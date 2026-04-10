Baca selengkapnya
19.35 · 10 April 2026

BREAKING: CPI AS Lebih Tinggi, Namun di Bawah Ekspektasi!🚨

10.04 - Data CPI AS (Maret):

  • CPI (MoM): 0,9% (Perkiraan: 1%; Sebelumnya: 0,3%)

  • CPI (YoY): 3,3% (Perkiraan: 3,4%; Sebelumnya: 2,4%)

  • Core CPI (MoM): 0,2% (Perkiraan: 0,3%; Sebelumnya: 0,2%)

  • Core CPI (YoY): 2,6% (Perkiraan: 2,7%; Sebelumnya: 2,5%)

Pasar sebelumnya memperkirakan kenaikan inflasi yang besar akibat konflik dengan Iran, yang memang tercermin dalam data. Namun, peningkatan harga ternyata sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi.

Selain itu, kenaikan harga inti (core) diperkirakan tetap minimal, yang menunjukkan bahwa volatilitas harga sejauh ini sebagian besar terbatas pada kategori makanan dan energi.

 

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.

Laporan Ekonomi
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
