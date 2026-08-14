Carnival Sudah Kembali Tumbuh, Sekarang Cash Flow yang Diuji

Carnival (CCL.US) mencetak rekor revenue, memangkas utang US$10 miliar, dan mulai mengembalikan uang kepada pemegang saham. Namun, satu kerentanan besar masih mengintai. Carnival Corporation bukan lagi perusahaan yang sekadar berusaha bertahan hidup. Q2 fiskal 2026 yang berakhir 31 Mei menunjukkan bahwa demand terhadap cruising sudah kembali melampaui level pra-pandemi secara struktural, bukan hanya karena lonjakan sementara. Revenue rekor, customer deposits rekor, dan record net yields selama 12 kuartal berturut-turut menunjukkan bahwa konsumen kembali ingin berlayar dan bersedia membayar lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya bukan lagi soal demand. Fokus kini bergeser pada apakah cash flow yang dihasilkan cukup kuat untuk menghapus warisan utang pandemi dan mengembalikan Carnival menjadi bisnis compounder yang lebih normal.

Demand Sudah Bukan Masalah Utama

Carnival membukukan revenue US$6,7 miliar pada Q2, rekor untuk kuartal tersebut dan naik sekitar 5% dari level rekor tahun sebelumnya. Adjusted net income mencapai US$569 juta, melonjak lebih dari 20% secara tahunan. Adjusted EBITDA mencapai US$1,58 miliar. Adjusted EPS tercatat US$0,41, mengalahkan konsensus analis sebesar US$0,33 dengan selisih yang cukup lebar. Semua hasil tersebut dicapai di tengah tekanan geopolitik yang cukup berat. Konflik Timur Tengah memengaruhi rute Mediterania, biaya bahan bakar melonjak hampir 30% secara tahunan, dan tarif penerbangan yang tinggi menekan mobilitas wisatawan dari Amerika Utara menuju Eropa.

Data per kuartal berakhir 31 Mei 2026. Q2 fiskal Carnival = Maret-Mei. Sumber: XTB Research Indonesia

Yang paling menarik bukan hanya hasil kuartal ini, tetapi juga visibilitas ke depan. Posisi booking untuk sisa 2026 sudah berada di atas level tahun lalu dengan harga yang secara historis merupakan yang tertinggi. Booking untuk 2027 bahkan berjalan lebih kuat dibandingkan titik yang sama setahun sebelumnya. Customer deposits mencapai rekor US$9 miliar, naik lebih dari US$450 juta dari rekor sebelumnya.

Artinya, Carnival memperoleh kas dalam jumlah besar bahkan sebelum kapal mulai berlayar. CEO Josh Weinstein menyebut periode ini sebagai “kuartal kedua belas berturut-turut dengan record net yields”. Meski outlook semester kedua sedikit dimoderasi akibat dampak berkepanjangan konflik Timur Tengah terhadap rute Eropa, fondasi demand masih terlihat sangat solid.

Fokus Bergeser ke Balance Sheet dan Shareholder Returns

Cerita terbesar Carnival pascapandemi bukan soal revenue, melainkan utang. Pada puncaknya di Januari 2023, total utang Carnival mencapai sekitar US$35 miliar. Itu merupakan warisan periode ketika perusahaan harus meminjam sebanyak mungkin hanya untuk bertahan hidup ketika kapal-kapal berhenti beroperasi.

Sejak saat itu, Carnival telah memangkas utang lebih dari US$10 miliar. Per 31 Mei 2026, total utang tercatat US$24,89 miliar, turun dari US$26,64 miliar pada akhir November 2025.

Rasio net debt terhadap adjusted EBITDA membaik menjadi 3,1 kali, turun lebih dari setengah poin dibandingkan setahun sebelumnya dan jauh dari level di atas 5 kali yang dulu membuat investor khawatir terhadap kelangsungan perusahaan. Trajektori penurunan leverage cukup signifikan. Rasio tersebut turun dari sekitar 5,5 kali pada FY2023 menjadi 4,3 kali pada FY2024, kemudian 3,4 kali pada FY2025, dan kini 3,1 kali pada Q2 FY2026.

Manajemen menargetkan rasio di bawah 3,0 kali pada akhir fiskal 2026. Sementara itu, inisiatif PROPEL jangka panjang menargetkan sekitar 2,75 kali. Untuk mencapai target tersebut, Carnival menyelesaikan rencana refinancing senilai US$19 miliar dalam waktu kurang dari satu tahun. Langkah ini diproyeksikan menurunkan beban bunga bersih lebih dari US$700 juta dibandingkan fiskal 2023. Fitch sudah memberikan status investment grade. S&P dan Moody's masih berada satu notch di bawah dengan outlook positif. Yang lebih penting, perbaikan neraca tersebut sudah diterjemahkan menjadi shareholder returns.

Pada Desember 2025, perusahaan secara resmi mengembalikan dividen kuartalan sebesar US$0,15 per saham. Langkah tersebut menjadi sinyal kepercayaan manajemen terhadap keberlanjutan cash flow. Pada Q2 2026, Carnival telah melakukan buyback lebih dari US$450 juta. Perusahaan juga membayarkan dividen dengan total US$414 juta sepanjang semester pertama. Program buyback senilai US$2,5 miliar yang diotorisasi pada Maret 2026 masih memiliki sisa yang substansial. Lebih jauh, inisiatif PROPEL menargetkan pertumbuhan adjusted EPS lebih dari 50% dari level 2025 pada akhir 2029. Return on invested capital ditargetkan di atas 16%.Perusahaan juga menargetkan distribusi lebih dari 40% operating cash flow kepada pemegang saham, setara sekitar US$14 miliar secara total. Narasi Carnival kini bukan lagi sekadar bertahan hidup. Perusahaan mulai kembali mengejar pertumbuhan dan distribusi modal.

Satu Risiko Besar: Biaya Bahan Bakar

Namun, ada satu kerentanan yang tidak bisa diabaikan. Carnival tidak melakukan hedging terhadap biaya bahan bakar. Berbeda dengan Royal Caribbean yang meng-hedge sekitar 60% kebutuhan BBM, Carnival menyerap setiap kenaikan harga minyak langsung ke struktur biaya operasional. Ini bukan risiko kecil. Ketika harga minyak melonjak tajam pada semester pertama 2026 akibat ketegangan di Selat Hormuz, Carnival menanggung dampak penuh. Biaya BBM naik hampir 30% secara tahunan dan memberikan headwind lebih dari US$500 juta terhadap guidance awal.

Estimasi menunjukkan setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% dapat mengurangi laba bersih Carnival sekitar US$145 juta. Dampaknya juga terlihat pada harga saham. CCL diperdagangkan sekitar US$28-US$29, turun sekitar 13% sejak awal tahun dan sekitar 21% di bawah rekor tertinggi 52 minggu sebesar US$33,99 yang dicapai pada Februari 2026. Sementara itu, Royal Caribbean yang memiliki perlindungan hedging hanya turun sekitar 5% dalam periode yang sama. Pasar tampaknya menghukum Carnival lebih berat bukan karena demand yang lemah, tetapi karena struktur biayanya lebih sensitif terhadap faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Guidance setahun penuh juga telah direvisi dua kali.

Proyeksi awal EPS sebesar US$2,48 pada Desember 2025 diturunkan menjadi US$2,21 pada Maret. Setelah Q2, angka tersebut sedikit dinaikkan menjadi US$2,22 berkat efisiensi biaya dan buyback. Adjusted EBITDA setahun penuh kini diproyeksikan sebesar US$7,11 miliar, sedikit di bawah target awal US$7,63 miliar. Penurunan guidance memang tidak dramatis. Namun, polanya menegaskan bahwa selama Carnival tidak melakukan hedging, setiap perubahan harga minyak akan langsung terasa pada bottom line. Hal ini dapat mengaburkan kualitas cash flow operasional yang sebenarnya cukup kuat.

Takeaway