Produsen makanan nabati ini sebelumnya mengalami kesulitan dan mencatat

kerugian bersih dalam beberapa kuartal terakhir

, namun berhasil mengejutkan pasar dengan pengumuman

ekspansi kerja sama strategis bersama Walmart (WMT.US)

.

Melalui kesepakatan ini,

produk Beyond Meat akan tersedia di lebih dari 2.000 toko Walmart di seluruh Amerika Serikat