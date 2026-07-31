Setelah pembukaan yang kuat, indeks saham di New York mulai memangkas kenaikan pagi hari. Pergerakan tersebut terjadi meskipun futures pra-pasar sebelumnya mengindikasikan kenaikan solid, didorong oleh hasil Amazon dan meredanya kekhawatiran setelah keputusan The Fed. Nasdaq Composite, yang melonjak hingga 2,8% pada Kamis, masih turun lebih dari 4% sepanjang Juli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian investor mulai melakukan aksi ambil untung setelah rebound tajam dalam dua sesi terakhir. Pola serupa juga terlihat pada S&P 500 dan Dow Jones.

Setelah dibuka dengan kenaikan solid, masing-masing sekitar 0,6% dan 195 poin, kedua indeks mulai bergerak kembali mendekati level pembukaan. Reli awal terutama didorong oleh laporan keuangan kuartal II perusahaan teknologi besar.

Amazon melonjak lebih dari 12%–13% setelah membukukan hasil sangat kuat dari divisi cloud. Pendapatan AWS tumbuh 37% secara tahunan, menjadi laju pertumbuhan tercepat dalam 18 kuartal. Hasil tersebut turut mengangkat seluruh sektor consumer discretionary dan komunikasi.

Sehari sebelumnya, pasar juga didorong oleh Microsoft. Saham perusahaan melonjak sekitar 15%–16% berkat pertumbuhan Azure yang kuat. Kinerja tersebut memicu aksi beli besar pada saham semikonduktor.

iShares Semiconductor ETF atau SOXX naik lebih dari 8%.

Sebaliknya, saham Apple turun sekitar 7%–9% meskipun pendapatan dan penjualan iPhone tumbuh 22%. Tekanan muncul karena guidance kuartal berikutnya lebih lemah dari ekspektasi. Apple memperkirakan pertumbuhan 9%–11%, dibandingkan proyeksi pasar sebesar 12%.

Masalah pasokan memori dan chip juga membuat investor lebih berhati-hati. Di latar belakang, reaksi pasar terhadap keputusan The Fed pada Rabu masih memberikan tekanan besar.

Keputusan mempertahankan suku bunga memicu penurunan lebih dari 1.100 poin pada Dow Jones, yang menjadi sesi terburuk sejak April 2025.

Yield obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun juga naik di atas 5,2%, level tertinggi sejak 2007.

Pasar khawatir bank sentral tertinggal dalam upaya mengendalikan inflasi.

Sementara itu, Richard Bernstein dari Janus Henderson menilai kepemimpinan pasar mulai meluas di luar kelompok Magnificent Seven menuju perusahaan yang benar-benar menunjukkan perbaikan fundamental.

Pagi ini, Employment Cost Index kuartal II naik 0,9% secara kuartalan. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari konsensus 0,8% dan mempertahankan tekanan inflasi sebagai perhatian utama investor.

Di dalam indeks Dow Jones, sektor teknologi, komunikasi, software, dan e-commerce mencatatkan kinerja terbaik.

Amazon dan Alphabet mendorong Dow Jones Industrial Average lebih tinggi.

Nvidia naik 1,9%, sedangkan Microsoft menguat 1,55% di segmen hardware dan software teknologi.

Sektor dengan kinerja terburuk adalah hardware, dipimpin Apple yang turun 9,45%.

Healthcare dan consumer staples juga melemah, termasuk Coca-Cola, Procter & Gamble, Amgen, dan UnitedHealth.

Di pasar komoditas, perak turun lebih dari 3%.

Emas dan Bitcoin melemah hampir 2%.

Sebaliknya, WTI naik 2,24% akibat ketegangan di Teluk Persia.

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