Sesi perdagangan hari Rabu di pasar keuangan diperkirakan bergerak relatif campuran, setelah aksi jual signifikan yang terjadi di Wall Street pada hari sebelumnya. Di sisi lain, kontrak futures menjelang pembukaan sesi Eropa mengindikasikan upaya rebound setelah tekanan jual. Kontrak DE40 saat ini naik 0,3% dan EU50 menguat 0,19%. Pada saat yang sama, US100 naik 0,22% dan US500 bertambah 0,26%. Di kawasan Eropa, laporan keuangan kuartalan telah dirilis oleh UBS, Novartis, dan Crédit Agricole.

Laporan Keuangan UBS Kuartal IV 2025

Laba sebelum pajak: USD 1,70 miliar (perkiraan: USD 1,46 miliar)

Laba bersih: USD 1,20 miliar (perkiraan: USD 966,7 juta)

Program pembelian kembali saham senilai USD 3 miliar pada 2026, dengan aksi lanjutan direncanakan

Proyeksi tambahan penghematan biaya sebesar USD 2,8 miliar pada 2026

Laporan Keuangan Crédit Agricole Kuartal IV

Pendapatan: EUR 6,97 miliar (perkiraan: EUR 6,78 miliar)

Laba bersih: EUR 1,03 miliar (perkiraan: EUR 1,10 miliar)

Pendapatan CIB: EUR 2,15 miliar (perkiraan: EUR 2,14 miliar)

Laba bersih dari perbankan ritel Prancis: EUR 150 juta (-18% y/y)

Beban operasional: EUR 4,10 miliar (perkiraan: EUR 3,90 miliar)

Laporan Keuangan Novartis Kuartal IV

Pendapatan: USD 13,34 miliar (perkiraan: USD 13,68 miliar)

Laba per saham dasar: USD 2,03 (perkiraan: USD 2,01)

Dividen tahun buku: CHF 3,70

Proyeksi pertumbuhan penjualan bersih 2026: satu digit rendah

Dalam waktu dekat, perhatian pasar akan tertuju pada sejumlah rilis penting, termasuk indeks PMI final sektor jasa (Januari) dari berbagai negara, indeks HICP awal Zona Euro (Januari), indeks CPI awal Italia (Januari), indeks ADP AS (Januari), indeks ISM sektor jasa AS (Januari), risalah rapat Riksbank (Januari), pengumuman pembiayaan ulang pemerintah, pengumuman kebijakan NBP, serta laporan keuangan dari Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME, dan Bunge.

Kalender ekonomi terperinci tersedia di bawah ini