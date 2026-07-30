Pasar keuangan global menghadapi volatilitas tinggi ketika investor mencerna kalender data ekonomi yang padat dan laporan keuangan Big Tech yang bergerak ke arah berbeda.

Futures indeks AS bergerak menguat, didorong oleh kinerja yang sangat kontras di antara perusahaan hyperscaler. Futures Nasdaq 100 memimpin kenaikan dengan US100 menguat 3,3%. US500 naik 1,4%, US2000 menguat 1,2%, sementara US30 bertambah 0,6%.

Microsoft melonjak berkat pertumbuhan Azure yang kuat dan belanja modal yang lebih terkendali. Sebaliknya, Meta anjlok akibat guidance yang lemah dan biaya AI yang terus membengkak.

Dengan laporan Apple dan Amazon yang masih akan dirilis, sentimen pasar tetap berhati-hati di tengah perubahan yield Treasury dan berlanjutnya perhatian investor terhadap tingkat pengembalian investasi AI.

Nasdaq dipimpin oleh kenaikan besar pada saham semikonduktor dan perangkat keras teknologi. Lam Research naik 19,2%, Applied Materials melonjak 10,2%. Microsoft juga mencatatkan kenaikan besar sebesar 14,7%. Di sisi lain, Alnylam Pharmaceuticals anjlok 23,4%. Meta Platforms turun 9,5% dan menjadi salah satu penekan utama di kelompok software dan komunikasi. Workday melemah 7,3%, sementara Adobe turun 5,0%.

Sumber: XTB Research

Sumber: XTB Research

Makroekonomi AS: Pertumbuhan GDP Melambat

Pada kuartal II 2026, ekonomi Amerika Serikat tumbuh lebih lambat dari ekspektasi. GDP berkembang sebesar 1,5% secara tahunan setelah disetahunkan. Perang Iran ikut menekan kepercayaan terhadap ekonomi terbesar dunia tersebut. Berdasarkan laporan Bureau of Economic Analysis atau BEA, perlambatan terutama dipicu oleh penurunan ekspor, belanja pemerintah, dan melemahnya investasi bisnis. Konsumsi pribadi juga berada di bawah ekspektasi. Konsumen AS masih menghadapi tekanan dari tingginya harga bahan bakar. Data Core PCE, yang menjadi ukuran inflasi pilihan The Fed, sedikit berada di bawah proyeksi. Angka bulanan lebih rendah dari ekspektasi dan menunjukkan tekanan inflasi jangka pendek yang lebih ringan.

Source: XTB Research, Macrobond



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