Pasar keuangan global beroperasi di bawah risiko geopolitik yang lebih tinggi hari ini setelah sebuah helikopter militer Apache milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh pasukan Iran di Selat Hormuz.

Sebagai respons, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap instalasi radar dan sistem pertahanan udara Iran di Pulau Qeshm serta kota Sirik.

Teheran merespons dengan cepat. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal jarak jauh ke arah Pangkalan Al-Azraq milik Amerika Serikat di Yordania, yang sebagian berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Yordania. Di pasar komoditas, perkembangan ini secara efektif menghapus harapan baru-baru ini terkait tercapainya kesepakatan diplomatik dalam waktu dekat. Meski konflik meningkat, harga minyak justru turun antara 0,60% hingga 0,80%, dengan minyak mentah diperdagangkan di kisaran US$88–91 per barel.

Di luar ketegangan militer, investor di Wall Street dan pasar obligasi saat ini lebih berfokus pada laporan inflasi CPI Amerika Serikat bulan Mei yang akan dirilis hari ini, yang berpotensi menjadi faktor penentu langkah kebijakan Federal Reserve berikutnya.

Perkembangan Penting dari Sesi Asia

Data PPI Jepang Bernada Hawkish

Bulan Mei mencatat kenaikan Indeks Harga Produsen (PPI) Jepang yang lebih kuat dari perkiraan. PPI meningkat menjadi 6,3% YoY, lebih tinggi dibandingkan konsensus pasar sebesar 5,6%. Data ini memperkuat spekulasi bahwa Bank of Japan (BOJ) berpotensi menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan Juni.

Inflasi China Tetap Stabil

Inflasi konsumen tahunan China (CPI) tercatat sebesar 1,2% YoY pada Mei, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,3%. Sementara itu, inflasi produsen (PPI) sesuai dengan perkiraan pasar di level 3,9% YoY.

Kalender Ekonomi

10:00 – Italia: Produksi Industri (MoM). Konsensus: 0,0%. Sebelumnya: 0,7%

14:30 – Amerika Serikat: Core CPI (MoM). Konsensus: 0,3%. Sebelumnya: 0,4%

14:30 – Amerika Serikat: Core CPI (y/y); Konsensus: 2.9%; Sebelumnya: 2.8%

14:30 – Amerika Serikat: CPI Inflation (y/y); Konsensus: 4.2%; Sebelumnya: 3.8%

15:45 – Kanada: Keputusan Suku Bunga Bank of Canada. Konsensus: 2,25%. Sebelumnya: 2,25%

16:30 – Amerika Serikat: Persediaan Minyak Mentah Mingguan EIA. Konsensus: -5,10 juta barel. Sebelumnya: -7,97 juta barel

Kalender Laporan Keuangan

Setelah penutupan perdagangan Wall Street, investor akan memusatkan perhatian pada laporan keuangan Oracle (ORCL). Pasar akan mencari konfirmasi bahwa pertumbuhan pendapatan bisnis infrastruktur cloud Oracle (OCI) masih tetap kuat, terutama dari permintaan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI). Keberlanjutan pertumbuhan bisnis cloud dan AI Oracle dapat menjadi indikator penting bagi sentimen investor terhadap sektor teknologi dan layanan cloud secara keseluruhan.