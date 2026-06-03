03.06.2026 – ADP Employment Change Non-Farm (Mei)

Data Aktual: 122 ribu

Konsensus Pasar: 110 ribu

Data Sebelumnya: 105 ribu

Revisi: 109 ribu

Data ADP Employment Change sektor non-pertanian menunjukkan peningkatan lapangan kerja sebesar 122 ribu pada bulan Mei. Hasil tersebut berada di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sekitar 110 ribu tenaga kerja. Kenaikan ini menjadi kejutan positif yang cukup signifikan dan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih mempertahankan ketahanannya meskipun suku bunga tetap berada pada level yang relatif tinggi.

Selain itu, data bulan sebelumnya juga direvisi naik dari 105 ribu menjadi 109 ribu, yang semakin memperkuat gambaran bahwa aktivitas perekrutan tenaga kerja masih berada dalam tren positif. Pertumbuhan lapangan kerja berdasarkan indikator ADP ini merupakan yang tertinggi sejak April 2025. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata jangka panjang yang tercatat pada paruh pertama dekade 2020-an, ketika pasar tenaga kerja AS mengalami ekspansi yang jauh lebih kuat. Dari perspektif kebijakan moneter, data ini dapat mendukung pandangan bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup kuat untuk menahan kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dalam periode yang lebih lama. Namun demikian, pasar tampaknya masih menunggu konfirmasi dari data tenaga kerja lainnya, khususnya laporan Non-Farm Payrolls (NFP), sebelum mengubah ekspektasi terhadap langkah Federal Reserve berikutnya.