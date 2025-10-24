Data makroekonomi positif dan kinerja kuat dari sebagian besar emiten AS mendorong valuasi indeks utama Wall Street ke level tertinggi baru.

Indeks Nasdaq100 naik 1%, S&P 500 menguat 0,8%, sementara Russell 2000 dan Dow Jones masing-masing naik lebih dari 1%.

Di Eropa, sentimen campuran namun cenderung positif. Sebagian besar bursa mencatat penguatan, dengan FTSE 100 Inggris naik 0,6%, tertinggi di kawasan.

DAX dan FTSE MIB berakhir sedikit positif, sedangkan CAC40 dan WIG20 melemah 0,2% dan 0,3%.

Akumulasi data makroekonomi penting menjadi pendorong utama perdagangan pada sesi Jumat ini.

Data CPI AS menunjukkan hasil lebih rendah dari ekspektasi, baik secara tahunan maupun bulanan — memberi dorongan bagi ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih cepat. Core CPI YoY: 3% CPI bulanan: +0,3%

Sementara itu, data PMI menunjukkan hasil yang jauh di atas perkiraan, terutama di sektor jasa, yang masih menunjukkan kekuatan ekonomi meski pasar memperkirakan perlambatan.

Selain itu, sentimen konsumen University of Michigan tercatat di 53,6, di bawah perkiraan namun masih berada di zona positif.

Ekspektasi inflasi konsumen tetap stabil di sekitar 4,6% per tahun.

Penjualan ritel Inggris naik 1,5% YoY dan 0,5% MoM, sementara PMI juga melampaui ekspektasi dengan indeks manufaktur di 49,6 — menunjukkan perbaikan meski masih dalam area kontraksi.

Di Zona Euro, PMI industri mencapai 50 (kembali ke ambang ekspansi), dan PMI jasa naik ke 52,6, tertinggi dalam lebih dari satu tahun.

Di pasar valuta, krona Norwegia melemah lebih dari 0,5% terhadap dolar AS dan euro, dipengaruhi turunnya permintaan bahan mentah Norwegia dan data ekonomi yang lemah.

Sebaliknya, euro menguat moderat terhadap sebagian besar mata uang utama, didukung oleh data ekonomi positif dari Eropa.

Di pasar logam mulia, harga emas menguat tipis dan bertahan di atas $4.100 per ounce, menandakan fase konsolidasi setelah reli sebelumnya.

Di energi, harga minyak mentah stabil di $61,5 per barel, sementara gas alam (NATGAS) turun 2%.

Kontrak berjangka sapi potong anjlok 3%, dipicu kabar kesepakatan impor daging sapi dari Argentina ke AS.

Sentimen positif dari pasar saham menular ke pasar kripto. Sebagian besar token utama mencatat kenaikan, meski Bitcoin dan Ethereum masih tumbuh di bawah 1%, menunjukkan pergerakan yang selektif di antara aset digital besar.

Intel (INTC.US) — Perusahaan melaporkan hasil keuangan yang memenuhi ekspektasi pasar. Saham sempat naik lebih dari 6% di awal sesi, namun keuntungan menyusut mendekati nol seiring aksi ambil untung. Ini menunjukkan kelelahan pembeli atau profit-taking setelah hasil rilis.

Alphabet (GOOGL.US) — Saham naik 3% setelah mengumumkan kerja sama strategis dengan Anthropic dalam layanan AI berbasis cloud, menambah miliaran dolar pada kapitalisasi pasar perusahaan.