Kalender makro hari ini terbilang ringan, sementara shutdown pemerintahan AS yang masih berlanjut membatasi jumlah publikasi data ekonomi. Survei University of Michigan hari ini akan memberikan gambaran bagaimana penutupan pemerintahan dan ketidakpastian pasar tenaga kerja memengaruhi sentimen rumah tangga Amerika.

Kalender Ekonomi Hari Ini

8:00 AM GMT – Italia: Produksi industri — ekspektasi -0.4% m/m (sebelumnya -0.4% ).

12:30 PM GMT – Kanada: Laporan pasar tenaga kerja Tingkat pengangguran: 7.2% ekspektasi (sebelumnya 7.1% ) Perubahan pekerjaan: +5k ekspektasi (sebelumnya -65.5k ) Upah per jam rata-rata: 3.6% y/y ekspektasi (sebelumnya 3.6% )

2 PM GMT – AS: Survei Konsumen University of Michigan (prelim) — Indeks utama: 54 (sebelumnya 55.1 ) Indeks ekspektasi: 51.4 (sebelumnya 51.7 ) Kondisi saat ini: 60.0 (sebelumnya 60.4 ) Ekspektasi inflasi 5 tahun: 3.7% (sebelumnya 3.7% ) Ekspektasi inflasi 1 tahun: 4.7% (sebelumnya 4.7% )



Pidato Pejabat The Fed