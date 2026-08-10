Fund legendaris Warren Buffett, yang kini berjalan tanpa Warren Buffett, merilis hasil Q2 2026 pada Sabtu, 8 Agustus.

Ekspektasi pasar cukup moderat. Meski “Oracle of Omaha” sudah pensiun, hasil terbaru menunjukkan bahwa manajemen baru masih menghadapi tantangan untuk mempertahankan laju pertumbuhan dan laba yang sesuai harapan pemegang saham.

Earnings

Pendapatan naik menjadi US$101,8 miliar, dibandingkan ekspektasi sekitar US$96,5 miliar. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan sekitar 10% secara tahunan.

Operating profit Berkshire meningkat menjadi US$12,9 miliar, naik 16% secara tahunan.

Net income GAAP mencapai US$25,6 miliar, yang mengimplikasikan investment gains sebesar US$12,6 miliar. Angka tersebut masing-masing naik 107% dan 155% secara tahunan.

EPS mencapai US$6, jauh di atas konsensus US$5.

Namun, laba Berkshire yang disajikan dengan cara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi operasional perusahaan pada Q2 2026.

Dari operating profit Berkshire sebesar US$12,9 miliar:

US$326 juta berasal dari keuntungan selisih kurs, dibandingkan kerugian US$877 juta pada tahun sebelumnya.

Setelah memperhitungkan efek tersebut, pertumbuhan operasional riil hanya sekitar 5%.

Segmen dan Industri

Rincian berdasarkan segmen memberikan gambaran yang lebih transparan.

Insurance underwriting menghasilkan laba US$1,7 miliar, turun secara tahunan, terutama karena GEICO berkinerja lemah.

BNSF Railways menghasilkan US$1,56 miliar, naik 6%.

Berkshire Energy serta segmen service-and-retail masing-masing tumbuh 27% dan 24%, dengan total laba lebih dari US$5 miliar.

Segmen energi berkinerja baik terutama karena meningkatnya permintaan terhadap transmisi energi dan barang.

Namun, segmen service-and-retail tidak sekuat angka pertumbuhannya karena sebagian besar laba berasal dari refund tarif yang sebelumnya telah dibayarkan.

Arus Kas

Operating cash flow meningkat dari US$20,9 miliar menjadi US$21,6 miliar, atau naik 3,2%.

Free cash flow tercatat sebesar US$11,02 miliar dibandingkan US$11,85 miliar setahun sebelumnya, turun sekitar 7%.

Meski demikian, CEO baru mengumumkan program share buyback rekor senilai US$4,5 miliar.

Reaksi pasar cenderung dingin. Pada pembukaan sesi setelah earnings, saham bergerak sedikit di bawah penutupan sebelumnya.

Alokasi

Hal yang lebih menarik bagi pasar secara luas adalah pengungkapan yang masih belum lengkap mengenai pembelian saham perusahaan.

Kas besar yang ditinggalkan Warren Buffett, lebih dari US$350 miliar, mulai dialirkan kembali ke pasar.

Pada Q2 2026, Berkshire melakukan net purchase hampir US$20 miliar.

Ini merupakan perubahan kebijakan yang jelas setelah 14 kuartal berturut-turut lebih banyak menjual saham.

Salah satu posisi yang semakin penting adalah Alphabet.

Berkshire menambah kepemilikan saham perusahaan teknologi tersebut dengan nilai lebih dari US$10 miliar.