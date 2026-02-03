Saham teknologi AS mengalami sesi perdagangan yang sangat lemah hari ini. Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) turun ke sekitar 25.370 poin, melemah hampir 2% secara harian. Pelemahan ini terutama didorong oleh percepatan aksi jual di sektor teknologi, dengan saham Nvidia dan Microsoft masing-masing turun lebih dari 3%. Namun, tekanan tidak hanya terjadi pada saham Big Tech. Saham teknologi informasi dan software yang lebih luas juga mengalami aksi jual yang bersifat sistematis. Kondisi ini mengindikasikan adanya realisasi keuntungan atau pelepasan posisi besar oleh investor institusional. Tekanan penurunan semakin diperkuat oleh laporan bahwa sebuah drone Shahed milik Iran ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 di dekat kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln. Perkembangan geopolitik tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan harga minyak, yang pada gilirannya dapat melemahkan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed di akhir tahun ini.

Sumber: xStation5

Saham Broadcom tercatat turun lebih dari 6%, sementara saham software utama lainnya juga mengalami penurunan tajam, termasuk Intuit, ServiceNow, Salesforce, dan NetApp. Pelemahan luas di sektor teknologi informasi kemudian merambat ke sektor semikonduktor dan pemasok memori, dengan saham Micron turun hampir 5%. Saham Eli Lilly dan Novo Nordisk juga terkoreksi lebih dari 4%. Sebaliknya, saham-saham yang terkait dengan logam mulia, minyak dan gas, serta sektor perbankan dan pertahanan menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan sektor teknologi.

Sumber: xStation5

