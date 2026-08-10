Ketidakpastian pembukaan Selat Hormuz menjaga harga minyak tetap tinggi. Ketika produsen energi memiliki lebih banyak arus kas untuk belanja modal, ada satu saham AS yang layak diperhatikan: Caterpillar (CAT).

Brent crude diperdagangkan di kisaran US$84 per barel hari ini dan tetap didukung ketidakpastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran masih mengajukan sejumlah tuntutan sebelum jalur perdagangan tersebut dapat kembali beroperasi secara normal, sementara ketegangan meningkat setelah Uni Emirat Arab menuduh Iran melakukan serangan terhadap kapal yang terkait dengan ADNOC. Situasi tersebut menjaga risiko gangguan pasokan minyak global tetap tinggi.

Sejak konflik di kawasan meningkat pada awal tahun, harga minyak mengalami volatilitas ekstrem. Meski Brent saat ini sudah jauh di bawah level puncaknya, harga masih bertahan jauh lebih tinggi dibanding level awal tahun. Selama Selat Hormuz belum kembali beroperasi secara normal dan risiko terhadap kapal tanker masih nyata, premi geopolitik kemungkinan tetap menjadi salah satu faktor pendukung harga minyak.

Rata-rata bulanan berdasarkan harga penutupan harian. Sumber: XTB Research Indonesia

Yang penting dicatat, level minyak saat ini masih cukup tinggi untuk memberikan dukungan terhadap arus kas perusahaan energi. Ketidakpastian mengenai jalur pelayaran Hormuz juga berarti pasar belum dapat sepenuhnya menghapus premi risiko geopolitik dari harga minyak. Brent diperdagangkan sekitar US$83,75-US$84,65 per barel pada 10 Agustus 2026 ketika pasar terus memantau perkembangan negosiasi Iran dan Oman.

Minyak Mahal, Belanja Modal Energi Naik

Logikanya sederhana. Ketika harga minyak bertahan tinggi, perusahaan energi berpotensi menghasilkan arus kas yang lebih kuat. Kondisi tersebut memberikan ruang lebih besar untuk meningkatkan belanja modal, mulai dari pengeboran sumur, pembangunan infrastruktur, hingga pembelian equipment untuk gas compression.

Hubungan ini memang tidak selalu berlangsung secara langsung karena perusahaan minyak juga mempertimbangkan prospek harga jangka panjang, neraca, dan kebijakan pengembalian modal. Namun, secara umum, periode harga energi yang tinggi memperbaiki kemampuan perusahaan untuk membiayai proyek ekspansi. Salah satu perusahaan yang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas tersebut adalah Caterpillar.

Caterpillar (CAT) bukan sekadar produsen excavator dan bulldozer. Perusahaan juga memiliki bisnis besar di sektor Power & Energy. Produk Caterpillar mencakup mesin diesel dan gas alam berukuran besar, industrial gas turbines melalui Solar Turbines, serta berbagai equipment yang digunakan dalam aktivitas minyak dan gas. Caterpillar sendiri menyebut Power & Energy sebagai salah satu dari tiga segmen bisnis utamanya.

Ketika produsen minyak dan gas meningkatkan investasi pada infrastruktur, gas compression, dan aktivitas produksi, Caterpillar merupakan salah satu perusahaan industri yang berpotensi merasakan dampaknya melalui permintaan equipment dan aftermarket.

Dari Ladang Minyak ke Laporan Keuangan

Data Q2 2026 Caterpillar memperkuat narasi tersebut. Perusahaan baru saja mencetak rekor pendapatan kuartalan pertama di atas US$20 miliar. Sales and revenues mencapai US$20,5 miliar, naik 24% dibanding US$16,6 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan volume penjualan sebesar US$3,1 miliar serta price realization yang positif sebesar US$595 juta.

Adjusted EPS Caterpillar mencapai US$8,17, melonjak sekitar 73% dibanding US$4,72 pada Q2 2025. Operating profit margin juga meningkat menjadi 20,9% dari 17,3%, sementara adjusted operating profit margin naik menjadi 21,9% dari 17,6%.

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Laporan Keuangan Caterpillar Q2 2026, 4 Agustus 2026.

Momentum permintaan juga terlihat dari komentar manajemen. Chairman dan CEO Caterpillar Joe Creed mengatakan bahwa tingkat pesanan yang kuat dan backlog yang terus bertambah menunjukkan momentum yang semakin luas di ketiga segmen utama perusahaan.

Hal ini penting bagi tesis Caterpillar sebagai penerima manfaat dari belanja modal energi. Permintaan equipment tidak hanya bergantung pada kondisi spot harga minyak hari ini. Order dan backlog dapat memberikan visibilitas pendapatan untuk beberapa kuartal berikutnya, sehingga dampak investasi sektor energi dapat bertahan bahkan jika harga minyak mulai mengalami normalisasi.

Secara keseluruhan, laporan Q2 menunjukkan bahwa Caterpillar memasuki paruh kedua 2026 dengan momentum operasional yang kuat. Selain pertumbuhan revenue dan profitabilitas, perusahaan menghasilkan enterprise operating cash flow sebesar US$4,4 miliar pada kuartal tersebut dan mengalokasikan sekitar US$2,2 miliar untuk buyback saham serta dividen.

Risiko: Bagaimana Kalau Hormuz Kembali Normal?

Tesis ini memiliki kelemahan yang jelas. Jika negosiasi Iran dan Oman menghasilkan kesepakatan dan Selat Hormuz kembali beroperasi secara normal, premi geopolitik pada harga minyak dapat turun dengan cepat. Risiko gangguan pasokan yang lebih rendah dapat menekan Brent dan mengurangi urgensi sebagian perusahaan energi untuk mempercepat ekspansi belanja modal. Pasar minyak saat ini memang masih sangat sensitif terhadap setiap perkembangan mengenai pembukaan kembali jalur tersebut.

Selain risiko geopolitik, Caterpillar tetap merupakan perusahaan siklikal dengan eksposur besar terhadap konstruksi dan pertambangan. Artinya, pelemahan ekonomi global atau penurunan investasi di sektor-sektor tersebut dapat mengimbangi keuntungan yang berasal dari tingginya aktivitas sektor energi.

Valuasi juga tidak murah. Saham Caterpillar terakhir ditutup di sekitar US$842,19 pada 7 Agustus 2026 dengan trailing P/E sekitar 36,3x. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar sudah memberikan premi cukup besar terhadap prospek pertumbuhan Caterpillar. Dengan valuasi seperti ini, pertumbuhan laba yang lebih lambat dari ekspektasi atau normalisasi permintaan dapat menghasilkan tekanan signifikan terhadap harga saham.

Caterpillar bukan pure-play energi. Perusahaan tetap bergantung pada konstruksi, pertambangan, Power & Energy, serta siklus belanja modal global yang memiliki dinamika masing-masing.

Namun ketika ketegangan geopolitik menjaga harga minyak tetap tinggi, rantai investasinya cukup jelas: harga energi yang lebih tinggi dapat memperkuat arus kas produsen minyak dan gas, arus kas yang lebih besar dapat mendukung belanja modal, dan peningkatan belanja modal berpotensi memperkuat permintaan terhadap equipment Caterpillar.

Hasil Q2 2026 menunjukkan bahwa Caterpillar sudah memasuki periode ini dengan pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan order yang kuat. Kini variabel yang perlu dipantau adalah apakah Selat Hormuz benar-benar kembali normal atau tetap menjadi sumber ketidakpastian yang mempertahankan premi harga minyak. Jika skenario kedua bertahan, Caterpillar menjadi salah satu saham industri AS yang menarik untuk diperhatikan sebagai penerima manfaat tidak langsung dari tingginya belanja modal sektor energi.

Analisa Teknikal D1 (CAT.US)