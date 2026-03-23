Bitcoin mendekati level akumulasi? Saham Coinbase telah turun 58% dari level puncak rekornya

Cryptocurrency mengalami penurunan dengan Bitcoin (BTC) turun ke level $68.000 pada hari Senin di tengah sentimen lemah di pasar saham global, penguatan dolar AS, serta lonjakan imbal hasil obligasi Treasury AS. Perhatian investor kini beralih ke pasar energi dan krisis di Selat Hormuz. Pada saat yang sama, meningkatnya biaya penambangan BTC dapat berujung pada tekanan jual tambahan dari para miner.

Meningkatnya risiko inflasi mendorong kenaikan imbal hasil dan dalam jangka pendek memicu mekanisme lindung nilai pasar terhadap potensi kembalinya kebijakan moneter hawkish - aset berisiko pun mengalami tekanan.

Harga minyak berada di sekitar $110 per barel, dan menurut pernyataan Donald Trump, Iran memiliki sekitar 14 jam untuk “sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz” - jika tidak, infrastruktur penting negara tersebut dapat menjadi target serangan.

Sejauh ini, Teheran dengan tegas menolak dan mengancam akan melakukan serangan balasan terhadap infrastruktur penting di seluruh kawasan, termasuk sistem pasokan air - yang krusial bagi dunia Arab di sekitarnya.

Menurut berbagai sumber termasuk Jerusalem Post, operasi darat di Iran tampaknya diperlukan dan pada tahap awal dapat menargetkan fasilitas nuklir di Isfahan dan Natanz, serta Pulau Khark - yang sangat penting bagi ekspor minyak Iran.

Korelasi Bitcoin dengan S&P 500 di level terendah Multi-Tahun

Korelasi antara BTC dan S&P 500 telah turun ke level terendah sejak tahun 2020. Namun, penting untuk dicatat bahwa Bitcoin mulai melemah jauh sebelum koreksi pasar saham dimulai. Dalam skenario seperti ini, tanpa kembalinya tren naik BTC, rebound pada indeks saham kemungkinan lebih menjadi peluang ambil untung daripada sinyal pembalikan tren.

Sumber: CryptoQuant

Bitcoin mendekati level akumulasi?

Valuasi on-chain BTC menunjukkan bahwa harga mulai mendekati level “menarik” yang terlihat pada pasar bearish sebelumnya di tahun 2020 dan 2022. Di sisi lain, krisis saat ini yang didorong oleh kenaikan harga minyak menjadi faktor baru bagi BTC, dan masih belum pasti bagaimana pasar akan bereaksi dalam jangka menengah atau apakah situasi ini akan segera mereda. Penurunan tampaknya dapat melambat di sekitar $45.000 jika terjadi gelombang penjualan berikutnya.

Sumber: CryptoQuant, TradingView

Grafik Coinbase (D1)

Di bawah tekanan penurunan Bitcoin, saham-saham yang terkait dengan cryptocurrency juga menunjukkan prospek negatif. Saham Coinbase - bursa cryptocurrency terbesar di Amerika Serikat - telah turun lebih dari 58% setelah mencapai puncak di $445. Jika kondisi pasar kripto tidak membaik, harga saham perusahaan ini berpotensi terus bergerak ke level yang lebih rendah.

Sumber: xStation5