Dow Cetak Rekor Tertinggi Sementara Nasdaq Tertekan: Rotasi Besar dalam Satu Grafik

Pasar ekuitas AS baru saja mengirimkan sinyal rotasi paling jelas sepanjang 2026. Pada 4 Juni, Dow Jones Industrial Average melonjak 874 poin dan ditutup di rekor tertinggi 51.561,93, sementara Nasdaq Composite turun tipis 0,09% dan Nasdaq 100 melemah 0,53%. Sehari kemudian, divergensi ini berubah drastis: Nasdaq anjlok 4,18% dalam penurunan terburuknya sejak April 2025, sementara Dow ditutup nyaris datar. Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ambruk 10,3% dalam satu sesi perdagangan, menghapus lebih dari $1 triliun nilai pasar dari saham-saham chip. Ini bukan anomali satu hari. Modal sedang berpindah keluar dari sektor AI dan semikonduktor menuju healthcare, finansial, consumer staples, dan small caps, dan alasan di baliknya bersifat makro sekaligus struktural.

Sumber: CNBC, Yahoo Finance, Zacks

Follow the money: healthcare, finansial dan consumer staples tampil menonjol

Penerima manfaat langsung dari rotasi ini adalah sektor-sektor yang menjadi tujuan institusi ketika mereka menginginkan visibilitas laba dibandingkan pertumbuhan laba. Pada hari Dow mencetak rekornya, UnitedHealth melonjak 5,2% setelah Bank of America menaikkan peringkat saham tersebut menjadi Buy, American Express naik 4,6%, dan JPMorgan Chase menguat 3,3%. Eli Lilly naik 4% seiring nama-nama farmasi menyerap modal yang keluar dari sektor chip, sementara Costco dan Walmart membukukan kenaikan moderat karena investor mencari eksposur defensif.

Pada 5 Juni, ketika laporan payroll dirilis dan Nasdaq sedang dalam tekanan jual besar, flight to safety terlihat lebih nyata lagi. Colgate-Palmolive naik 4%, Coca-Cola menguat lebih dari 3%, dan Johnson & Johnson naik 2%, sementara NVIDIA turun 6,2%, Micron anjlok 13,3%, dan Meta melemah lebih dari 6%. Consumer staples, sektor yang pada dasarnya tidak terpengaruh oleh pertumbuhan GDP karena masyarakat tetap membeli pasta gigi dan makanan ringan dalam kondisi apapun, menjadi satu-satunya sektor S&P 500 yang ditutup menguat. Secara YTD, peta rotasi sektor menceritakan gambaran yang lebih luas: teknologi masih memimpin di kisaran +32%, namun energi (+27%), materials (+13%), dan industrials (+12%) telah menjadi tujuan utama aliran dana baru sepanjang 2026, sementara finansial dan healthcare yang masih tertinggal secara YTD kini mengalami pembalikan tajam dalam sesi harian seiring modal berburu valuasi murah.

Apa yang memicu rotasi: Broadcom, payrolls dan yield obligasi

Dua katalis datang berturut-turut dalam jarak 24 jam dan bersama-sama mengubah asumsi pricing pasar untuk sisa tahun ini. Yang pertama adalah laporan keuangan kuartal fiskal Q2 Broadcom pada 3 Juni. Perusahaan melaporkan pendapatan $22,19 miliar, sedikit di bawah konsensus $22,27 miliar, namun kerusakan sesungguhnya datang dari panduan chip AI: penjualan chip AI untuk Q3 diproyeksikan sebesar $16 miliar versus $17,2 miliar yang telah diantisipasi Wall Street, dan target chip AI setahun penuh dipertahankan tanpa kenaikan. Setelah berbulan-bulan investor membayar valuasi premium dengan asumsi bahwa belanja AI hanya akan terus meningkat, bahkan sedikit saja isyarat perlambatan sudah cukup untuk menjatuhkan saham tersebut 15% dan menyeret seluruh kompleks semikonduktor bersamanya.

Katalis kedua datang pada Jumat pagi. Laporan nonfarm payrolls bulan Mei menunjukkan penambahan 172.000 pekerjaan, lebih dari dua kali lipat estimasi konsensus 80.000, dengan tingkat pengangguran tetap di 4,3%. Bank of America mengaitkan sebagian besar kejutan positif ini dengan perekrutan awal terkait FIFA World Cup di sektor leisure, hospitality, dan pemerintah daerah, namun pasar tidak memperdulikan catatan kaki tersebut. Yield Treasury 10 tahun melonjak 7 basis poin ke 4,54%, yield 30 tahun menembus 5%, dan data CME FedWatch menunjukkan peluang kenaikan suku bunga Desember melonjak ke 68%. Di pasar yang sebelumnya memperhitungkan pemangkasan suku bunga sebagai kepastian untuk paruh kedua tahun ini, repricing mendadak dari "kapan mereka akan memangkas?" menjadi "apakah mereka justru akan menaikkan?" adalah jenis kejutan makro yang memaksa repositioning di level portofolio, bukan sekadar pemangkasan di level saham individual.

Sumber: Trading Economics, Bureau of Labor Statistics, CME FedWatch, FactSet

Makro atau struktural? Keduanya, dan itulah mengapa rotasi ini bisa bertahan

Sumber: Trading Economics, XTB Research Indonesia

Rotasi ini bukan sekadar reaksi sesaat terhadap satu laporan buruk dari Broadcom atau satu data payroll yang panas. Rotasi ini berada di persimpangan dua kekuatan yang telah menumpuk sejak awal 2026. Kekuatan makro-nya sudah jelas: pasar tenaga kerja yang resilien dan inflasi yang persisten menjaga Fed tetap pada sikap suku bunga tinggi lebih lama, dan itu mengkompresi valuasi saham pertumbuhan berdurasi panjang lebih tajam dibandingkan segmen lainnya. Setiap basis poin kenaikan pada yield 10 tahun secara langsung me-repricing nilai sekarang dari pendapatan AI di masa depan yang mungkin baru terwujud bertahun-tahun lagi. Sementara itu, sektor finansial diuntungkan oleh net interest margin yang lebih lebar, dan consumer staples serta healthcare diuntungkan oleh arus kas jangka pendek yang dapat diprediksi, yang nilainya relatif lebih tinggi ketika discount rate naik.

Kekuatan struktural lebih halus namun sama pentingnya. Setelah tiga tahun alokasi modal yang semakin terkonsentrasi ke segelintir saham infrastruktur AI, investor institusional mulai terbentur batas posisi dan kendala konstruksi portofolio. Ketika 10 nama teratas di Nasdaq 100 menyumbang lebih dari 50% indeks, satu saja panduan yang mengecewakan dari Broadcom bisa menghapus satu triliun dolar nilai pasar sektor dalam satu sesi. Kerapuhan semacam itu pada akhirnya memaksa rebalancing, terlepas dari apakah tesis AI itu sendiri telah berubah.

Bear Market Checklist milik Citigroup mencapai 11,5 dari 18 indikator risiko AS pada 5 Juni, pembacaan tertinggi sejak 2008, bukan karena ekonomi sedang kolaps tetapi karena struktur internal pasar, konsentrasi, dispersi valuasi, dan kerapuhan momentum, telah menjadi rapuh. Apa yang dimulai di awal 2026 sebagai tetesan modal ke saham-saham defensif kini berakselerasi menjadi siklus realokasi yang sesungguhnya. Apakah pembangunan infrastruktur AI berlanjut atau tidak, kurang relevan untuk perdagangan ini dibandingkan apakah dolar marginal dari modal institusional masih mau mengejar valuasi semikonduktor di 40x earnings ketika healthcare, finansial, dan consumer staples menawarkan 15-20x dengan visibilitas arus kas yang langsung terlihat. Untuk saat ini, jawaban pasar sudah jelas.