Federal Reserve mempertahankan suku bunga tanpa perubahan, meskipun Kevin Warsh tetap berusaha menjaga nada hawkish tanpa memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bunga akan terjadi dalam waktu dekat. Hari-hari terakhir Juli juga membawa perbaikan sentimen yang cukup jelas di sektor teknologi, bersamaan dengan publikasi laporan keuangan sejumlah perusahaan Big Tech utama.

Situasi di Timur Tengah masih menjadi faktor risiko penting, meskipun negara-negara OPEC+ berusaha mengembalikan sebanyak mungkin pasokan komoditas ke pasar.

Pekan ini, investor akan menganalisis laporan keuangan dari sejumlah perusahaan besar tambahan, termasuk SpaceX yang baru memasuki pasar saham. Selain itu, pasar juga menghadapi rangkaian panjang data ekonomi Amerika Serikat yang akan ditutup oleh agenda utama, yaitu laporan tenaga kerja NFP AS. Karena itu, perhatian investor sebaiknya tertuju pada pasar seperti US100 atau futures Nasdaq 100 dan minyak mentah Brent.

US100 (Nasdaq 100 Futures)

Pada Selasa, 4 Agustus, setelah penutupan Wall Street, SpaceX akan merilis laporan keuangan untuk pertama kalinya sejak menjadi perusahaan publik.

Hasil tersebut dapat memberikan dorongan besar terhadap sentimen sektor teknologi tinggi.

Namun, SpaceX bukan satu-satunya laporan penting bagi Wall Street pekan ini.

Investor juga menanti laporan dari AMD, Palantir, Uber, dan Cloudflare.

Pergerakan indeks dan futures akan turut dipengaruhi oleh rangkaian data penting dari ekonomi Amerika Serikat.

Pada awal pekan, pasar akan menerima indeks manufaktur ISM.

Laporan JOLTS akan dirilis pada Selasa.

Kemudian, data ADP dan indeks jasa ISM akan menyusul pada Rabu.

Klaim pengangguran mingguan akan dirilis pada Kamis.

Agenda utama dari sisi kalender makroekonomi adalah laporan tenaga kerja Amerika Serikat pada Jumat.

Konsensus memperkirakan pertumbuhan lapangan kerja moderat sebesar 65.000.

Angka tersebut dipengaruhi berakhirnya sejumlah pekerjaan sementara setelah penyelenggaraan Piala Dunia.

Tingkat pengangguran diperkirakan naik tipis menjadi 4,3%.

Data yang lebih lemah dapat mendukung sikap The Fed yang kurang hawkish dan membuka ruang bagi kenaikan lanjutan saham teknologi.

Minyak Brent

Di tengah kondisi pasar bahan bakar yang ketat, OPEC+ berusaha mengembalikan sebanyak mungkin pasokan minyak ke pasar.

Meskipun kenaikan target produksi terbaru sebelumnya lebih banyak terlihat di atas kertas, produksi mulai meningkat secara bertahap.

Kondisi tersebut tetap terjadi meskipun Selat Hormuz masih ditutup sebagian dan ketegangan di Selat Bab el-Mandeb meningkat.

Pada pekan lalu, kekhawatiran pasar kembali meningkat setelah serangan militer yang melibatkan Iran kembali berlangsung.

Ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah menciptakan premi risiko bagi harga minyak.

Potensi eskalasi operasi militer juga menjadi ancaman langsung terhadap jalur transit dan stabilitas pasokan komoditas tersebut.

Bagi harga komoditas, data manufaktur ISM Amerika Serikat hari ini dan data perdagangan luar negeri China pada Jumat akan menjadi faktor penting.

Ekspor China diperkirakan tumbuh dua digit sebesar 24,5% secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh permintaan global terhadap peralatan AI.

Apabila terealisasi, kenaikan ekspor tersebut dapat memberikan dorongan permintaan yang kuat bagi pasar energi.