Berkshire Hathaway: Apakah dana legendaris ini mulai tertinggal?

Berkshire Hathaway adalah perusahaan investasi yang didirikan dan dipimpin oleh salah satu investor paling legendaris sepanjang masa - Warren Buffett. Selama beberapa dekade terakhir, perusahaan ini telah menghasilkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Performa tersebut sangat menonjol terutama selama periode bear market berkepanjangan, seperti penurunan pada 2022–2023.

Namun, karena usia yang semakin lanjut, Warren Buffett harus mundur dari posisi manajer utama dan menyerahkan peran tersebut kepada Greg Abel. Perusahaan kemudian merilis hasil keuangan pertama di bawah kepemimpinan CEO baru tersebut.

Metode keuangan

Pendapatan: naik lebih dari 4% secara tahunan menjadi USD 93,7 miliar.

Laba operasional: naik 17% secara tahunan menjadi USD 11,35 miliar.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham: naik hampir 120% menjadi USD 10,1 miliar.

Buyback saham: USD 234 juta.

Kas: mencapai rekor baru sebesar USD 373,5 miliar.

Dari sisi metrik dan pertumbuhan, perusahaan terus beroperasi dengan sangat baik, bahkan sedikit melampaui ekspektasi pasar. Meskipun status legendaris Warren Buffett masih melekat, CEO baru tidak menjadi sorotan utama pasar.

Hal yang paling banyak memicu perdebatan adalah perilaku perusahaan dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan serta posisi kas yang sangat besar. Dalam jangka panjang, Berkshire telah mengungguli S&P 500 dengan margin yang signifikan. Namun, dalam beberapa kuartal terakhir, perusahaan ini jelas tertinggal - sekitar 12% di bawah indeks acuan. Hal ini menjadi kontroversial mengingat besarnya cadangan kas yang dimiliki. Dalam siklus pasar sebelumnya, posisi kas tinggi biasanya menandakan bahwa perusahaan sedang menunggu momen yang tepat untuk melakukan akuisisi besar yang pada akhirnya sangat menguntungkan.

Pandangan ini telah lama melekat pada strategi perusahaan, namun semakin jauh S&P 500 unggul dibanding kinerja Berkshire, semakin banyak pertanyaan yang muncul dari pelaku pasar.

Pandangan tersebut mungkin pada dasarnya keliru. Berkshire adalah perusahaan investasi dengan profil yang sangat berbeda dibandingkan struktur S&P 500 saat ini, yang didominasi oleh perusahaan teknologi.

Kejeniusan Warren Buffett terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan di saat sentimen pasar sedang negatif. Berkshire memprioritaskan perlindungan modal investor terlebih dahulu, sebelum berupaya menghasilkan imbal hasil di atas rata-rata.

Namun, dalam beberapa kuartal terakhir, pasar tampaknya berada dalam fase euforia yang kuat, hampir sepenuhnya terkonsentrasi pada saham teknologi. Dana seperti Berkshire tidak dapat secara konsisten mengalahkan pasar luas dalam kondisi seperti ini, karena hal tersebut akan membutuhkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

BRKA.US (D1)

Pada grafik, terlihat adanya persilangan EMA200 dan EMA100 dari atas untuk pertama kalinya sejak 2022. Secara historis, perilaku seperti ini - yang bertentangan dengan analisis teknikal tradisional - justru sering mendahului periode pertumbuhan jangka panjang. Apakah pola ini akan terulang kali ini? Sumber: xStation5