- Laporan inflasi dan sentimen konsumen University of Michigan untuk Oktober.
03:00 PM BST – Amerika Serikat – Laporan Inflasi University of Michigan (Oktober)
Ekspektasi Inflasi 1 Tahun Michigan: aktual 4,6%; sebelumnya 4,7%
Ekspektasi Inflasi 5 Tahun Michigan: aktual 3,7%; sebelumnya 3,7%
Ekspektasi Konsumen Michigan: aktual 51,2; perkiraan 51,7; sebelumnya 51,7
Sentimen Konsumen Michigan: aktual 55,0; perkiraan 54,1; sebelumnya 55,1
Kondisi Saat Ini Michigan: aktual 61,0; perkiraan 60,0; sebelumnya 60,4
Sentimen konsumen AS pada Oktober tidak berubah di level 55,0, karena pandangan yang lebih baik terhadap kondisi keuangan dan bisnis saat ini diimbangi oleh ekspektasi yang lebih lemah terhadap keuangan masa depan dan pembelian barang tahan lama. Kekhawatiran terhadap harga tinggi dan prospek pekerjaan yang melemah masih berlanjut, sementara penutupan sebagian pemerintahan federal tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap hasil survei. Ekspektasi inflasi untuk satu tahun ke depan sedikit menurun menjadi 4,6%, sementara ekspektasi jangka panjang tetap di 3,7% — menunjukkan bahwa tekanan inflasi di mata konsumen masih cukup stabil menjelang rapat The Fed akhir bulan ini.
