Seluruh 32 Bank Besar AS Lolos Stress Test The Fed: Siap Hadapi Resesi Berat

Federal Reserve merilis hasil stress test tahunan 2026 pada 24 Juni lalu dengan hasil yang cukup meyakinkan. Seluruh 32 bank terbesar di Amerika Serikat dinyatakan mampu bertahan dalam skenario resesi berat, meskipun total kerugian hipotetis diproyeksikan mencapai lebih dari USD708 miliar. Menariknya, meski skenario tahun ini lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya, rasio permodalan agregat hanya turun 1,6 poin persentase, penurunan terkecil sejak format stress test diperbarui pada 2020. Tak lama setelah hasil diumumkan, sejumlah bank besar langsung mengumumkan kenaikan dividen dan program pembelian kembali saham (buyback), menunjukkan tingginya kepercayaan manajemen terhadap kekuatan modal mereka.

Skenario "Kiamat" dan Hasilnya

Skenario severely adverse yang digunakan The Fed mensimulasikan kondisi ekonomi yang sangat ekstrem, antara lain:

Produk Domestik Bruto (PDB) riil AS terkontraksi 4,6% .

. Tingkat pengangguran melonjak hingga 10% .

. Harga properti residensial turun 30% .

. Harga properti komersial anjlok 39% .

. Pasar saham jatuh hampir 58%.

Perlu dicatat bahwa skenario ini bukan merupakan proyeksi The Fed, melainkan simulasi terburuk untuk memastikan sistem perbankan tetap mampu menyalurkan kredit pada saat krisis.

Skenario Severely Adverse 2026 vs Hasil Agregat

Hasil agregat 32 bank. Sumber: Federal Reserve, XTB Research Indonesia

Dari total kerugian hipotetis sebesar USD708 miliar, komponen terbesar berasal dari:

Kartu kredit: sekitar USD203 miliar

Pinjaman komersial dan industri: USD158 miliar

Properti komersial: USD77 miliar

Meski skenario lebih berat, penurunan rasio Common Equity Tier 1 (CET1) justru lebih kecil dibanding tahun lalu karena pendapatan bunga bersih bank yang lebih tinggi mampu menyerap sebagian tekanan tersebut. CET1 merupakan ukuran modal inti berkualitas tinggi yang dimiliki bank, terdiri dari saham biasa dan laba ditahan, yang berfungsi sebagai bantalan utama dalam menyerap kerugian sebelum berdampak pada deposan maupun kreditur. Rasio CET1 minimum agregat tercatat sebesar 11,2%, jauh di atas persyaratan regulator sebesar 4,5%. Artinya, secara kolektif sektor perbankan AS masih memiliki surplus modal lebih dari USD600 miliar di atas ketentuan minimum.

Wall Street Langsung Naikkan Dividen dan Buyback

Respons bank-bank besar datang hanya beberapa jam setelah hasil stress test diumumkan.

JPMorgan Chase mengumumkan:

Dividen kuartalan naik 10% menjadi USD1,65 per saham .

menjadi . Program buyback baru senilai USD50 miliar, efektif mulai 1 Juli.

CEO Jamie Dimon menyatakan bahwa keputusan tersebut didukung oleh investasi bisnis yang konsisten serta kinerja keuangan yang tetap kuat.

Sementara itu:

Goldman Sachs menaikkan dividen 11% menjadi USD5,00 per saham .

menaikkan dividen menjadi . Morgan Stanley menaikkan dividen 15% menjadi USD1,15 per saham sekaligus mengotorisasi kembali program buyback senilai USD20 miliar .

menaikkan dividen menjadi sekaligus mengotorisasi kembali program buyback senilai . Wells Fargo berencana menaikkan dividen 11% menjadi USD0,50 per saham.

Respons bank-bank besar pasca stress test (efektif Q3 2026). Sumber: SEC Filings, CNBC, XTB Research Indonesia

Gelombang kenaikan dividen yang diumumkan dalam hitungan jam setelah hasil stress test menunjukkan tingginya keyakinan manajemen terhadap posisi modal masing-masing bank. Pola serupa juga terjadi pada tahun lalu. Setelah stress test 2025, hampir seluruh bank besar menaikkan dividen dan sektor perbankan AS mencatatkan imbal hasil lebih dari 25% sepanjang tahun, dengan Citigroup memimpin kenaikan sekitar 66%. Dengan valuasi sektor yang saat ini relatif lebih rendah dibandingkan setahun lalu, peluang terulangnya pola serupa kembali menjadi perhatian investor.

Tahun Transisi: SCB Dibekukan, Basel III Jadi Fokus Berikutnya

Stress test tahun ini memiliki karakteristik yang berbeda. Pada Februari lalu, The Fed memutuskan untuk membekukan persyaratan Stress Capital Buffer (SCB) hingga September 2027. Dengan demikian, hasil stress test 2026 tidak akan mengubah tambahan modal minimum yang wajib dipenuhi bank. Keputusan tersebut diambil karena The Fed tengah membuka model stress test kepada publik untuk mendapatkan masukan, sebuah langkah transparansi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagi beberapa bank seperti Citigroup dan Morgan Stanley, pembekuan SCB ini mungkin mengurangi potensi manfaat yang seharusnya mereka peroleh apabila hasil stress test langsung diterapkan. Namun, bagi industri secara keseluruhan, kepastian regulasi memberikan ruang yang lebih baik untuk menyusun strategi pengelolaan modal.

Investor juga perlu mencermati rencana implementasi Basel III Endgame yang diperkirakan diumumkan pada paruh kedua tahun ini. Regulasi tersebut berpotensi mengubah metode perhitungan kebutuhan modal, khususnya untuk aktivitas perdagangan (trading) dan portofolio kredit, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara lain.

Bagi sektor perbankan AS, kombinasi antara hasil stress test yang solid, pembekuan SCB yang memberikan kepastian, serta gelombang kenaikan dividen dan buyback menjadi sinyal positif. Tantangan berikutnya bukan lagi mengenai kekuatan modal bank saat ini, melainkan apakah kerangka regulasi baru pada 2027 tetap memungkinkan bank mempertahankan tingkat pengembalian modal kepada pemegang saham yang agresif.