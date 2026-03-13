- Meskipun sesi perdagangan dibuka dengan optimisme yang moderat dan berhati-hati, sentimen di Wall Street memburuk seiring berjalannya perdagangan. Kenaikan kecil berubah menjadi penurunan yang lebih signifikan. Futures Nasdaq dan Russell mengalami penurunan terbesar, masing-masing sekitar 0,8%. S&P 500 dan Dow Jones menutup pekan dengan kinerja yang sedikit lebih baik, meskipun tetap berada di zona merah, dengan penurunan sekitar 0,7% dan 0,4%.
- Amerika Serikat memutuskan untuk sementara menangguhkan penerapan sanksi—melalui Departemen Keuangan—terhadap beberapa kapal tanker minyak Rusia.
- Pernyataan dari pemerintahan AS terkait perkembangan lebih lanjut di Iran masih tidak konsisten, namun sebagian besar pasar tampaknya tetap berharap bahwa Pentagon masih mampu mengendalikan situasi dan bahwa penutupan Selat Hormuz hanya bersifat sementara. Dalam konteks ini, spekulasi mengenai kemungkinan invasi darat ke Iran mulai semakin sering muncul.
- Data inflasi PCE dirilis mendekati ekspektasi pasar. Core PCE naik menjadi 3,1%, sementara headline PCE melambat ke 2,8%. Pengeluaran pribadi juga meningkat di atas perkiraan, mencapai 0,4% pada Januari.
- Pertumbuhan GDP kuartal keempat secara kuartalan (QoQ) hanya mencapai 0,7%, atau sekitar setengah dari ekspektasi pasar sebesar 1,4%. Perlambatan juga terlihat pada pesanan barang tahan lama (durable goods orders), yang mencatat pertumbuhan 0% pada Januari.
- Saham Adobe turun sekitar 6% setelah CEO perusahaan mengumumkan rencana untuk mengundurkan diri tanpa menyebutkan calon pengganti.
- Kekhawatiran terhadap harga energi dan potensi kenaikan suku bunga juga menekan indeks saham Eropa. STOXX 600 menutup sesi dengan penurunan sekitar 0,6%.
- Pertumbuhan ekonomi Inggris terus melambat, dengan pertumbuhan mencapai 0,8% YoY. Output industri dan manufaktur Inggris juga berada di bawah ekspektasi pasar.
- Inflasi di Prancis tercatat lebih rendah dari perkiraan, yaitu 0,9% YoY.
- Saham Zalando naik sekitar 6% setelah merilis hasil keuangan yang kuat serta proyeksi yang lebih baik dari ekspektasi.
- Di pasar valuta asing, dolar AS menguat secara signifikan, karena kekhawatiran terhadap inflasi tampaknya lebih dominan dibandingkan kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. NZD dan AUD termasuk mata uang yang mengalami penurunan terbesar terhadap USD, masing-masing sekitar 1%. Sementara itu, euro, dolar Kanada, dan pound sterling turun mendekati 0,7%.
- Di pasar komoditas pertanian, gandum naik sekitar 2%, sementara kopi turun lebih dari 2%.
- Di sektor energi, harga minyak tetap berada pada level tinggi. Brent menutup pekan di atas $100 per barel, sementara WTI berada di sekitar $95 per barel. Gas alam (NATGAS) turun lebih dari 3%.
- Baik logam industri maupun logam mulia mengalami tekanan jual.
- Penurunan terbesar pada logam industri terjadi pada aluminium (turun 2,8%) dan nikel (turun lebih dari 2%).
- Di antara logam mulia, platinum dan perak mencatat penurunan terbesar, masing-masing sekitar 4%. Perak bertahan di sekitar $80 per ons, emas berada di sekitar $5.000, dan platinum mendekati $2.000.
- Sentimen risiko terlihat cukup mendukung pasar kripto. Bitcoin naik lebih dari 1% dan mencoba mendekati level $71.000. Ethereum berkinerja lebih baik dengan kenaikan sekitar 1,7% ke level sekitar $2.100, sementara Solana naik sekitar 3% dan diperdagangkan di sekitar $88.
Pratinjau Fed: Pasar kembali temukan kepercayaan menjelang rapat FOMC
Market Wrap: Oil turun, Saham naik jelang keputusan The Fed
NVIDIA: Ambisi atau Ilusi?
Daily Summary: Pasar naik karena harapan akhir cepat konflik