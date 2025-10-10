- Kalender ekonomi ringan karena shutdown AS membatasi publikasi data; fokus beralih ke sentimen konsumen UoM.
- Kalender ekonomi ringan karena shutdown AS membatasi publikasi data; fokus beralih ke sentimen konsumen UoM.
- Data tenaga kerja Kanada dan produksi industri Italia dapat memengaruhi pergerakan FX dan imbal hasil obligasi.
- Pidato pejabat The Fed, Goolsbee dan Musalem, bisa memengaruhi ekspektasi pemangkasan suku bunga jangka pendek.
Kalender makro hari ini terbilang ringan, sementara shutdown pemerintahan AS yang masih berlanjut membatasi jumlah publikasi data ekonomi. Survei University of Michigan hari ini akan memberikan gambaran bagaimana penutupan pemerintahan dan ketidakpastian pasar tenaga kerja memengaruhi sentimen rumah tangga Amerika.
Kalender Ekonomi Hari Ini
-
8:00 AM GMT – Italia: Produksi industri — ekspektasi -0.4% m/m (sebelumnya -0.4%).
-
12:30 PM GMT – Kanada: Laporan pasar tenaga kerja
-
Tingkat pengangguran: 7.2% ekspektasi (sebelumnya 7.1%)
-
Perubahan pekerjaan: +5k ekspektasi (sebelumnya -65.5k)
-
Upah per jam rata-rata: 3.6% y/y ekspektasi (sebelumnya 3.6%)
-
-
2 PM GMT – AS: Survei Konsumen University of Michigan (prelim) — Indeks utama: 54 (sebelumnya 55.1)
-
Indeks ekspektasi: 51.4 (sebelumnya 51.7)
-
Kondisi saat ini: 60.0 (sebelumnya60.4)
-
Ekspektasi inflasi 5 tahun: 3.7% (sebelumnya 3.7%)
-
Ekspektasi inflasi 1 tahun: 4.7% (sebelumnya 4.7%)
-
Pidato Pejabat The Fed
-
1:45 PM GMT — Austan Goolsbee
-
5 PM GMT — Alberto Musalem
