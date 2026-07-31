Pasar keuangan global menunjukkan perbaikan sentimen yang jelas dan meningkatnya minat terhadap aset berisiko setelah Wall Street mencatatkan kenaikan solid dan pasar saham Asia mengalami rebound tajam.

Pergerakan tersebut didukung oleh outlook yang optimistis serta hasil keuangan kuat dari sektor teknologi dan semikonduktor. Namun, investor tetap waspada terhadap risiko geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak mengarah pada penutupan bulanan yang kuat karena pasar terus memantau perkembangan di sekitar Selat Hormuz.

Pada saat yang sama, investor masih menilai keputusan Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tanpa perubahan. Perdagangan hari ini akan berfokus pada data awal inflasi CPI dan GDP dari Zona Euro, indikator inflasi AS, serta laporan keuangan perusahaan minyak besar seperti ExxonMobil dan Chevron.

Key Releases from the Asian Session

Rebound Kuat Pasar Saham Asia

Pasar saham Asia mencatatkan pemulihan yang kuat.

KOSPI Korea Selatan menguat solid, sedangkan Nikkei 225 Jepang naik berkat sentimen positif terhadap sektor teknologi.

Emas bergerak stabil di sekitar US$4.100 per ons setelah The Fed mempertahankan suku bunga.

Sementara itu, Brent berada di sekitar US$85 per barel.

Kalender Makroekonomi

Pukul 15.45: Amerika Serikat

Chicago PMI Juli

Konsensus: 56,7

Sebelumnya: 56,7

Pukul 19.00: Amerika Serikat

Jumlah rig minyak mingguan

Konsensus: 451

Sebelumnya: 450

Earnings Perusahaan Wall Street

Sebelum Pasar Dibuka

Exxon Mobil Corporation

Chevron Corporation

AbbVie Inc.

Colgate-Palmolive Company

Pasar yang Perlu Diperhatikan

Minyak Mentah WTI dan Brent

Harga minyak tetap sensitif terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan perkembangan di sekitar Selat Hormuz. Laporan keuangan ExxonMobil dan Chevron juga dapat memberikan gambaran mengenai dampak harga minyak, margin kilang, dan kondisi industri energi global.

Sektor Teknologi dan Indeks Saham AS

Nasdaq dan S&P 500 akan tetap menjadi fokus setelah rangkaian earnings perusahaan teknologi besar. Investor akan menilai apakah pemulihan sentimen risiko dapat berlanjut setelah hasil kuat dari sektor cloud, AI, dan semikonduktor. Arah pasar berikutnya akan ditentukan oleh kombinasi earnings, data makroekonomi, yield obligasi, dan perkembangan geopolitik.