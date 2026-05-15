Saham dan Logam Turun Saat KTT Trump-Xi Gagal Pecahkan Kebuntuan Iran 📉

📉 Pasar & Perusahaan
Sentimen Pasar: Sentimen bearish semakin dalam karena investor kini lebih fokus pada “pricing in the pain” dari kebuntuan berkepanjangan antara AS dan Iran dibandingkan data laba perusahaan yang kuat. Kenaikan biaya energi dan lonjakan inflasi kembali memicu kekhawatiran resesi, terutama di pusat manufaktur besar seperti Germany dan France, di mana minat terhadap aset berisiko menghilang meskipun terdapat tanda-tanda ketahanan korporasi.
Indeks: Futures indeks Eropa diperdagangkan di zona merah dalam. Penurunan terbesar tercatat pada indeks Polandia WIG20 (W20: -1,8%), indeks Italia FTSE MIB (ITA40: -1,6%), dan indeks Prancis CAC 40 (FRA40: -1,6%). Kontrak untuk Euro Stoxx 50 (EU50) dan indeks Inggris FTSE 100 (UK100) masing-masing turun sekitar 1,4%. Pasar Swiss menunjukkan ketahanan relatif lebih baik Swiss Market Index (SUI20: -0,2%) berkat tingginya konsentrasi perusahaan defensif di sektor kesehatan dan barang konsumsi.
Saham Utama: Indeks Eropa dipimpin turun oleh anjloknya sektor material sebesar 4,3% dan aksi jual tajam di sektor teknologi, dengan perusahaan semikonduktor seperti ASML dan Aixtron masing-masing turun hingga 4,6% dan 7,3%. Sementara bank-bank besar dan perusahaan barang mewah seperti LVMH melemah, produsen chip Italia Technoprobe menjadi titik terang langka dengan lonjakan 35% setelah peningkatan signifikan pada outlook 2026.
HSBC hanya mencatat sedikit kemajuan dalam rencana investasi US$4 miliar pada private credit funds. Bank tersebut menghadapi potensi kerugian US$400 juta akibat pinjaman bermasalah yang terkait dengan perusahaan Inggris yang bangkrut. Meskipun telah memperbarui toleransi risiko di tengah volatilitas pasar, HSBC tetap berkomitmen bersaing di kelas aset tersebut.
Saham Delivery Hero melonjak 40% setelah CEO Niklas Östberg mengundurkan diri dan masuknya investor aktivis. Pasar memperkirakan kemungkinan “pembongkaran grup”, khususnya potensi penjualan bisnis utama perusahaan di Korea Selatan. Langkah tersebut dipandang penting untuk mengatasi jatuh tempo obligasi senilai €2,25 miliar dan membuka nilai lebih besar bagi pemegang saham.
BP sedang mempertimbangkan penjualan aset gas alamnya di Mesir seiring CEO baru Meg O'Neill berupaya mengurangi utang dan memfokuskan bisnis pada proyek dengan profitabilitas tinggi. Meskipun perusahaan telah menginvestasikan US$35 miliar di Mesir selama enam dekade terakhir, produksi lokalnya turun hampir 60% sejak 2023, sehingga mendorong evaluasi strategis terhadap aset Mediterania.
Logam mulia terkoreksi tajam akibat penguatan dolar AS. Gold turun 2% ke US$4.560 per ounce, sementara Silver anjlok 5,7% ke sekitar US$79 per ounce.
🌍 Ekonomi & Politik
Jalur Baru Minyak: United Arab Emirates mempercepat pembangunan jalur pipa minyak West-East kedua untuk menghindari Strait of Hormuz. Proyek infrastruktur penting ini bertujuan mengamankan ekspor minyak di tengah blokade Iran yang terus berlangsung, memungkinkan UEA mengirim minyak mentah langsung ke Teluk Oman dan menghindari jalur pelayaran yang volatil.
Kebuntuan Diplomatik: Presiden Donald Trump dan Xi Jinping mengakhiri pertemuan puncak di Beijing dengan menekankan keinginan bersama untuk mengakhiri perang Iran dan menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, meskipun Tiongkok menolak memikul tanggung jawab langsung. Trump menegaskan bahwa AS tidak lagi membutuhkan Selat Hormuz, sementara Beijing lebih memprioritaskan “stabilitas strategis” dan perdagangan dibanding intervensi langsung.
Perubahan Strategi Energi: Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperkirakan Tiongkok akan menggunakan pengaruh dan ketergantungan minyak Timur Tengah untuk menekan Teheran “di balik layar”. Pada saat yang sama, Beijing mulai beralih ke LNG AS yang dianggap lebih stabil, yang secara tidak langsung mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat ketika negara-negara mulai menghindari volatilitas Timur Tengah.
Pejabat The Fed Pilihan Trump Mengundurkan Diri: Gubernur The Fed Stephen Miran mengundurkan diri sambil mendukung mandat sempit dan kebijakan pengurangan neraca agresif dari Ketua baru Kevin Warsh. Sebagai dissenting voice yang konsisten, Miran sebelumnya mendorong pemangkasan suku bunga lebih awal dan kebijakan yang lebih forward-looking, dengan menilai deregulasi dan imigrasi sebagai faktor disinflasi penting yang harus lebih diperhitungkan dalam model moneter The Fed.
Ketua Baru The Fed: Kevin Warsh resmi menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed di tengah transisi pasar yang sangat volatil. Dengan inflasi berada di level 3,8% dan yield obligasi 30 tahun di atas 5%, Warsh mewarisi lingkungan inflasi yang restriktif akibat guncangan geopolitik. Ia kini harus memulihkan stabilitas harga sambil menghadapi utang publik yang sangat besar serta warisan kebijakan yang kompleks dari era Powell.
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.