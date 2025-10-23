- Banco Macro naik 5% hari ini, melonjak berkat bantuan dari Departemen Keuangan AS untuk peso Argentina
- Banco Macro naik 5% hari ini, melonjak berkat bantuan dari Departemen Keuangan AS untuk peso Argentina
- Pemilihan umum terpenting di Argentina dijadwalkan pada 26 Oktober
Saham bank-bank Argentina menguat setelah laporan media menyebut bahwa Departemen Keuangan AS menjual dolar untuk menopang nilai peso Argentina. Banco Macro naik lebih dari 5% hari ini, memantul kuat setelah sebelumnya mencapai level terendah dalam beberapa bulan. Penurunan tajam sebelumnya terutama dipicu oleh dukungan terhadap lawan politik Javier Milei dalam pemilihan regional, yang membuat investor asing semakin waspada terhadap prospek ekonomi dan kondisi keuangan Argentina. Jika Javier Milei mendapatkan dukungan dari Donald Trump dan berhasil memenangkan pemilu, sentimen terhadap saham Argentina diperkirakan akan membaik. Pemilihan umum nasional dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober. Dalam satu bulan terakhir, sebagian besar bank utama Argentina mencatat kenaikan signifikan, melampaui performa indeks S&P 500:
Banco Macro naik lebih dari 40%,
Banco Financiero Galicia menguat hampir 25%,
Banco BBVA Argentina bertambah 17%.
Sumber: xStation5
