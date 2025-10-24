- Data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk bulan September dirilis hari ini
- Data tersebut lebih rendah dari perkiraan, yaitu 3% secara tahunan (YoY).
Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk September tercatat sebesar 3% dibandingkan dengan perkiraan 3,1% dan 2,9% sebelumnya.
CPI Inti MoM: 0,2% dibandingkan dengan perkiraan 0,3%.
Sumber: xStation5
