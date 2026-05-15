🔑 Faktor Utama Penggerak Volatilitas

Peningkatan aversi risiko di pasar global saat ini terutama dipicu oleh kunjungan Presiden Donald Trump ke China yang dinilai tidak menghasilkan kemajuan berarti. Namun, jika melihat pergerakan yield obligasi pemerintah AS tenor 10-tahun, pasar juga mulai semakin khawatir bahwa situasi inflasi di Amerika Serikat berpotensi keluar dari kendali The Fed.

🌍 Geopolitik

Kunjungan diplomatik Presiden Trump ke China telah resmi berakhir. Minimnya perkembangan dalam isu-isu penting seperti impor rare earth, ekspor mikroprosesor AS, dan terutama kerja sama pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi perhatian utama pasar.

Kegagalan mencapai kemajuan pada isu-isu tersebut memperkuat ketidakpastian terhadap hubungan dagang dan stabilitas rantai pasok global.

📊 Data Makroekonomi

Data produksi industri AS untuk April dirilis lebih kuat dari ekspektasi dengan kenaikan sebesar 0,7%.

Meski demikian, investor tampaknya tetap lebih fokus pada tekanan inflasi yang terus meningkat. Data CPI dan PPI AS sama-sama dirilis di atas ekspektasi, dengan inflasi produsen menunjukkan lonjakan yang sangat kuat.

Tekanan harga di AS kini berada di level tertinggi sejak akhir 2022 hingga awal 2023, sehingga memperbesar ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed.

Pasar kini menjadikan kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun sebagai skenario utama dengan probabilitas sekitar 60%.

📈 Indeks

Hampir seluruh indeks utama dunia bergerak di zona merah hari ini, meskipun S&P 500 dan NASDAQ Composite berhasil memangkas sebagian pelemahan setelah pembukaan pasar.

S&P 500 turun 0,8%

NASDAQ Composite turun 0,8%

Di pasar global:

KOSPI Korea Selatan turun 6,1%

DAX Jerman turun 2,2%

CAC40 Prancis turun 1,6%

WIG20 Polandia turun 2,4%

💼 Saham

Harapan awal terkait hubungan dagang AS-China yang lebih erat di sektor mikroprosesor tidak terealisasi, sehingga menekan saham-saham semikonduktor, terutama setelah reli besar beberapa waktu terakhir. Beberapa saham dengan pelemahan terbesar hari ini antara lain:

Intel Corp turun 6,6%

NVIDIA Corp turun 2,9%



💱 Mata Uang

Di tengah meningkatnya ketidakstabilan geopolitik dan kekhawatiran inflasi, dolar AS kembali menjadi mata uang terkuat di kelompok G10.

Penguatan dolar terhadap euro dalam sepekan telah mencapai lebih dari 1,3%.

Real Brasil masih tertekan akibat laporan yang mengaitkan Flavio Bolsonaro, kandidat presiden sayap kanan Brasil, dengan skandal Banco Master.

Peso Chile juga melemah seiring turunnya harga tembaga.

Selain itu, tekanan juga terlihat pada mata uang yang paling rentan terhadap penutupan berkepanjangan Selat Hormuz, seperti:

Forint Hungaria

Rand Afrika Selatan

Baht Thailand



🛢️ Komoditas

Kenaikan yield obligasi AS 10-tahun ke level tertinggi dalam satu tahun — naik sekitar 20 basis poin sejak awal pekan menjadi 4,59% — memberikan tekanan besar pada logam mulia.

Perak turun 7,8%

Emas melemah 2%

Tembaga turun 1,6%

Sementara itu, belum adanya kemajuan terkait pembukaan Selat Hormuz mendorong harga Brent mendekati $110 per barel dan LNG menembus €50 per MWh di bursa TTF Belanda.

