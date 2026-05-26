Nvidia, pemimpin lama sekaligus pemain paling dominan dalam revolusi AI di segmen GPU, kini mengirimkan salah satu sinyal strategis terkuat sejak awal booming kecerdasan buatan. Pasar central processing unit (CPU) menjadi front ekspansi berikutnya bagi perusahaan. Proyeksi bahwa pasar CPU global dapat mencapai nilai $200 miliar bukan sekadar estimasi ambisius. Ini merupakan pernyataan jelas bahwa Nvidia ingin masuk ke segmen yang selama ini didominasi Intel dan AMD, sekaligus merebut sebagian pasar infrastruktur data center generasi berikutnya.

Pilar utama strategi ini tetap berfokus pada pengembangan chip internal berbasis arsitektur ARM, termasuk seri Grace. Nvidia semakin membangun visi ekosistem AI full-stack yang mencakup GPU, CPU, dan arsitektur server lengkap untuk hyperscaler serta data center yang menjalankan model kecerdasan buatan.

Namun kejutan terbesar bagi pasar adalah fakta bahwa Nvidia secara eksplisit memasukkan China dalam proyeksi pasar CPU senilai $200 miliar tersebut. Hal ini menjadi sinyal yang sangat penting bagi investor karena menunjukkan bahwa Nvidia tidak berencana meninggalkan salah satu pasar teknologi terbesar di dunia meskipun terdapat pembatasan ekspor yang terus berlangsung antara Amerika Serikat dan China.

Dari perspektif pasar, situasi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “paradoks China”. Di satu sisi, investor menerima sinyal bahwa Nvidia yakin masih dapat memonetisasi permintaan dari China. Arsitektur berbasis ARM dan pengembangan platform CPU dinilai dapat menawarkan fleksibilitas regulasi yang lebih besar dibanding chip GPU paling canggih yang terkena kontrol ekspor AS. Hal ini memperkuat narasi bahwa booming AI global masih berada di tahap awal dan Nvidia masih memiliki pasar potensial yang sangat besar.

Namun di sisi lain, memasukkan China dalam proyeksi jangka panjang tetap membawa risiko geopolitik yang tinggi. Setiap eskalasi tensi kebijakan antara AS dan China dapat membatasi akses Nvidia ke pasar China dan memaksa revisi terhadap ekspektasi pendapatan perusahaan. Akibatnya, investor saat ini secara bersamaan membeli cerita pertumbuhan AI yang sangat kuat sambil tetap harus memperhitungkan volatilitas valuasi akibat ketidakpastian geopolitik.

Secara strategis, langkah ini menandai perubahan besar bagi seluruh sektor semikonduktor. Nvidia kini tidak lagi dipandang hanya sebagai produsen GPU. Perusahaan semakin memosisikan diri sebagai penyedia dominan infrastruktur AI lengkap untuk data center modern. Ini merupakan tantangan langsung bagi Intel dan AMD.

Jika penyedia cloud besar seperti Amazon, Microsoft, dan Google mulai mengadopsi solusi CPU Nvidia secara lebih luas, maka hal tersebut dapat memicu perubahan struktural dalam dinamika industri. Pasar nantinya tidak hanya akan memperhitungkan dominasi Nvidia di segmen AI accelerator, tetapi juga potensi perusahaan untuk merebut pangsa signifikan dari pasar CPU bernilai miliaran dolar.

Bagi pemegang saham NVDA, pesan yang disampaikan tetap sangat bullish. Nvidia terus memperluas total addressable market mereka dan membuka sumber pendapatan jangka panjang baru. Bahkan keberhasilan terbatas di segmen CPU saja dapat menghasilkan tambahan pendapatan tahunan senilai puluhan miliar dolar.