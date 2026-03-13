Meskipun latar belakang pasar dan ekonomi tidak mendorong optimisme, Wall Street membuka sesi terakhir minggu ini dengan suasana optimisme yang sangat berhati-hati. Hal ini kemungkinan didorong oleh rilis data ekonomi Amerika Serikat yang sangat penting, yang untuk sementara dapat mengalihkan perhatian pasar. Indeks US100 mencatat kenaikan terbesar, dengan kontrak berjangka indeks teknologi naik sekitar 0,3%.

Namun, perdebatan dan spekulasi pasar masih berfokus pada konflik di Selat Hormuz serta perkembangan di pasar minyak. Informasi penting telah muncul ke ruang publik dalam beberapa jam terakhir. Departemen Keuangan AS menangguhkan penegakan sebagian sanksi terhadap ekspor minyak Rusia; lisensi sementara telah diberikan kepada entitas yang terlibat dalam pengangkutan dan perdagangan minyak yang sudah dimuat ke kapal.

Pada saat yang sama, kekhawatiran juga disampaikan oleh CEO bursa CME, yang menyatakan bahwa dugaan rencana pemerintah AS untuk memanipulasi instrumen derivatif guna menekan harga minyak akan menjadi sebuah “bencana besar.”

Data makroekonomi

Inflasi Core PCE naik menjadi 3,1% secara tahunan. Angka ini sesuai dengan ekspektasi pasar, namun tetap merupakan kenaikan dan masih jelas berada di atas target The Fed. Indikator utama terlihat lebih baik, dengan pertumbuhan harga melambat menjadi 2,8%.

Pada saat yang sama, pertumbuhan GDP kuartalan hanya mencapai 0,7%, atau sekitar setengah dari ekspektasi pasar yang sebesar 1,4%. Skenario pelemahan ekonomi juga didukung oleh data durable goods, yang menunjukkan pertumbuhan 0%. Data GDP yang lemah dikombinasikan dengan inflasi PCE yang sedikit lebih rendah memberi harapan bagi pelaku pasar bahwa pemangkasan suku bunga masih mungkin terjadi, meskipun terdapat krisis di kawasan Teluk Persia.

US100 (D1)

Harga semakin kesulitan tidak hanya untuk kembali ke saluran kenaikan sebelumnya, tetapi—seperti yang terlihat—juga untuk mempertahankan saluran yang semakin melebar. Permintaan yang lemah terlihat jelas. Pasar bergerak semakin dekat ke EMA200, yang merupakan level krusial untuk mempertahankan momentum bullish.

Berita emiten

Adobe (ADBE.US): CEO perusahaan saat ini sekaligus salah satu pencipta Photoshop mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri tanpa menunjuk penerus. Pasar menafsirkan keputusan ini sebagai pengakuan kegagalan dan konfirmasi status perusahaan sebagai “pihak yang tertinggal dalam perlombaan AI.” Saham turun sekitar 5%.

PagerDuty (PD.US): Penyedia solusi berbasis AI agent untuk perusahaan turun lebih dari 8% setelah konferensi hasil keuangan. Meskipun EPS melampaui ekspektasi sebesar 20%, pertumbuhan pendapatan dan panduan ke depan dianggap terlalu lemah oleh banyak pemegang saham.

EverCommerce (EVCM.US): Perusahaan penyedia perangkat lunak manajemen turun lebih dari 13% setelah hasil keuangan yang lemah. EPS tercatat hanya $0,03, dibandingkan dengan ekspektasi $0,05.

KinderCare (KLC.US): Perusahaan penyedia layanan pendidikan dan penitipan anak memangkas secara signifikan proyeksi pertumbuhannya dan sahamnya turun hingga 30%.

Klarna Group (KLAR.US): CEO perusahaan membeli saham senilai sekitar $50 juta, mendorong harga saham naik sekitar 7%.

