunjukkan bahwa proses tersebut memang mulai terjadi.

AWS mengalami percepatan yang jelas, total pendapatan grup melampaui level simbolis US$200 miliar, sementara bisnis kecerdasan buatan dan custom silicon Amazon telah mencapai skala yang tidak lagi dapat dianggap hanya sebagai janji jangka panjang.

Dengan kata lain, CapEx Amazon tidak lagi hanya dipandang pasar sebagai pengeluaran besar yang menekan free cash flow.

Investasi tersebut semakin terlihat dalam pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Amazon menutup kuartal II dengan pendapatan US$200,6 miliar, meningkat 20% secara tahunan dan jauh melampaui ekspektasi analis.

Skala bisnisnya sangat besar.

Amazon kini menghasilkan penjualan kuartalan pada level yang bahkan belum mampu dicapai sebagian besar perusahaan global dalam setahun penuh, tetapi masih tumbuh dengan laju yang lebih menyerupai perusahaan dalam fase ekspansi agresif.

Pertumbuhan tidak hanya berasal dari satu segmen.

Penjualan di Amerika Utara meningkat 16%, bisnis internasional mencatatkan pertumbuhan pendapatan 15%, dan segmen periklanan kembali menunjukkan momentum yang sangat kuat.

Namun, bagian terpenting dari laporan ini terletak pada AWS.

Pendapatan segmen cloud meningkat 37% secara tahunan menjadi US$42,2 miliar.

Angka tersebut jauh melampaui ekspektasi pasar dan menjadi laju pertumbuhan AWS tercepat dalam 18 kuartal.

Yang sama pentingnya, kenaikan pendapatan juga disertai profitabilitas yang kuat.

Laba operasional AWS mencapai US$16,6 miliar, dibandingkan US$10,2 miliar pada tahun sebelumnya.

AWS saat ini menjadi bukti terkuat bahwa investasi Amazon yang mencapai rekor mulai diterjemahkan menjadi bisnis dalam skala yang lebih besar.

Permintaan kapasitas komputasi, pengembangan model AI, dan meningkatnya adopsi kecerdasan buatan oleh perusahaan mendorong kebutuhan terhadap infrastruktur cloud.

Amazon terus memperluas kapasitas pusat datanya sekaligus menjadi semakin efektif dalam memonetisasi pertumbuhan permintaan tersebut.

Angka terkait bisnis AI dan chip internal Amazon juga sangat menarik.

Perusahaan mengumumkan bahwa kedua area tersebut masing-masing telah melampaui annualized revenue run rate sebesar US$25 miliar dan tumbuh dengan laju tiga digit.

Pencapaian tersebut mengubah cara pasar seharusnya melihat chip buatan Amazon.

Prosesor Graviton dan chip AI Trainium tidak lagi hanya berfungsi untuk mengoptimalkan biaya dalam infrastruktur internal Amazon.

Keduanya semakin menjadi bagian dari penawaran komersial AWS dan keunggulan kompetitif dalam persaingan melayani pelanggan yang mengadopsi solusi AI.

Namun, angka laba bersih yang spektakuler perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Amazon melaporkan laba bersih US$62,6 miliar atau US$5,75 per saham.

Hasil tersebut mendapat dorongan besar dari pendapatan nonoperasional lebih dari US$53 miliar, terutama yang berkaitan dengan investasi perusahaan di Anthropic.

Angka EPS memang terlihat sangat kuat, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan operasional bisnis saat ini.

Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi kualitas laporan secara keseluruhan.

Laba operasional meningkat 43% secara tahunan menjadi US$27,5 miliar.

Metrik tersebut, bersama percepatan AWS, memberikan gambaran yang jauh lebih jelas mengenai peningkatan bisnis inti Amazon.

Poin diskusi terbesar tetap berada pada CapEx.

Amazon menginvestasikan dana dalam jumlah rekor pada properti, peralatan, dan infrastruktur teknologi, yang menyebabkan free cash flow menjadi negatif.

Dalam kondisi normal, situasi tersebut akan menjadi sinyal peringatan yang jelas.

Namun, saat ini pasar lebih berfokus pada apakah kenaikan pengeluaran tersebut sedang membangun fondasi pertumbuhan pendapatan pada masa mendatang.

Hasil hari ini memberikan bukti yang semakin kuat bahwa proses tersebut memang berlangsung.

Percepatan AWS, ekspansi bisnis AI yang pesat, dan perkembangan chip internal menunjukkan bahwa kapasitas komputasi baru Amazon tidak hanya dibangun untuk masa depan yang masih jauh.

Perusahaan mulai menggunakan investasi tersebut untuk melayani permintaan nyata yang berkembang dengan cepat.

Hal ini tidak berarti seluruh imbal hasil dari investasi yang mencapai rekor tersebut sudah terlihat.

Skala pengeluaran tetap sangat besar dan tekanan terhadap free cash flow dapat berlanjut selama beberapa kuartal mendatang.

Namun, pasar memperoleh sinyal yang jelas bahwa investasi tersebut mulai diterjemahkan menjadi peningkatan skala bisnis.

Outlook untuk kuartal III memberikan gambaran yang sedikit lebih beragam.

Amazon memperkirakan pendapatan berada di kisaran US$197–US$202 miliar dan laba operasional antara US$22,5–US$26,5 miliar.

Guidance tersebut tetap solid, tetapi juga menunjukkan bahwa setelah kuartal II yang sangat kuat, pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan mungkin mulai kembali normal.

Namun, kondisi tersebut tidak mengubah kesimpulan utama dari laporan hari ini.

Amazon berhasil memberikan hasil kuat pada area yang paling ingin dilihat investor.

AWS mengalami percepatan yang jelas, profitabilitas segmen cloud meningkat, sementara bisnis AI dan chip internal telah mencapai skala yang semakin signifikan bagi perusahaan secara keseluruhan.

Amazon masih merupakan raksasa e-commerce, tetapi potensi masa depan perusahaan semakin bergantung pada AWS dan infrastruktur AI.

Laporan hari ini menunjukkan bahwa belanja modal yang mencapai rekor tidak lagi hanya menjadi beban biaya yang menekan free cash flow.

Investasi tersebut semakin berkembang menjadi fondasi bagi pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Hal tersebut mungkin menjadi perubahan terpenting dalam narasi investasi Amazon setelah laporan keuangan kali ini.