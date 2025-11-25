Bank-bank merupakan salah satu dari sedikit ‘pemenang’ dari Anggaran ini

Setelah menguat di awal pekan, aset berisiko bergerak lebih tenang hari ini. Saham Eropa bergerak campuran, sementara futures AS datar. Nasdaq mencatat reli luar biasa pada hari Senin, dipimpin saham teknologi.

FTSE 100 berbalik melemah pada perdagangan pagi, namun terdapat beberapa pemenang besar dalam indeks Inggris menjelang pengumuman Budget. Berita bahwa bank tidak akan dikenakan pajak windfall profit dalam Budget besok mendorong kenaikan saham perbankan. NatWest, Barclays, dan Lloyds semuanya naik lebih dari 2% setelah terhindar dari rencana pajak Rachel Reeves.

Pasar Valas Gugup Menjelang Pengumuman Budget Inggris

Namun dengan ekspektasi kenaikan pajak serta peningkatan belanja kesejahteraan, pound bisa berada di bawah tekanan karena pasar FX mempertanyakan kemampuan pemerintah mendorong pertumbuhan. Lebih banyak trader FX membeli proteksi penurunan untuk pound menjelang Budget; risk reversal GBP/USD tenor 1 bulan terus turun. Akibatnya, pergerakan pound bisa sangat volatil dalam beberapa pekan ke depan.

Pound menjadi salah satu mata uang terlemah di G10 sejak awal Q4 — turun 2,8% terhadap USD dan hampir 1% terhadap EUR. Laju penurunan memang melambat di awal bulan, namun bukan berarti pasar mulai menyukai sterling. Pasar tampaknya menunggu katalis baru untuk mendorong GBP lebih jauh ke bawah, dan Budget yang tidak meyakinkan — baik dari sisi pertumbuhan maupun konsolidasi fiskal — dapat menekan GBP hingga di bawah $1.30.

Yield Obligasi Inggris Masuk Bidikan Rachel Reeves

Yield obligasi Inggris juga menjadi perhatian pada hari Rabu. Sejauh ini yield stabil. Yield Inggris memang turun dalam tiga bulan terakhir, tetapi tren penurunan itu berhenti, terutama pada tenor panjang. Yield 10 tahun naik 13 bps dalam sebulan terakhir karena kekhawatiran fiskal meningkat. Jika Budget tidak diterima pasar, pelemahan harga obligasi/kenaikan yield dapat berlanjut, menambah tekanan pada sterling.

Penjualan Ritel Akan Menentukan Arah Pasar Saham Berikutnya

Pemulihan pasar saham AS berhenti sementara menunggu rilis penjualan ritel sore ini. Penjualan ritel September diperkirakan naik 0,4% (headline) dan 0,3% (core). Angka ini sedikit lebih rendah dibanding Agustus namun tetap menunjukkan kekuatan konsumen AS. Meskipun data ini tertinggal, efek penutupan pemerintahan AS dapat membuatnya berdampak besar pada pasar. Jika hasilnya lebih kuat, hal itu dapat menekan saham dan aset berisiko karena menurunkan peluang pemangkasan suku bunga Desember.

Saham Teknologi Memimpin Reli Pasar AS

Nasdaq naik 2,6% pada hari Senin, dipimpin Broadcom (+11%), Robinhood (+7%), serta Tesla dan Alphabet yang naik lebih dari 6%. Nvidia menjadi laggard karena laporan laba memukau pekan lalu gagal menarik minat investor. Dalam jangka panjang, tekanan bisa berlanjut.

Saham Nvidia turun pasca-pasar setelah Meta mengumumkan akan membeli chip dari Alphabet. Google kini menjadi pesaing baru di pasar chip AI. Jika pangsa pasar Nvidia benar-benar terancam, perusahaan dapat kesulitan mempertahankan posisinya dalam Magnificent 7.

Divergensi Dalam Magnificent 7 Semakin Lebar

Seperti terlihat di bawah, divergensi dalam Magnificent 7 makin melebar bulan ini dengan Google memimpin jauh di depan. Sahamnya naik lebih dari 22% dalam sebulan berkat beberapa faktor positif: Warren Buffett membeli sahamnya, Alphabet mencetak rekor pendapatan Q3 lebih dari $102 miliar, dan kini menjadi “AI hybrid” — sebagai hyperscaler dan produsen chip untuk hyperscaler lain yang tengah membangun infrastruktur AI bernilai ratusan miliar dolar. Meta bahkan akan membelanjakan miliaran dolar untuk chip Google. Model ganda ini mempercepat potensi pendapatan Google, mendorong sahamnya naik lebih dari 20% dalam sebulan.

Kehadiran pemain chip baru bukan hal buruk. Jika satu pemain melemah, pemain lain menggantikan. Nvidia memang 7% dari S&P 500, namun jika melemah hingga akhir tahun, itu tidak otomatis menyeret seluruh indeks.

Chart 1: Magnificent 7 — Google unggul jauh, Nvidia tertinggal

Sumber: XTB and Bloomberg