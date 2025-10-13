Baca selengkapnya
13.14 · 13 Oktober 2025

Economic Calendar: Jadwal Ringan, Pekan Penuh Potensi Dimulai 📌

Inti pembahasan
Inti pembahasan
  •  
  • Kalender ekonomi hari ini minim data penting bagi pasar global.
  • Data makro AS masih tertunda akibat shutdown pemerintah.
  • Laporan inflasi CPI AS dijadwalkan rilis pada 24 Oktober.
  • Fokus pasar beralih ke awal musim laporan keuangan korporasi.
  • Pidato pejabat Bundesbank dan BoE menjadi sorotan hari ini.
  •  

Kalender rilis makroekonomi hari ini tidak mencakup peristiwa besar yang diperkirakan berdampak signifikan pada pasar keuangan global. Namun, menjelang akhir pekan, musim laporan keuangan korporasi (earnings season) akan resmi dimulai dan menjadi fokus utama investor. 

Publikasi data makro AS masih ditangguhkan akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) yang sedang berlangsung. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengumumkan bahwa laporan inflasi CPI AS, yang semula dijadwalkan pada Rabu minggu ini, akan ditunda hingga 24 Oktober. Sementara itu, semua rilis data ekonomi lain dari BLS akan tetap dihentikan hingga pemerintahan federal kembali beroperasi normal.

Kalender Korporasi & Makro Rinci

 

Kalender Makro Hari Ini:

14:00 BST, Jerman Wakil Presiden Bundesbank Buch memberikan pidato

18:30 BST - Jerman: Anggota Dewan Bundesbank Balz berbicara

 20:10 BST - Inggris: Anggota MPC BoE Catherine Mann menyampaikan pandangan kebijakan moneter

 

17 Oktober 2025, 00.56

Daily summary: Wall Street Melemah Jelang Penutupan, Emas Sentuh $4.300 💰
16 Oktober 2025, 18.45

Multiply Group to Form Dh120B Investment Giant via Merger with 2PointZero and Ghitha Holding
16 Oktober 2025, 12.57

Morning Wrap: TSMC Topang Sentimen; Pasar Tunggu Laba AS (16.10.2025)
14 Oktober 2025, 23.50

EURUSD Naik Setelah Pidato Powell: Sinyal Dovish dari The Fed 💶📈

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.