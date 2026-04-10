BREAKING: CPI AS Lebih Tinggi, Namun di Bawah Ekspektasi!🚨

10.04 - Data CPI AS (Maret):

CPI (MoM): 0,9% (Perkiraan: 1%; Sebelumnya: 0,3%)

CPI (YoY): 3,3% (Perkiraan: 3,4%; Sebelumnya: 2,4%)

Core CPI (MoM): 0,2% (Perkiraan: 0,3%; Sebelumnya: 0,2%)

Core CPI (YoY): 2,6% (Perkiraan: 2,7%; Sebelumnya: 2,5%)

Pasar sebelumnya memperkirakan kenaikan inflasi yang besar akibat konflik dengan Iran, yang memang tercermin dalam data. Namun, peningkatan harga ternyata sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi.

Selain itu, kenaikan harga inti (core) diperkirakan tetap minimal, yang menunjukkan bahwa volatilitas harga sejauh ini sebagian besar terbatas pada kategori makanan dan energi.

