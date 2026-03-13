Pasar private credit dan private equity bukanlah hal baru, namun yang relatif baru adalah bagaimana segmen ini dipersepsikan dan seberapa terlihatnya sektor tersebut bagi pasar yang lebih luas. Sebagian dari masalah yang muncul saat ini berasal dari perubahan persepsi tersebut. Perusahaan private credit dan private equity mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, telah kehilangan lebih dari 20% valuasinya dalam dua bulan terakhir. Ini bukan kasus terisolasi, melainkan tren yang terlihat di seluruh sektor.



Sumber: Bloomberg Finance LP

Dari Mana Penurunan dan Rumor Berasal?

Perusahaan private equity dan private credit dikenal memiliki beberapa karakteristik khas. Di antaranya adalah kurangnya transparansi serta pengawasan yang sebanding dengan yang diwajibkan bagi institusi keuangan lainnya, serta toleransi risiko yang relatif tinggi. Kombinasi antara risiko tinggi dan pengawasan yang lebih lemah sering kali menjadi faktor yang merugikan valuasi.

Namun pada tahap ini, tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa krisis finansial tidak terhindarkan, seperti yang dikhawatirkan sebagian pelaku pasar. Penurunan valuasi yang terjadi lebih merupakan penyesuaian ulang terhadap model bisnis yang sebelumnya bergantung pada asumsi yang tidak dapat dipertahankan, ditambah dengan tingkat overinterpretasi yang cukup besar oleh sebagian investor.

Serangkaian peristiwa seperti pembatasan redemption dana oleh perusahaan seperti BlackRock atau Blue Owl, serta penurunan nilai aset dalam beberapa dana, telah memicu kekhawatiran terkait likuiditas dan kualitas aset.

Namun inti permasalahannya adalah bahwa ini merupakan koreksi dalam persepsi pasar, bukan selalu koreksi pada kualitas aset yang mendasarinya.

Pasar private credit dan private assets selama ini mencoba memposisikan dirinya sebagai metode alokasi modal “seperti yang lain”: tanpa risiko atau batasan yang berarti, tetapi dengan imbal hasil lebih tinggi. Kenyataannya, pasar tidak bekerja seperti itu. Private credit dan private assets kini menunjukkan karakter sebenarnya: pasar ini memang tidak likuid secara desain, dan aset yang berada di neraca dana-dana tersebut sering kali memiliki alasan tersendiri untuk berada di sana.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Penyesuaian risiko ini juga diperkuat oleh paparan terhadap sektor teknologi. Laporan Finch menunjukkan bahwa perusahaan private credit dan private equity mungkin memiliki eksposur terhadap perusahaan teknologi yang jauh lebih besar daripada yang diungkapkan kepada investor.

Valuasi teknologi sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda keruntuhan yang segera terjadi. Namun persepsi risiko pasar terhadap sektor tersebut berubah secara signifikan, dan risiko yang lebih tinggi berarti investor menuntut kompensasi yang lebih besar.

Permintaan kompensasi atas risiko inilah yang menjadi alasan utama di balik penurunan valuasi. Banyak perusahaan dalam sektor ini ternyata memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada yang diasumsikan investor sebelumnya. Setelah menyadari hal tersebut, investor kini menuntut imbal hasil yang lebih tinggi atau menarik modal mereka, yang sering kali bertentangan dengan struktur dana di sektor ini.

Di Mana Masalah Terbesar?

Masalah terbesar terkait dengan BlackRock dan Blue Owl, bukan karena kedua perusahaan tersebut menunjukkan tanda-tanda masalah likuiditas atau risiko kebangkrutan, melainkan karena mereka harus menghadapi konsekuensi dari ekspansi pasar yang terlalu agresif—terutama dengan membuka akses kepada investor ritel terhadap produk dengan profil risiko yang sebenarnya tidak sesuai dengan karakter investasi di pasar privat.

Jika melihat metrik keuangan, rasio P/E BlackRock saat ini sekitar 26, dibandingkan dengan S&P 500 yang berada di sekitar 28. Dividend yield perusahaan sekitar 2,5% dengan pembayaran kuartalan, sementara margin kotor melebihi 47%. Banyak hal dapat dikritik mengenai BlackRock, tetapi sulit menyebut perusahaan ini sebagai saham yang terlalu mahal atau berada dalam kondisi krisis.

Terakhir, penting untuk melihat skala perusahaan dan potensi masalah yang sebenarnya dihadapi. BlackRock mengelola sekitar $14 triliun aset. Pasar private credit diperkirakan bernilai sekitar $3–5 triliun, sementara seluruh pasar private assets diperkirakan mencapai $10–20 triliun, dengan beberapa bagian pasar tersebut saling tumpang tindih.

Jika pasar benar-benar memperkirakan kerugian besar yang dapat mengancam likuiditas perusahaan, pasar derivatif kemungkinan akan menunjukkan tanda-tanda kepanikan ekstrem. Namun hal tersebut tidak terlihat. Ekspektasi tetap stabil, volatilitas moderat, dan CDS masih berada pada level rendah yang relatif normal.

