Kalender rilis makroekonomi hari ini tidak mencakup peristiwa besar yang diperkirakan berdampak signifikan pada pasar keuangan global. Namun, menjelang akhir pekan, musim laporan keuangan korporasi (earnings season) akan resmi dimulai dan menjadi fokus utama investor.

Publikasi data makro AS masih ditangguhkan akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) yang sedang berlangsung. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengumumkan bahwa laporan inflasi CPI AS, yang semula dijadwalkan pada Rabu minggu ini, akan ditunda hingga 24 Oktober. Sementara itu, semua rilis data ekonomi lain dari BLS akan tetap dihentikan hingga pemerintahan federal kembali beroperasi normal.

Kalender Korporasi & Makro Rinci

Kalender Makro Hari Ini:

14:00 BST, Jerman - Wakil Presiden Bundesbank Buch memberikan pidato

18:30 BST - Jerman: Anggota Dewan Bundesbank Balz berbicara

20:10 BST - Inggris: Anggota MPC BoE Catherine Mann menyampaikan pandangan kebijakan moneter