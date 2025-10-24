Procter & Gamble (P&G), raksasa asal Amerika di sektor fast-moving consumer goods (FMCG) dengan portofolio merek global, melaporkan hasil kuartal pertama tahun fiskal 2026 (Q1FY2026) yang menunjukkan pertumbuhan lambat namun stabil dalam penjualan dan laba. Saham P&G naik sekitar 2% pada sesi perdagangan hari ini setelah publikasi laporan keuangan sebelum pembukaan pasar.



P&G mencatat pertumbuhan penjualan organik moderat sebesar 2% secara tahunan, tanpa pengaruh dari volume penjualan dan kontribusi positif dari kebijakan harga serta struktur penjualan. Hal ini menunjukkan permintaan yang stabil. Volume penjualan secara keseluruhan di seluruh grup tetap stabil secara tahunan, dan pertumbuhan pendapatan didorong terutama oleh kebijakan harga dan diversifikasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian konsumen masih bersikap hati-hati, terutama di kategori produk yang lebih sensitif terhadap promosi.

Kinerja Keuangan Q1FY2026

Pendapatan total meningkat sebesar 3% menjadi $22,4 miliar.

Laba per saham yang disesuaikan naik sebesar 3% menjadi $1,99.

Laba per saham yang terdilusi meningkat hingga 21% menjadi $1,95, akibat efek dasar dari tahun sebelumnya.

Marginal bruto turun sebesar 50 basis poin secara tahunan, terutama disebabkan oleh struktur penjualan yang tidak menguntungkan, reinvestasi merek, dan biaya tarif serta bahan baku yang lebih tinggi.

Segmen kecantikan tumbuh secara organik sebesar 6% berkat inovasi dan penjualan kuat produk premium di kategori perawatan rambut dan kulit. Segmen pencukuran meningkatkan penjualan organik sebesar 3%, sementara produk bayi mendapat manfaat dari struktur penjualan yang lebih baik dan volume yang lebih tinggi.

Namun, gambaran kategori produk tetap tidak merata. Di perawatan kain, terjadi penurunan volume, terutama di Eropa. Di produk perawatan rumah tangga, pertumbuhan pendapatan didorong oleh harga, dengan volume yang menurun. Di produk kertas rumah tangga, terjadi penurunan, sebagian disebabkan oleh promosi intensif.

Perusahaan mempertahankan disiplin biaya: biaya penjualan dan administrasi umum sebagai persentase dari pendapatan turun sebesar 40 basis poin secara tahunan.

Arus kas operasional mencapai $5,4 miliar, dan rasio arus kas bebas “Productivity” mencapai 102%.

Jumlah total yang dikembalikan kepada pemegang saham mencapai $3,8 miliar ($2,55 miliar dalam bentuk dividen dan $1,25 miliar dalam bentuk pembelian kembali saham).

Proyeksi

Perusahaan mempertahankan panduan keuangan untuk tahun fiskal penuh, yang menjadi poin penting bagi investor. Pertumbuhan penjualan organik diperkirakan mencapai hingga 4%, Pertumbuhan total penjualan di kisaran 1–5%, dan EPS disesuaikan juga diproyeksikan naik hingga 4%. Rata-rata dari asumsi-asumsi tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 2%, menegaskan skenario konservatif namun stabil untuk tahun fiskal berjalan dan konsisten dengan hasil kuartal sebelumnya.

Hasil keuangan tahun penuh akan dibebani oleh beberapa faktor eksternal, termasuk: Biaya tarif impor sekitar $400 juta (setelah pajak), serta kenaikan harga bahan baku sekitar $100 juta (setelah pajak). Secara total, dampak negatif dari kedua faktor tersebut diperkirakan sekitar $0,19 per saham.

Dalam kuartal-kuartal mendatang, faktor utama yang akan menentukan kinerja antara lain: Pemulihan volume penjualan, khususnya di Eropa, serta pada segmen fabric care dan home maintenance, dan efektivitas reinvestasi untuk mendorong permintaan konsumen. Tetapnya panduan keuangan serta potensi dampak positif dari fluktuasi nilai tukar yang menguntungkan memberikan penyangga (safety cushion) bagi kinerja P&G.

Namun, untuk mencapai batas atas proyeksi pertumbuhan, perusahaan perlu menunjukkan percepatan permintaan dan efisiensi operasional yang berkelanjutan.



PG:US (D1)

Sumber: xStation5