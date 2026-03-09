Pasar private credit memulai tahun ini dengan kondisi yang lemah. Setelah Blue Owl membatasi penarikan dari salah satu dana private credit miliknya beberapa minggu lalu, pasar mulai secara terbuka mempertanyakan solvabilitas dan valuasi banyak dana di sektor ini.

Akhir pekan ini, BlackRock bergabung dalam daftar perusahaan yang meningkatkan kekhawatiran investor.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Arus keluar modal dari pasar private credit kini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat karakteristik pasar ini yang memiliki likuiditas rendah, kondisi tersebut menempatkan banyak dana dalam posisi yang sulit.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Situasi yang sulit ini juga tercermin jelas dalam valuasi.

Perusahaan seperti BlackRock dan Blue Owl kini harus menghadapi konsekuensi dari kelemahan strategi mereka sendiri. Ide di balik pertumbuhan private credit adalah memperluas penawaran kepada investor ritel, namun kelompok investor ini memiliki profil risiko yang sangat berbeda serta toleransi yang jauh lebih rendah terhadap dana yang terkunci dalam jangka panjang. Kekhawatiran investor juga bukan tanpa alasan: pasar private credit memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur AI, sebuah sektor yang semakin dipertanyakan terkait potensi pengembalian investasinya.

Apa yang Disembunyikan BlackRock?

Kurangnya likuiditas di pasar private credit sebenarnya bukan alasan untuk panik. Ketidaklikuidan merupakan karakteristik dasar pasar ini, bukan sesuatu yang luar biasa. Namun, yang berpotensi menjadi masalah besar—dan mengingatkan pada situasi tahun 2007—adalah bahwa menurut investigasi Bloomberg, banyak dana dan posisi di pasar private credit memiliki eksposur yang lebih besar terhadap sektor software dibandingkan yang dilaporkan secara resmi.

Dalam praktiknya, hal ini berarti banyak dana mungkin menyembunyikan tingkat eksposur sebenarnya terhadap perusahaan software untuk memperoleh pendanaan tanpa harus membayar premi risiko yang seharusnya. Keberadaan premi risiko tersebut—serta indikasi adanya upaya untuk menyembunyikan eksposur guna menghindarinya—menunjukkan bahwa kondisi perusahaan teknologi dan pasar private credit mungkin lebih lemah daripada yang terlihat dari metrik keuangan yang dilaporkan oleh banyak perusahaan.



BLK.US (D1)

Sumber: xStation5

Meskipun masalah di pasar private credit tidak akan hilang dalam waktu singkat dan dalam jangka panjang bahkan dapat menjadi lebih buruk dari perkiraan, pergerakan grafik saat ini terlihat lebih seperti koreksi sementara yang didorong oleh emosi pasar. Indikator RSI di sekitar level 25 sebelumnya sering menandai area “bottom” pada episode penurunan harga sebelumnya.



