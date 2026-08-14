Workday Turun 40% dari Puncak, Private Equity Mulai Masuk

Saham Workday melonjak hampir 18% dalam sehari setelah muncul laporan bahwa Silver Lake sedang membahas kemungkinan akuisisi senilai sekitar US$43 miliar.

Belum ada jaminan transaksi akan terjadi, tetapi pertanyaan yang lebih menarik justru: kenapa sekarang?

Workday (WDAY.US) ditutup di US$206,45 pada Kamis, naik 17,8% dari penutupan sehari sebelumnya di US$175,29.

Saham sempat menyentuh US$227,49 secara intraday sebelum aksi profit taking menekan harga kembali.

Lonjakan tersebut dipicu laporan Reuters bahwa Silver Lake, firma private equity dengan aset kelolaan sekitar US$114 miliar, telah berdiskusi selama beberapa bulan terakhir mengenai potensi akuisisi.

Jika terealisasi, transaksi tersebut akan menjadi salah satu deal take-private terbesar dalam sejarah sektor software.

Silver Lake dikabarkan dapat menggandeng investor tambahan untuk membiayai transaksi tersebut mengingat skalanya yang sangat besar.

Namun, narasi “saham naik karena rumor akuisisi” saja tidak cukup.

Yang membuat skenario ini menarik adalah konteks di baliknya.

Workday merupakan perusahaan enterprise software yang masih tumbuh double digit dan menghasilkan cash flow sangat kuat, tetapi harga sahamnya telah turun lebih dari 40% dari puncaknya pada 2024.

Pertumbuhan mulai melambat, mantan CEO kembali memimpin perusahaan, dan kekhawatiran terhadap AI membayangi seluruh sektor SaaS tradisional.

Bagi private equity, kombinasi seperti ini sangat menarik: aset berkualitas tinggi dengan valuasi yang sudah terdiskon.

Melambat, tapi Jauh dari Sekarat

Jika hanya melihat headline, Workday terlihat seperti perusahaan yang mulai kehilangan momentum.

Revenue FY2026 tumbuh 13,1% menjadi US$9,55 miliar, melambat dari 16,7% pada FY2025.

Subscription revenue naik 14,5%, juga lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk FY2027, manajemen memproyeksikan pertumbuhan subscription revenue sekitar 12%-13%, sehingga tren perlambatan tersebut memang diakui secara terbuka.

Namun, di balik pertumbuhan top-line yang melambat, terdapat cerita profitabilitas yang justru semakin baik.

Non-GAAP operating margin naik menjadi 29,6% pada FY2026 dari 25,9% setahun sebelumnya.

Pada Q1 FY2027, margin tersebut bahkan mencapai 31,8%.

Free cash flow tumbuh 26,7% menjadi US$2,78 miliar, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan revenue.

Dan yang paling relevan bagi private equity, sekitar 92,5% dari total revenue Workday berasal dari subscription yang bersifat recurring dan relatif predictable.

Total subscription revenue backlog mencapai US$28,1 miliar, memberikan visibilitas jangka panjang yang sangat disukai pembeli dengan struktur leveraged.

Snapshot Keuangan yang Dilihat Private Equity. Sumber: XTB Research Indonesia

Inilah profil yang biasanya menarik bagi private equity.

Pertumbuhan revenue masih double digit, margin terus melebar, cash flow kuat, dan basis pelanggan subscription memiliki tingkat switching cost yang tinggi.

Workday melayani lebih dari 11.500 organisasi global, termasuk Netflix, U.S. Bank, dan Thomson Reuters.

Switching cost pada software HR dan finance enterprise sangat tinggi karena sistem tersebut menyentuh payroll, compliance, serta operasi keuangan inti perusahaan.

Bagi Silver Lake, predictability cash flow seperti ini membuka ruang untuk menggunakan leverage dalam membiayai akuisisi.

AI: Ketakutan Pasar, Peluang Private Equity

Salah satu alasan utama saham Workday tertekan sepanjang 2025-2026 adalah kekhawatiran bahwa generative AI akan mengganggu bisnis software HR dan finance tradisional.

Logikanya sederhana. Jika AI mampu mengotomasi banyak fungsi yang saat ini dilakukan melalui enterprise software, apakah perusahaan masih bersedia membayar subscription premium untuk platform seperti Workday?

Morgan Stanley bahkan menurunkan rating saham tersebut dengan alasan terlalu banyak transisi strategis yang berlangsung secara bersamaan.

Namun, data Q1 FY2027 justru menunjukkan cerita yang berbeda.

Workday melaporkan bahwa nilai kontrak baru atau ACV dari produk AI melonjak lebih dari 200% secara tahunan.

Lebih dari 4.000 pelanggan juga telah mengadopsi fitur AI agent perusahaan.

Akuisisi Sana senilai US$1,1 miliar yang selesai pada Q4 FY2026 kini telah terintegrasi ke dalam Workday Learning.

Integrasi tersebut menghadirkan AI tutoring dan automated learning operations.

Workday juga mulai memosisikan dirinya sebagai “enterprise AI platform” untuk HR, finance, dan IT, bukan sekadar vendor SaaS tradisional.

Di sinilah perspektif private equity dapat berbeda dari pasar publik.

Investor publik menghukum saham karena ketidakpastian mengenai kemungkinan AI mengganggu model bisnis Workday.

Private equity justru dapat melihat ketidakpastian tersebut sebagai price dislocation.

Jika Workday mampu bertransisi menjadi enterprise AI platform, membeli perusahaan setelah valuasinya turun lebih dari 40% dari puncak dapat menjadi timing yang menarik.

EV/EBITDA Workday saat ini berada di sekitar 21 kali, jauh di bawah median historis 10 tahunnya sekitar 45 kali.

Bahkan setelah lonjakan hampir 18%, saham masih diperdagangkan sekitar 33% di bawah all-time high US$307.

Gelombang Take-Private Software Semakin Besar

Potensi akuisisi Workday tidak terjadi dalam ruang hampa.

Silver Lake sendiri baru saja menyelesaikan take-private Electronic Arts senilai sekitar US$55 miliar bersama PIF Arab Saudi dan Affinity Partners, yang ditutup pada awal bulan ini.

Tahun lalu, firma tersebut juga berinvestasi 15% di TikTok bersama MGX dan Oracle.

Track record Silver Lake di sektor teknologi sudah panjang, mulai dari Dell Technologies hingga VMware dan Qualtrics.

Di sektor enterprise software, gelombang take-private juga mulai menguat setelah beberapa tahun meredup.

Thoma Bravo menyelesaikan akuisisi Dayforce, perusahaan payroll software, senilai US$12,3 miliar pada Februari 2026.

Hg Capital juga mengambil alih OneStream, perusahaan financial software, senilai sekitar US$6,4 miliar pada awal tahun ini.

Jika Workday benar-benar diakuisisi dalam kisaran US$43-US$51 miliar, transaksi tersebut akan menjadi ujian besar apakah private equity benar-benar memiliki appetite untuk mengambil alih enterprise software berskala mega di era AI.

Satu hal lain yang perlu dicatat adalah kembalinya co-founder Aneel Bhusri sebagai CEO pada Februari 2026, menggantikan Carl Eschenbach.

Kembalinya founder ke posisi puncak sering menjadi sinyal bahwa perusahaan sedang memasuki fase transformasi.

Hal tersebut juga dapat menjadi katalis positif bagi proses negosiasi dengan Silver Lake.

Bhusri memiliki pemahaman mendalam mengenai DNA perusahaan dan berpotensi menjadi mitra strategis ideal bagi investor private equity yang ingin menjalankan transformasi jangka panjang tanpa tekanan quarterly earnings.

Takeaway

Workday merupakan contoh perusahaan yang mendapat tekanan dari pasar publik karena kekhawatiran terhadap AI disruption dan perlambatan pertumbuhan, meskipun fundamental cash flow justru semakin kuat.

Private equity seperti Silver Lake tidak hanya menilai bisnis dari sentimen kuartalan.

Fokusnya lebih besar pada predictability arus kas, recurring revenue, potensi penggunaan leverage, dan peluang peningkatan margin di bawah kepemilikan privat.

Apakah transaksi ini benar-benar akan terjadi masih belum pasti.

Namun, minat Silver Lake menunjukkan bahwa aset enterprise software berkualitas tinggi yang mengalami compression valuation mulai semakin menarik bagi investor private equity.

Analisa Teknikal (WDAY.US)

Sumber: xStation