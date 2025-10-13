- Kalender ekonomi hari ini minim data penting bagi pasar global.
- Data makro AS masih tertunda akibat shutdown pemerintah.
- Laporan inflasi CPI AS dijadwalkan rilis pada 24 Oktober.
- Fokus pasar beralih ke awal musim laporan keuangan korporasi.
- Pidato pejabat Bundesbank dan BoE menjadi sorotan hari ini.
- Kalender ekonomi hari ini minim data penting bagi pasar global.
- Data makro AS masih tertunda akibat shutdown pemerintah.
- Laporan inflasi CPI AS dijadwalkan rilis pada 24 Oktober.
- Fokus pasar beralih ke awal musim laporan keuangan korporasi.
- Pidato pejabat Bundesbank dan BoE menjadi sorotan hari ini.
Kalender rilis makroekonomi hari ini tidak mencakup peristiwa besar yang diperkirakan berdampak signifikan pada pasar keuangan global. Namun, menjelang akhir pekan, musim laporan keuangan korporasi (earnings season) akan resmi dimulai dan menjadi fokus utama investor.
Publikasi data makro AS masih ditangguhkan akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) yang sedang berlangsung. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengumumkan bahwa laporan inflasi CPI AS, yang semula dijadwalkan pada Rabu minggu ini, akan ditunda hingga 24 Oktober. Sementara itu, semua rilis data ekonomi lain dari BLS akan tetap dihentikan hingga pemerintahan federal kembali beroperasi normal.
Kalender Korporasi & Makro Rinci
Kalender Makro Hari Ini:
14:00 BST, Jerman - Wakil Presiden Bundesbank Buch memberikan pidato
18:30 BST - Jerman: Anggota Dewan Bundesbank Balz berbicara
20:10 BST - Inggris: Anggota MPC BoE Catherine Mann menyampaikan pandangan kebijakan moneter
Daily summary: Wall Street Melemah Jelang Penutupan, Emas Sentuh $4.300 💰
Multiply Group to Form Dh120B Investment Giant via Merger with 2PointZero and Ghitha Holding
Morning Wrap: TSMC Topang Sentimen; Pasar Tunggu Laba AS (16.10.2025)
EURUSD Naik Setelah Pidato Powell: Sinyal Dovish dari The Fed 💶📈