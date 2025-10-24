Baca selengkapnya
19.31 · 24 Oktober 2025

BREAKING: CPI AS Turun Jadi 3%, Di Bawah Ekspektasi — US100 Menguat

Inti pembahasan
Inti pembahasan
  • Data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk bulan September dirilis hari ini 
  • Data tersebut lebih rendah dari perkiraan, yaitu 3% secara tahunan (YoY).

Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk September tercatat sebesar 3% dibandingkan dengan perkiraan 3,1% dan 2,9% sebelumnya.

CPI Inti MoM: 0,2% dibandingkan dengan perkiraan 0,3%.

 

Sumber: xStation5

29 Oktober 2025, 13.59

Morning Wrap (29.10.2025): Wall Street Naik Jelang Laporan Big Tech & Keputusan The Fed
29 Oktober 2025, 01.46

Daily Summary – Wall Street Menguat Jelang Laporan Big Tech
28 Oktober 2025, 13.56

Morning Wrap (28.10.2025): Wall Street Naik, Fokus ke Keputusan The Fed
28 Oktober 2025, 01.44

Daily summary: Saham AS Menguat Jelang Pertemuan Trump–Xi, Emas Melemah (27.10.2025)

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.