- Saham Beyond Meat (BYND.US) melonjak lebih dari 80% di sesi pre-market, naik hampir 80% sejak Jumat lalu.
- Perusahaan mengumumkan kemitraan besar dengan Walmart (WMT.US) untuk distribusi di lebih dari 2.000 toko AS.
- Trader populer Dimitri Semenikhin memicu optimisme setelah menyebut Beyond Meat “undervalued”.
Saham Beyond Meat (BYND.US) melonjak lebih dari 80% pada Rabu di tengah euforia meme stocks rally — lonjakan cepat yang didorong komunitas investor daring di Wall Street.
- Produsen makanan nabati ini sebelumnya mengalami kesulitan dan mencatat kerugian bersih dalam beberapa kuartal terakhir, namun berhasil mengejutkan pasar dengan pengumuman ekspansi kerja sama strategis bersama Walmart (WMT.US). Melalui kesepakatan ini, produk Beyond Meat akan tersedia di lebih dari 2.000 toko Walmart di seluruh Amerika Serikat, memperluas jangkauan dan potensi penjualan di pasar ritel utama.
- Namun, optimisme pasar tidak hanya dipicu oleh berita kerja sama tersebut. Di media sosial, trader terkenal Dimitri Semenikhin (dikenal sebagai Capybara Stocks) mengungkapkan bahwa ia telah membeli jutaan saham Beyond Meat, dan menyebut perusahaan ini “undervalued”.
- Sejak Jumat lalu, harga saham Beyond Meat telah melonjak lebih dari 800%, menjadi simbol dari euforia baru di pasar saham AS. Tak hanya Beyond Meat, saham Krispy Kreme (DNUT.US) — sesama saham bertema meme — juga naik sekitar 20% hari ini.
Grafik D1 BYND.US dan DNUT.US
Sumber: xStation5
