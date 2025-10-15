Bank-bank tersebut mencatat tingkat keuntungan modal yang tinggi, kualitas portofolio kredit yang solid, dan kinerja yang lebih baik dari perkiraan dalam bidang perdagangan dan perbankan investasi.

Bank-bank tersebut mencatat tingkat keuntungan modal yang tinggi, kualitas portofolio kredit yang solid, dan kinerja yang lebih baik dari perkiraan dalam bidang perdagangan dan perbankan investasi.

Bank-bank tersebut mencatat tingkat keuntungan modal yang tinggi, kualitas portofolio kredit yang solid, dan kinerja yang lebih baik dari perkiraan dalam bidang perdagangan dan perbankan investasi.

Bank-bank tersebut mencatat tingkat keuntungan modal yang tinggi, kualitas portofolio kredit yang solid, dan kinerja yang lebih baik dari perkiraan dalam bidang perdagangan dan perbankan investasi.

Bank-bank tersebut mencatat tingkat keuntungan modal yang tinggi, kualitas portofolio kredit yang solid, dan kinerja yang lebih baik dari perkiraan dalam bidang perdagangan dan perbankan investasi.

Bank-bank tersebut mencatat tingkat keuntungan modal yang tinggi, kualitas portofolio kredit yang solid, dan kinerja yang lebih baik dari perkiraan dalam bidang perdagangan dan perbankan investasi.

Hasil kuartal ketiga 2025 dari tiga bank besar Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang kuat dari sektor keuangan di tengah lingkungan makroekonomi yang menantang.

Hasil kuartal ketiga 2025 dari tiga bank besar Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang kuat dari sektor keuangan di tengah lingkungan makroekonomi yang menantang.

Hasil kuartal ketiga 2025 dari tiga bank besar Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang kuat dari sektor keuangan di tengah lingkungan makroekonomi yang menantang.

Hasil kuartal ketiga 2025 dari tiga bank besar Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang kuat dari sektor keuangan di tengah lingkungan makroekonomi yang menantang.

Hasil kuartal ketiga 2025 dari tiga bank besar Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang kuat dari sektor keuangan di tengah lingkungan makroekonomi yang menantang.

Hasil kuartal ketiga 2025 dari tiga bank besar Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang kuat dari sektor keuangan di tengah lingkungan makroekonomi yang menantang.

Hari ini tiga bank terbesar di Amerika Serikat — Bank of America, Wells Fargo, dan Morgan Stanley — merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2025. Hasil ini memberikan gambaran terkini tentang kesehatan sektor perbankan AS dan bagaimana lembaga-lembaga besar ini beradaptasi menghadapi tantangan makroekonomi serta perubahan kondisi pasar.

Artikel berikut membahas detail hasil keuangan masing-masing bank, termasuk indikator kunci dan prospek ke depan.

Bank of America – Ringkasan Hasil Q3 2025

Pendapatan dan Net Interest Income Kuat

Bank of America melaporkan pendapatan bersih sebesar $28.09 miliar, di atas ekspektasi pasar ($27.51 miliar). Net interest income mencapai $15.23 miliar, juga melampaui perkiraan. Hasil ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aset dan liabilitas di tengah suku bunga tinggi, menghasilkan margin bunga bersih yang solid.

Trading Jadi Pendorong Pertumbuhan Pendapatan

Segmen trading menghasilkan $5.35 miliar, di atas perkiraan $5.01 miliar. Equity trading menonjol dengan $2.27 miliar (vs $2.08 miliar ekspektasi). Volatilitas pasar dan peningkatan volume transaksi mendorong kinerja kuat ini.

Peningkatan Kualitas Portofolio Kredit

Provisi kerugian kredit turun menjadi $1.3 miliar, mencerminkan manajemen risiko yang lebih baik dan kualitas aset yang meningkat.

Efisiensi Modal Tinggi

Return on equity (ROE) mencapai 11.5%, dan return on tangible common equity (ROTCE) 15.4%, keduanya di atas ekspektasi analis. Ini menunjukkan kemampuan BoA dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan imbal hasil bagi pemegang saham.

Pertumbuhan Pinjaman dan Neraca Stabil

Portofolio pinjaman meningkat menjadi $1.17 triliun, melampaui estimasi, sementara deposito tetap kuat di $2 triliun — menegaskan kepercayaan nasabah dan basis pendanaan yang stabil.



Wells Fargo – Ringkasan Hasil Q3 2025

Pendapatan Stabil, Net Interest Income Sedikit Di Bawah Ekspektasi

Pendapatan Wells Fargo relatif stabil, meski net interest income sedikit lebih rendah di $11.95 miliar (vs $12.01 miliar). Ini mencerminkan pertumbuhan pinjaman yang moderat di tengah hambatan ekonomi.

Kualitas Aset Membaik Signifikan

Provisi kerugian kredit turun tajam menjadi $681 juta, jauh di bawah perkiraan $1.17 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas manajemen risiko kredit.

Pertumbuhan Kuat di Investment Banking

Pendapatan dari segmen corporate & investment banking mencapai $4.88 miliar, di atas ekspektasi $4.20 miliar — didorong oleh peningkatan aktivitas M&A dan transaksi pasar modal.

Biaya Operasional Naik

Pengeluaran operasional mencapai $13.85 miliar, di atas estimasi $13.42 miliar, mendorong efficiency ratio ke 65%. Wells Fargo perlu menekan biaya agar margin tetap sehat.

Pengembalian Modal Melebihi EkspektasiROE mencapai 12.8% (vs 12% perkiraan), dan ROTCE 15.2% (vs 14.4%), menunjukkan efisiensi yang meningkat meski biaya naik.

Morgan Stanley – Ringkasan Hasil Q3 2025

Pendapatan Bersih dan Wealth Management Kuat

Morgan Stanley mencatat pendapatan bersih $18.22 miliar, jauh di atas ekspektasi $16.64 miliar. Segmen wealth management menyumbang $8.23 miliar, mengungguli perkiraan $7.78 miliar — menegaskan posisi kuat bank di layanan klien kaya.

Rekor Pendapatan dari Equity Trading

Pendapatan equity trading mencapai $4.12 miliar, sekitar 21% lebih tinggi dari ekspektasi, berkat volatilitas pasar dan volume transaksi yang meningkat.

Investment Banking & Advisory Menguat

Pendapatan investment banking naik ke $2.11 miliar, dan advisory fees mencapai $684 juta, mencerminkan kebangkitan aktivitas korporasi seperti M&A dan penerbitan sekuritas.

Tanpa Tambahan Cadangan Kredit

Tidak ada peningkatan provisi kerugian kredit, menandakan portofolio tetap stabil dan risiko rendah di tengah kondisi ekonomi menantang.

Profitabilitas Tinggi & Kontrol Biaya Efektif

ROE mencapai 18%, jauh di atas ekspektasi 13.4%, menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang menghasilkan imbal hasil tinggi bagi pemegang saham.

Kuartal ketiga 2025 menegaskan ketahanan sektor keuangan AS. Morgan Stanley menonjol dengan kinerja luar biasa di wealth management dan equity trading. Bank of America menunjukkan pengelolaan aset dan liabilitas yang solid di tengah kenaikan suku bunga. Wells Fargo memperlihatkan perbaikan signifikan dalam kualitas kredit dan stabilitas keuangan.

Meskipun tidak se-spektakuler sektor teknologi, kinerja bank-bank besar AS melampaui indeks utama seperti S&P 500 dan Nasdaq 100, menunjukkan kemampuan menghasilkan pertumbuhan stabil dan nilai jangka panjang. Bagi investor yang mencari keseimbangan antara stabilitas dan potensi pertumbuhan, saham dan ETF sektor keuangan AS tetap menjadi pilihan menarik.