Baca selengkapnya
20.44 · 23 Oktober 2025

Beyond Meat Anjlok ke $3 — Masih Ada Peluang Short Squeeze?

Inti pembahasan
Beyond Meat
Saham AS
BYND.US, Beyond Meat Inc
-
-
Inti pembahasan
  • Short interest saham Beyond Meat melonjak ke 109% dari 82% sehari sebelumnya (data Ortex).
  • Kondisi ekstrem ini bisa memicu short squeeze jika harga mulai naik dan investor menutup posisi jual.
  • Saham BYND.US turun dari $7 ke $3 hanya dalam satu hari perdagangan.

Menurut data dari Ortex, tingkat short interest pada saham Beyond Meat (BYND.US) saat ini mencapai 109% dari free float, naik tajam dari 82% kemarin. Artinya, investor yang berspekulasi turun (bearish investors) telah meminjam dan menjual lebih banyak saham daripada jumlah yang tersedia di pasar bebas. Situasi ini sangat jarang dan tergolong ekstrem — menandakan pesimisme tinggi terhadap prospek bisnis perusahaan. Namun, kondisi seperti ini juga membawa potensi risiko bagi pihak short seller: jika harga saham mulai naik, mereka akan terpaksa membeli kembali saham untuk menutup posisi — menciptakan peluang short squeeze. Dalam skenario ini, reli harga mendadak bisa terjadi jika volume pembelian saham BYND.US meningkat secara signifikan. Di sisi lain, kondisi keuangan Beyond Meat masih sulit. Tanpa perbaikan mendasar pada kinerja dan profitabilitas, kecil kemungkinan bahwa sentimen positif investor ritel saja dapat membalikkan tren turun secara permanen.

 

Sumber: xStation5

29 Oktober 2025, 01.46

Daily Summary – Wall Street Menguat Jelang Laporan Big Tech
25 Oktober 2025, 01.00

Wall Street Naik Setelah CPI Turun & Data Ekonomi Positif
25 Oktober 2025, 00.13

Procter & Gamble Catat Kenaikan Laba & Penjualan Stabil di Q1FY2026
24 Oktober 2025, 23.36

“Mad Max” Mode: Tesla Kembali Disorot Regulator AS

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.