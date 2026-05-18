Bill & Melinda Gates Foundation Trust telah menjual seluruh sisa kepemilikan sahamnya di Microsoft (MSFT), mengakhiri keterkaitan selama puluhan tahun antara co-founder perusahaan dengan sahamnya sendiri. Aksi ini diungkapkan dalam laporan 13F Trust untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret 2026. Catatan ini menguraikan apa yang dijual, mengapa langkah keluar ini lebih mencerminkan manajemen portofolio dibanding penilaian negatif terhadap Microsoft, serta bagaimana posisi MSFT itu sendiri saat ini.

Pelepasan Bertahap yang Berakhir di Posisi Nol pada Q1 2026

Trust tidak menjual posisi Microsoft-nya sekaligus. Selama 12 bulan terakhir, kepemilikan dipangkas di setiap kuartal berturut-turut, dari 28,5 juta saham pada akhir Q1 2025 menjadi 7,7 juta saham pada akhir 2025, dan akhirnya menjadi nol pada Q1 2026. Sisa 7,7 juta saham yang dilepas pada kuartal terakhir bernilai sekitar $3,2 miliar pada saat penjualan. Dengan transaksi ini, Microsoft yang sebelumnya merupakan posisi tunggal terbesar di dalam fund, kini tidak lagi tercatat sama sekali. Nilai portofolio Trust yang dilaporkan saat ini berada di kisaran $31,7 miliar yang tersebar di 22 posisi.

Kepemilikan kuartalan MSFT oleh Gates Foundation Trust. Sumber: Laporan 13F.

Mengapa Langkah Ini Tampak Seperti Rebalancing, Bukan Penilaian Negatif terhadap Microsoft

Ada tiga faktor utama yang menjelaskan keluarnya Trust tanpa berkaitan dengan perubahan pandangan terhadap bisnis Microsoft.

Risiko konsentrasi: Microsoft sendiri menyumbang sekitar 26% dari portofolio Trust tahun lalu, sebuah bobot saham tunggal yang sangat tinggi bagi sebuah yayasan amal yang memiliki kewajiban hibah tahunan. Valuasi: MSFT bergerak dari sekitar $375 di awal 2025 hingga mencapai rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di $539,83 pada 28 Oktober 2025, sebelum terkoreksi ke kisaran $420 di Mei 2026. Menjual saat harga menguat merupakan langkah yang konsisten dengan manajemen portofolio yang lazim. Likuiditas: Foundation telah menyatakan rencana untuk menyelesaikan operasionalnya dalam beberapa dekade mendatang, dan menyalurkan puluhan miliar dolar dalam bentuk hibah jauh lebih mudah dilakukan dari kas dan kepemilikan yang terdiversifikasi luas dibandingkan dari satu posisi ekuitas yang terkonsentrasi. Sisa portofolio masih ditopang oleh Berkshire Hathaway, Waste Management, Canadian National Railway, Caterpillar, dan Deere, yang seluruhnya memiliki profil low-turnover dan wide-moat yang sama.

Komposisi top holdings bergeser setelah keluarnya Microsoft, dengan Berkshire Hathaway, Waste Management, dan Canadian National Railway menyerap bobot yang lebih besar. Sumber: XTB Research Indonesia.

Pergerakan harga penutupan MSFT sepanjang periode pelepasan. Trust memangkas posisi pada saat harga menguat dan menyelesaikan penjualan setelah koreksi dari puncak Oktober 2025.

Microsoft Berdiri Sendiri: Masih Mesin Kas, Masih Mahal

Tesis investasi terhadap Microsoft tidak berubah hanya karena satu pemegang saham besar keluar. Perusahaan tetap mencatatkan pendapatan trailing sebesar $281 miliar dan pendapatan operasional $149 miliar, dengan free cash flow trailing sekitar $73 miliar serta kas dan investasi jangka pendek sekitar $78 miliar. Azure terus tumbuh di level dua digit, dan kemitraan dengan OpenAI menempatkan Microsoft di pusat adopsi AI di kalangan korporasi. Di sisi lain, MSFT diperdagangkan pada forward P/E sekitar 21x, lebih rendah dibanding Alphabet, Amazon, dan Apple pada metrik yang sama, namun tetap menyisakan ruang yang terbatas untuk kesalahan eksekusi. Penutupan 15 Mei di $421,92 berada sekitar 22% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa pada Oktober 2025, yang berarti sebagian besar kompresi multiple terbaru telah terjadi dan saham ini tidak lagi diperdagangkan pada level yang menuntut kesempurnaan.