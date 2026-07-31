Setelah pembukaan yang kuat, indeks saham di New York mulai memangkas kenaikan pagi hari. Pergerakan tersebut terjadi meskipun futures pra-pasar sebelumnya mengindikasikan kenaikan solid, didorong oleh hasil Amazon dan meredanya kekhawatiran setelah keputusan The Fed. Nasdaq Composite, yang melonjak hingga 2,8% pada Kamis, masih turun lebih dari 4% sepanjang Juli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian investor mulai melakukan aksi ambil untung setelah rebound tajam dalam dua sesi terakhir. Pola serupa juga terlihat pada S&P 500 dan Dow Jones.
Setelah dibuka dengan kenaikan solid, masing-masing sekitar 0,6% dan 195 poin, kedua indeks mulai bergerak kembali mendekati level pembukaan. Reli awal terutama didorong oleh laporan keuangan kuartal II perusahaan teknologi besar.
Amazon melonjak lebih dari 12%–13% setelah membukukan hasil sangat kuat dari divisi cloud. Pendapatan AWS tumbuh 37% secara tahunan, menjadi laju pertumbuhan tercepat dalam 18 kuartal. Hasil tersebut turut mengangkat seluruh sektor consumer discretionary dan komunikasi.
Sehari sebelumnya, pasar juga didorong oleh Microsoft. Saham perusahaan melonjak sekitar 15%–16% berkat pertumbuhan Azure yang kuat. Kinerja tersebut memicu aksi beli besar pada saham semikonduktor.
iShares Semiconductor ETF atau SOXX naik lebih dari 8%.
Sebaliknya, saham Apple turun sekitar 7%–9% meskipun pendapatan dan penjualan iPhone tumbuh 22%. Tekanan muncul karena guidance kuartal berikutnya lebih lemah dari ekspektasi. Apple memperkirakan pertumbuhan 9%–11%, dibandingkan proyeksi pasar sebesar 12%.
Masalah pasokan memori dan chip juga membuat investor lebih berhati-hati. Di latar belakang, reaksi pasar terhadap keputusan The Fed pada Rabu masih memberikan tekanan besar.
Keputusan mempertahankan suku bunga memicu penurunan lebih dari 1.100 poin pada Dow Jones, yang menjadi sesi terburuk sejak April 2025.
Yield obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun juga naik di atas 5,2%, level tertinggi sejak 2007.
Pasar khawatir bank sentral tertinggal dalam upaya mengendalikan inflasi.
Sementara itu, Richard Bernstein dari Janus Henderson menilai kepemimpinan pasar mulai meluas di luar kelompok Magnificent Seven menuju perusahaan yang benar-benar menunjukkan perbaikan fundamental.
Pagi ini, Employment Cost Index kuartal II naik 0,9% secara kuartalan. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari konsensus 0,8% dan mempertahankan tekanan inflasi sebagai perhatian utama investor.
Di dalam indeks Dow Jones, sektor teknologi, komunikasi, software, dan e-commerce mencatatkan kinerja terbaik.
Amazon dan Alphabet mendorong Dow Jones Industrial Average lebih tinggi.
Nvidia naik 1,9%, sedangkan Microsoft menguat 1,55% di segmen hardware dan software teknologi.
Sektor dengan kinerja terburuk adalah hardware, dipimpin Apple yang turun 9,45%.
Healthcare dan consumer staples juga melemah, termasuk Coca-Cola, Procter & Gamble, Amgen, dan UnitedHealth.
Di pasar komoditas, perak turun lebih dari 3%.
Emas dan Bitcoin melemah hampir 2%.
Sebaliknya, WTI naik 2,24% akibat ketegangan di Teluk Persia.
Company news
- Amazon. Saham Amazon melonjak sekitar 12%–13% setelah mencatatkan hasil cloud yang sangat kuat. Pendapatan AWS tumbuh 37% secara tahunan. Perusahaan juga menaikkan proyeksi belanja modal 2026 menjadi US$220 miliar dari sebelumnya US$200 miliar. Investor menilai kenaikan tersebut sebagai konfirmasi bahwa permintaan terhadap infrastruktur AI benar-benar tumbuh sejalan dengan pengeluaran, bukan tertinggal di belakangnya. Hal tersebut menjadi perubahan penting dalam narasi investasi Amazon. CapEx besar tidak lagi hanya dipandang sebagai beban terhadap free cash flow, tetapi mulai dianggap sebagai respons terhadap permintaan yang nyata.
- Apple. Meskipun pendapatan dan penjualan iPhone melampaui proyeksi, saham Apple turun sekitar 7%–9%. Tekanan terutama berasal dari outlook kuartal berjalan yang lemah. Apple memperkirakan pertumbuhan sebesar 9%–11%, di bawah ekspektasi pasar sebesar 12%. Manajemen mengaitkan outlook tersebut dengan keterbatasan pasokan memori dan chip. Kondisi tersebut telah mendorong Apple menaikkan harga Mac dan iPad. Pasar juga memperkirakan kenaikan serupa pada harga iPhone pada akhir tahun. Investor khawatir tekanan biaya komponen dapat mengurangi margin atau melemahkan permintaan apabila perusahaan meneruskan kenaikan harga kepada konsumen.
- Chevron. Laba bersih Chevron melonjak hampir 400% secara tahunan menjadi US$12,1 miliar. Adjusted EPS mencapai US$6,06, sekitar US$0,50 lebih tinggi dari konsensus. Kinerja tersebut didukung produksi rekor di Amerika Serikat sebesar dua juta barel ekuivalen minyak per hari. Laba dari bisnis kilang melonjak sekitar 500% akibat kenaikan harga bensin dan diesel setelah gangguan pasokan dari Timur Tengah. CEO Mike Wirth memperingatkan bahwa kondisi pasokan semakin kritis dan ketegangan mulai meluas di luar Selat Hormuz. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Chevron mampu memperoleh manfaat bukan hanya dari kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga dari lonjakan margin produk bahan bakar.
- ExxonMobil. Laba ExxonMobil meningkat dua kali lipat secara tahunan menjadi US$14,5 miliar. Namun, adjusted EPS sebesar US$3,52 berada sedikit di bawah konsensus US$3,60. Kekecewaan tersebut berkaitan dengan sulitnya memproyeksikan margin kilang di tengah gangguan global pada perdagangan minyak mentah. Produksi perusahaan berada pada level tertinggi dalam lebih dari 20 tahun. Segmen kilang juga mencatatkan rebound kuat setelah membukukan kerugian pada kuartal I.
- Moderna. Saham Moderna turun lebih dari 4%–6% meskipun pendapatan melampaui ekspektasi. Pendapatan mencapai US$145 juta, dibandingkan proyeksi US$102,9 juta. Kerugian per saham juga lebih kecil dari perkiraan. Namun, perusahaan menurunkan anggaran riset dan pengembangan 2026 menjadi US$2,9 miliar dari sebelumnya US$3 miliar. Investor menafsirkan penurunan tersebut sebagai sinyal melemahnya investasi dalam pengembangan pipeline produk.
- Novo Nordisk. Saham Novo Nordisk anjlok hingga 10%, menjadi sesi terburuk sejak Februari. Tekanan muncul setelah obat eksperimental penyakit jantung ziltivekimab gagal menunjukkan penurunan yang signifikan secara statistik pada major adverse cardiovascular events atau MACE. Uji klinis fase III tersebut melibatkan lebih dari 6.300 pasien. Hasil tersebut menjadi pukulan baru bagi pipeline perusahaan. Novo Nordisk masih berupaya memulihkan kepercayaan investor di tengah persaingan yang semakin kuat dari Eli Lilly dalam pasar GLP-1. Saham perusahaan saat ini telah berada sekitar 70% di bawah puncaknya pada pertengahan 2024.
Enam Saham yang Bisa Kejutkan Pasar
Kalender Ekonomi: Sentimen Pulih, Pasar Menanti Data dan Minyak
Market Wrap: Reli AI Angkat Wall Street, Apple Tertinggal
iPhone Kuat, Kenapa Saham Apple Turun?
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.