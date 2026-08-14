Indeks utama pasar saham AS membuka sesi Jumat dengan sentimen beragam setelah S&P 500 mencetak rekor tertinggi baru pada Kamis.

Pada awal perdagangan, S&P 500 naik tipis 0,03%, Nasdaq 100 menguat 0,18%, sementara Dow Jones turun sekitar 0,1%.

Faktor utama yang menggerakkan pasar hari ini adalah data retail sales AS untuk Juli yang sangat mengecewakan.

Indikator tersebut secara tak terduga turun 0,6% secara bulanan, berbanding terbalik dengan ekspektasi kenaikan 0,1%.

Data ini memunculkan kekhawatiran yang semakin besar mengenai kondisi sebenarnya dari konsumen AS.

Selain itu, pasar masih dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Tekanan tersebut berkaitan dengan pengumuman Amerika Serikat mengenai isolasi ekonomi terhadap Iran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kelanjutan blokade laut di Selat Hormuz tanpa batas waktu yang jelas.

Dari sisi sektor, Dow Jones dipimpin oleh Communication Services yang naik 0,97% dan sektor energi yang menguat 0,57%. Consumer Discretionary menjadi sektor dengan performa terburuk dengan penurunan 0,73%. Perusahaan industrial dan healthcare juga mencatat pelemahan yang relatif moderat.

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