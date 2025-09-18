Sesuai perkiraan, Bank of England menahan suku bunga pada Kamis di level 4%. BoE tetap berkomitmen pada penurunan suku bunga yang “hati-hati dan bertahap”, dua anggota memilih pemangkasan, dan quantitative tightening (QT) dilonggarkan menjadi £70 miliar tahun ini dari sebelumnya £100 miliar. Bank juga akan memperlambat penjualan gilt tenor panjang dibandingkan maturitas lain.

Dampak pasar sejauh ini moderat. Jika sebagian pelaku pasar mengharapkan penurunan imbal hasil gilt 30 tahun, mereka akan kecewa: kabar pelonggaran QT sudah terdiskon sebelumnya, dan yield 30 tahun justru sedikit naik, sementara tenor pendek turun tipis. Pound melepas sebagian penguatan intrahari, meski masih menengah dibanding G10 lain.

BoE tetap data-dependent

Secara keseluruhan, BoE tetap bergantung pada data. Bagi 7 anggota MPC yang memilih menahan suku bunga, bank sentral mencoba menyeimbangkan pelemahan pasar tenaga kerja dengan inflasi yang masih lengket. Kecuali terjadi pelemahan permintaan yang signifikan, inflasi bisa bertahan tinggi dan suku bunga berpotensi ditahan untuk beberapa waktu.

Dua anggota yang memilih pemangkasan, Dhingra dan Taylor, berargumen inflasi tinggi dipicu kenaikan satu kali pada tarif utilitas teregulasi dan beberapa harga pangan. Mereka juga menilai pertumbuhan upah melambat. Namun, mereka gagal meyakinkan anggota lain. Sejak pertemuan terakhir, jumlah pendukung pemangkasan malah berkurang: setelah sebelumnya memilih pemangkasan, Andrew Bailey kini memilih menahan. Meski setiap anggota punya satu suara, pilihan gubernur memberi sinyal sentimen MPC: untuk saat ini, BoE tegas menahan, dan ambang untuk menurunkan suku bunga masih tinggi.

Saham AS bersiap ke rekor baru

Gagasannya: Intel dan Nvidia akan mengembangkan bersama chip untuk PC dan pusat data. Saling menguntungkan: Intel dapat memanfaatkan teknologi grafis dan komputasi AI Nvidia untuk chip PC masa depan, sementara Intel menyediakan prosesor untuk data center yang dibangun di atas perangkat keras Nvidia, sesuai detail investasi terbaru.

The idea is that Intel and Nvidia will co-develop chips for PCs and data centres. There are mutual benefits to the tie up, Intel can use Nvidia’s graphics technology and AI computing power in future PC chips and it can provide its processors for data centres that will be built around Nvidia hardware, according to the latest details of the investment.

Nvidia datang “menyelamatkan” Intel—dan pasar menyukainya

CEO Nvidia Jensen Huang menyebut kesepakatan ini sebagai fusi dua platform kelas dunia, dan bersama-sama akan membentuk masa depan komputasi. Suntikan dana Nvidia ke Intel datang setelah pemerintah AS bulan lalu mengambil 10% kepemilikan di Intel. Keputusan Intel memang turun cepat: hingga 2022, pertumbuhan pendapatannya lebih kuat dari Nvidia. Masalahnya, Intel lambat mengadopsi teknologi accelerator chip yang mendorong permintaan terhadap chip Nvidia melonjak. Fakta bahwa Nvidia kini menyuntik dana ke Intel menandakan peta kekuatan baru di Silicon Valley, sekaligus dorongan lebih agresif ke PC AI—potensi sumber pendapatan besar bagi keduanya. Meski Intel butuh “bantuan” dari rekan-rekan di Silicon Valley, investor menyambut positif, dan harga saham Intel diperkirakan menembus high tahun ini saat bursa AS dibuka.