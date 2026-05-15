Saham dan Logam Turun Saat KTT Trump-Xi Gagal Pecahkan Kebuntuan Iran 📉

Sentimen Pasar: Sentimen bearish semakin dalam karena investor kini lebih fokus pada “pricing in the pain” dari kebuntuan berkepanjangan antara AS dan Iran dibandingkan data laba perusahaan yang kuat. Kenaikan biaya energi dan lonjakan inflasi kembali memicu kekhawatiran resesi, terutama di pusat manufaktur besar seperti Germany dan France, di mana minat terhadap aset berisiko menghilang meskipun terdapat tanda-tanda ketahanan korporasi.

Indeks: Futures indeks Eropa diperdagangkan di zona merah dalam. Penurunan terbesar tercatat pada indeks Polandia WIG20 (W20: -1,8%), indeks Italia FTSE MIB (ITA40: -1,6%), dan indeks Prancis CAC 40 (FRA40: -1,6%). Kontrak untuk Euro Stoxx 50 (EU50) dan indeks Inggris FTSE 100 (UK100) masing-masing turun sekitar 1,4%. Pasar Swiss menunjukkan ketahanan relatif lebih baik Swiss Market Index (SUI20: -0,2%) berkat tingginya konsentrasi perusahaan defensif di sektor kesehatan dan barang konsumsi.

Saham Utama: Indeks Eropa dipimpin turun oleh anjloknya sektor material sebesar 4,3% dan aksi jual tajam di sektor teknologi, dengan perusahaan semikonduktor seperti ASML dan Aixtron masing-masing turun hingga 4,6% dan 7,3%. Sementara bank-bank besar dan perusahaan barang mewah seperti LVMH melemah, produsen chip Italia Technoprobe menjadi titik terang langka dengan lonjakan 35% setelah peningkatan signifikan pada outlook 2026.

HSBC hanya mencatat sedikit kemajuan dalam rencana investasi US$4 miliar pada private credit funds. Bank tersebut menghadapi potensi kerugian US$400 juta akibat pinjaman bermasalah yang terkait dengan perusahaan Inggris yang bangkrut. Meskipun telah memperbarui toleransi risiko di tengah volatilitas pasar, HSBC tetap berkomitmen bersaing di kelas aset tersebut.

Saham Delivery Hero melonjak 40% setelah CEO Niklas Östberg mengundurkan diri dan masuknya investor aktivis. Pasar memperkirakan kemungkinan “pembongkaran grup”, khususnya potensi penjualan bisnis utama perusahaan di Korea Selatan. Langkah tersebut dipandang penting untuk mengatasi jatuh tempo obligasi senilai €2,25 miliar dan membuka nilai lebih besar bagi pemegang saham.

BP sedang mempertimbangkan penjualan aset gas alamnya di Mesir seiring CEO baru Meg O'Neill berupaya mengurangi utang dan memfokuskan bisnis pada proyek dengan profitabilitas tinggi. Meskipun perusahaan telah menginvestasikan US$35 miliar di Mesir selama enam dekade terakhir, produksi lokalnya turun hampir 60% sejak 2023, sehingga mendorong evaluasi strategis terhadap aset Mediterania.